Neue Studie zeigt: COVID-Impfstoffe verursachen 18–98 schwerwiegende Nebenwirkungen für jeden vermiedenen Krankenhausaufenthalt

In einer Preprint-Studie mit 18- bis 29-Jährigen fanden Forscher renommierter Universitäten heraus, dass mRNA-COVID-19-Impfstoffe mit 18- bis 98-fach höherer Wahrscheinlichkeit eine Herzmuskelentzündung verursachen als eine Krankenhauseinweisung aufgrund einer COVID-19-Infektion zu verhindern. Wenige Tage nach der Veröffentlichung dieses Vorabdrucks wurde in der Fachzeitschrift Lancet eine Studie veröffentlicht, in der festgestellt wurde, dass 26 % der Patienten, die nach einer mRNA-COVID-19-Impfung an Myokarditis erkrankt waren, drei Monate später immer noch Medikamente gegen die Krankheit benötigten.

TrialSite berichtete, dass jüngere Generationen dazu gedrängt werden, sich impfen zu lassen, obwohl die Sterblichkeitsrate und die Zahl der Krankenhausaufenthalte unter der weitgehend geimpften Bevölkerung in Australien gestiegen ist. Es ist jedoch unmöglich, die Überlegungen, Daten und Annahmen zu finden, die einer erklärenden Risiko-Nutzen-Analyse zugrunde liegen.

Myokarditis nach mRNA-COVID-19-Impfung

Die vom Wellcome Trust unterstützte Preprint-Studie basierte auf den Raten von Myokarditis nach der Impfung, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) von US-Bürgern im Alter zwischen 18 und 29 Jahren gemeldet wurden. Die Meldungen in der Analyse wurden zwischen dem 12. Januar und dem 5. November 2021 aufgezeichnet.

Um eine COVID-19-Krankenhauseinweisung zu vermeiden, müssten der Studie zufolge 22 000 bis 30 000 zuvor gesunde Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren eine zusätzliche Dosis eines mRNA-Impfstoffs erhalten.

Die Studie ergab jedoch, dass „pro vermiedener COVID-19-Krankenhauseinweisung bei zuvor nicht infizierten jungen Erwachsenen, mit 18 bis 98 schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen zu rechnen ist, darunter 1,7 bis 3,0 Booster-assoziierte Myokarditis-Fälle bei Männern und 1.373 bis 3.234 Fälle von Reaktogenität des Grades ≥3, die die täglichen Aktivitäten beeinträchtigt.“

Das bedeutet, dass bei bis zu einem Drittel der Teilnehmer Nebenwirkungen der Auffrischungsimpfung auftraten, die es ihnen erschwerten, einige Tage nach der Impfung ihren Alltag zu bewältigen.

Symptome, die nach der Impfung auftreten und die Menschen daran hindern, zur Arbeit zu gehen oder alltäglichen Aktivitäten nachzugehen, werden zwei- bis dreimal häufiger bei Menschen mit einer SARS-CoV-2-Infektion in der Vorgeschichte berichtet als bei Menschen, die das Virus nie hatten.

Die Moderna-Impfung war mit einer Reaktogenität des Grades 3 verbunden. Nach Dosis 1 oder Dosis 2 traten bei etwa 22 % der Geimpften lokale oder systemische Reaktionen des Grades 3 auf. Es wurde festgestellt, dass eine Lancet-Studie die Ergebnisse zu den Symptomen nach der Impfung ebenfalls unterstützt.

Lancet-Studie über Post-Impf-Symptome

In einer weiteren Studie, die im September 2022 in The Lancet veröffentlicht wurde, wurden Daten von 519 (62 %) von 836 infrage kommenden Patienten einbezogen, die zwischen dem 24. August 2021 und dem 12. Januar 2022 mindestens 90 Tage nach der Myokarditis erkrankt waren. 457 (88 %) der Patienten waren männlich, das mittlere Alter der Patienten lag bei 17 Jahren (IQR 15-22).

Trotz der Tatsache, dass 26 % der 393 Personen bei ihrer letzten ärztlichen Nachuntersuchung eine Myokarditis-bezogene tägliche Medikation verordnet bekommen hatten, galten 81 % der Patienten als myokarditisfrei.

249 Personen füllten in der Patientenbefragung den Abschnitt zur Lebensqualität aus. Sie erörterten die Schwierigkeiten, die sie bei der Selbstversorgung, der Bewegung, der Durchführung alltäglicher Aufgaben, den Schmerzen und der Depression hatten. Von den 249 Personen wurde festgestellt, dass 46 % unter Depressionen litten, 30 % Schmerzen hatten und 20 % Schwierigkeiten bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben hatten.

Wie verlässlich sind diese Studien?

Es ist zu beachten, dass es sich bei der Wellcome-Studie noch um eine Vorabveröffentlichung handelt, d. h. sie hat noch nicht das Peer-Review-Verfahren durchlaufen. Peer-Reviews werden in der Regel von Experten auf dem Gebiet einer wissenschaftlichen Arbeit durchgeführt, die Verbesserungen vorschlagen und auch mögliche Fehler aufzeigen können, die zu Fehlinterpretationen führen könnten.

Quellen für Informationen

Der Vorabdruck basiert auf Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und von Sponsoren gemeldeten unerwünschten Ereignissen, die von Forschern der Universitäten Oxford, Washington, Toronto, Harvard und Johns Hopkins analysiert wurden.

Obwohl VAERS auch in der Lancet-Studie verwendet wurde, können die Patienteninformationen aus dieser Untersuchung der öffentlichen Gesundheit nicht veröffentlicht werden. Der Autor erwähnte in der Studie, dass der Online-Zugang zu den VAERS-Daten auf eine kleine Anzahl von nicht identifizierten Datensätzen beschränkt ist.

Finanzierung

Die Wellcome Trust Society and Ethics Fellowship und Wellcome Trust Funds haben zur teilweisen Finanzierung des Vorabdrucks beigetragen. Der Wellcome Trust wurde 1936 gegründet und hat bisher Investitionen im Wert von mehr als 38,2 Milliarden Pfund (43,2 Milliarden Dollar) getätigt. Auch andere bekannte Institutionen wie die Gates Foundation, das NIH, UNICEF und das Carter Center haben die aktuelle und frühere Forschung des korrespondierenden Autors, Kevin Bardosh, unterstützt.

Die Lancet-Studie wurde von der CDC finanziert.

Einschränkungen der Studie

Beide Studien sind sich einig, dass die Verwendung von VAERS mit den bekannten Einschränkungen verbunden ist: Es kann zu einer Verzerrung der Auswahl kommen. Es ist auch möglich, dass ein einziger Teilnehmer mehrere schwere Nebenwirkungen gemeldet hat und dass weniger Menschen als angenommen von diesen Reaktionen betroffen waren.

Die Autoren der Wellcome-Risiko-Nutzen-Bewertung in Bezug auf Universitätsmandate erwähnten den Verlust von Nachuntersuchungen oder Meldeversäumnisse während klinischer Studien als zusätzliche Einschränkung.

Aufgrund der geringen Stichprobengröße der ersten klinischen Booster-Studien und der Schwierigkeit, die Ursachen für den Verlust von Teilnehmern bei der Nachbeobachtung zu bestätigen, gebe es einen Mangel an Daten. Schwere oder schwerwiegende unerwünschte Ereignisse können in der Praxis häufiger auftreten als in den Daten der randomisierten kontrollierten Studien (RCT).

Darüber hinaus stellten sie fest, dass Standardstudien nicht ausreichend leistungsfähig sind, um seltene unerwünschte Ereignisse zu entdecken, und dass Personen, die eher mit negativen Nebenwirkungen rechnen, seltener an einer Studie teilnehmen.

Die Lancet-Studie wies auch auf Einschränkungen bei der Nachbeobachtung hin: Die Auswertung umfasste 519 (62 %) der 836 infrage kommenden Patienten mit Myokarditis, die sich bei VAERS gemeldet hatten, aber fast die Hälfte von ihnen (275) lehnte entweder die Teilnahme ab oder war nicht erreichbar.

Politik und neueste unterstützende Forschung

Ab September 2021 müssen Hochschulen und Universitäten in den USA im Rahmen des Impfmandats von Joe Biden sicherstellen, dass alle Arbeitnehmer und Unterauftragnehmer, die an neuen, erneuerten oder verlängerten Regierungsverträgen oder vertragsähnlichen Instrumenten“ im Wert von mehr als 250 000 Dollar arbeiten, geimpft werden.

Es scheint, dass das Mandat auf der Grundlage aktueller Forschungsergebnisse und Bedenken überdacht oder angepasst werden muss. Unerwünschte Myokarditis-Erkrankungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach der COVID-19-Impfung treten nicht nur in den USA auf. Wie bereits auf TrialSite berichtet, gibt es auch in Australien Forschungsergebnisse zu diesem Thema.

Im August 2022 wurde der Fall einer jungen Australierin in ihren 20ern bekannt, die innerhalb weniger Wochen nach der Einnahme einer Auffrischungsdosis des Impfstoffs Spikevax (Moderna) verstarb. Der Fall veranlasste die Einberufung einer externen Expertengruppe zur Untersuchung der Impfstoffsicherheit (Vaccine Safety Investigation Group, VSIG) am 7. September 2022.

Das Gremium kam nach sorgfältiger Prüfung zu dem Schluss, dass die Myokarditis dieser Frau wahrscheinlich auf die Impfung zurückzuführen war, erkannte aber auch an, dass es eine Reihe zusätzlicher komplizierender Umstände gab, die zu ihrem Tod beigetragen haben könnten.

Länder wie Südkorea, das Vereinigte Königreich und Kanada haben die Situation erkannt und damit begonnen, Entschädigungsfonds für Impfschäden einzurichten.

Die Menschen sind nicht gänzlich gegen Mandate, aber jede Politik sollte sich auf eine fundierte Forschung stützen. Die Auflagen unterscheiden sich stark in Bezug auf ihre Schwere, ihre einfache Umsetzung, ihren Einfluss auf Studierende und Lehrkräfte und ihren Gesamtwert für die Einrichtung. Daher sollten diese Punkte bei der Überprüfung einer Richtlinie gründlich bedacht werden.