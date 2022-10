Klaus Schwab’s Anti-Utopia

Die Ideen, die der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, in seinem Buch Die vierte industrielle Revolution (4IR) vorschlägt, sind aus verschiedenen Gründen bereits stark kritisiert worden. Für manche Menschen, die sich selbst nicht als Globalisierungsbefürworter bezeichnen, scheinen sie jedoch recht ansprechend zu sein. Schließlich argumentiert Schwab, dass digitale Innovationen das Leben, die Arbeit und die Freizeit der Menschen zum Positiven verändern werden. Technologien wie künstliche Intelligenz und Robotik, Quanten-Cloud-Computing und Blockchain sind bereits Teil des täglichen Lebens. Wir nutzen Handys und Apps, intelligente Technologien und das Internet der Dinge. Und im Vergleich zu früheren industriellen Revolutionen, so argumentiert er, entwickelt sich die 4IR in einem exponentiellen Tempo und reorganisiert Produktions-, Management- und Governance-Systeme in noch nie dagewesener Weise.

Eine objektive Analyse der Gründe von Klaus Schwab zeigt jedoch, dass er sich teilweise irrt und dass seine Position im Allgemeinen von den Interessen der Kontrolle über die Gesellschaft und der Verwaltung des Kapitals, das sich neue Eigenschaften aneignet, geleitet wird.

Zu den Kritikern des 4IR-Konzepts gehört Nanjala Nyabola, die in ihrem Buch Digital Democracy, Analogue Politics das Narrativ analysiert, mit dem Schwab seine Ideologie gestaltet hat.

Sie argumentiert, dass 4IR von den globalen Eliten benutzt wird, um die Aufmerksamkeit von den Ursachen der Ungleichheit abzulenken und anhaltende Prozesse der Enteignung, Ausbeutung und Ausgrenzung zu erleichtern. Nyabola stellt scharfsinnig fest, dass „der eigentliche Reiz dieser Idee darin besteht, dass sie unpolitisch ist. Wir können über Entwicklung und Fortschritt sprechen, ohne auf Machtkämpfe zurückzugreifen“.

„Die vierte industrielle Revolution ist zu einem entscheidenden Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit geworden“, sagte Klaus Schwab, Gründer und Vorstandsvorsitzender des Weltwirtschaftsforums

Die Erwiderung aus Afrika, wo Nyabola lebt, kommt nicht von ungefähr, da diese Region zusammen mit Asien und Lateinamerika von Globalisten als günstig für neue Interventionen unter dem Deckmantel der technologischen Unterstützung und des 4IR angesehen wird. Schließlich deutet alles darauf hin, dass die Verbreitung der digitalen Technologie sehr ungleichmäßig war, von älteren technologischen Innovationen angetrieben wurde und dazu diente, soziale Ungleichheiten zu reproduzieren, anstatt sie zu verändern.

Der Historiker Ian Moll geht noch weiter und stellt die Frage, ob die aktuelle digitale technologische Innovation das 4IR als solches darstellt.

Er stellt fest, dass es eine hegemoniale Interpretation von 4IR gibt, die die rasante technologische Entwicklung als eine kühne neue industrielle Revolution darstellt. Es gibt jedoch keine Beweise für eine solche Revolution in der Gesamtheit der sozialen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Institutionen, sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene; daher muss darauf geachtet werden, wie diese ideologische Struktur funktioniert, um die Interessen der sozialen und wirtschaftlichen Eliten auf der ganzen Welt zu fördern.

Jan Moll argumentiert, dass der Rahmen der „vierten industriellen Revolution“ den kontingenten Neoliberalismus der Zeit nach dem Washingtoner Konsens untermauert und daher dazu dient, den anhaltenden Niedergang der globalisierten Weltordnung mit einer Erzählung von der „schönen neuen Welt“ zu verschleiern. Schwab hat einfach eine Art ideologischen Coup mit einer Reihe von Metaphern gemacht, die eine imaginäre Revolution erzählen.

Allison Gillwald nennt es „eines der erfolgreichsten Lobbying- und politischen Einflussinstrumente unserer Zeit“… Die WEF-Politikentwürfe zum 4IR, die rund um das jährliche Elitetreffen in Davos mobilisiert werden, füllen ein Vakuum für viele Länder, die nicht öffentlich in ihre eigene Zukunft investiert haben… Mit Visionen von globalem Wohlstand, verpackt mit futuristischer Überzeugung und fantastischen Wirtschaftsprognosen über exponentielles Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen, scheinen sie einen fertigen Fahrplan für eine ungewisse Zukunft zu bieten. Doch Vorsicht ist geboten. Selbst ein flüchtiger Blick auf frühere industrielle Revolutionen zeigt, dass sie nicht mit den Interessen der arbeitenden Bevölkerung oder der Unterschichten in Verbindung gebracht wurden. Und das, obwohl die Einführung von Dampf, Elektrizität und Digitalisierung für die Gesellschaft von allgemeinem Nutzen war. Vielmehr werden sie mit dem Fortschritt des Kapitalismus durch die „große“ Technologie der Zeit in Verbindung gebracht.

Stufen der industriellen Revolution von der Dampfkraft zu cyber-physischen Systemen, Automatisierung und Internet der Dinge

Auch in diesem Fall werden die neuen Technologien den Interessen der Geek-Kapitalisten dienen, nicht denen der Gesellschaft.

Moll schreibt, dass das 4IR-Konzept überzeugend erscheint, weil es als eine Art Formel fungiert:

Nennen Sie 7 bis 15 – meist digitale – Technologien, die uns intelligent erscheinen, uns das Gefühl geben, veraltet zu sein, und die Ehrfurcht vor der Zukunft wecken. Selbst wenn es sich nicht um Innovationen des 21. Jahrhunderts handelt, erkläre sie als solche.

Erklären Sie, dass es eine erstaunliche, noch nie dagewesene Konvergenz zwischen diesen Technologien gibt.

Gehen Sie davon aus, dass sie zu Veränderungen führen werden, die jeden Teil unseres Lebens umkrempeln und verändern werden.

Appellieren Sie an jede der früheren industriellen Revolutionen als Modell für die gegenwärtige.

Nennen Sie eine oder zwei wichtige Technologien oder Energiequellen in früheren industriellen Revolutionen. Bewährte Vorschläge sind die Dampfmaschine für 1IR; der Verbrennungsmotor und/oder Elektrizität für 2IR; Computer und/oder Kernenergie für 3IR (das Internet hätten Sie in Punkt I erwähnt, also vermeiden Sie es hier).

So untermauert er unaufdringlich die Richtigkeit des Gesamtkonzepts. Dabei „macht sich Schwab erfolgreich unsere interne technologische Rationalität zunutze. Er verkündet die noch nie dagewesene Geschwindigkeit, Größe und Tragweite von 4IR. Die Geschwindigkeit des Wandels sei eher exponentiell als linear; die Integration verschiedener Technologien sei breiter und tiefer als je zuvor; und die systemischen Auswirkungen seien nun total und umfassten die gesamte Gesellschaft und die globale Wirtschaft. So argumentiert er, dass „Disruption und Innovation […] schneller als je zuvor stattfinden“.

Gleichzeitig weist Schwab einen Großteil unserer historischen Erfahrungen zu diesem Thema zurück. Er schreibt, er sei sich „sehr wohl bewusst, dass einige Wissenschaftler und Fachleute die von mir betrachteten Ereignisse einfach als Teil der dritten industriellen Revolution betrachten“.

Moll bietet jedoch an, sich einige der von ihm ignorierten Expertenmeinungen anzuschauen. Hier sind zwei Beispiele. Es handelt sich um die Beiträge des spanischen Soziologen Manuel Castells, der darauf hinweist, dass die entscheidende Rolle der vernetzten Informations- und Kommunikationstechnologien ein „zweischneidiges Schwert“ ist: Einige Länder beschleunigen ihr Wirtschaftswachstum durch die Einführung digitaler Wirtschaftssysteme, aber diejenigen, die scheitern, werden immer mehr an den Rand gedrängt; „ihr Rückstand wird kumulativ“. Castells schreibt ausführlich über das, was er „die andere Seite des Informationszeitalters“ nennt: Ungleichheit, Armut und soziale Ausgrenzung, die allesamt zu den wachsenden Hinterlassenschaften der globalisierten Informationswirtschaft gehören.

Im Gegensatz zu Schwab hat Castells nicht versucht, soziologische Daten zu ideologisieren oder zu politisieren. Und seine empirischen Untersuchungen deuten nicht auf eine grundlegende digitale Transformation der Gesellschaft in der Moderne hin.

Ein weiterer Experte, den Schwab ignoriert, ist Jeremy Rifkin. Im Jahr 2016, als Schwab sein 4IR-Konzept vorschlug, untersuchte Rifkin bereits Arbeitsplätze, an denen die Robotik strategische und leitende Funktionen in der wirtschaftlichen Produktion übernommen hatte. Zwischen den beiden Autoren besteht eine deutliche Kluft. Rifkin ist nicht der Ansicht, dass die dramatischen Veränderungen, die mit den IKT einhergehen, ein 4IR darstellen.

Im Jahr 2016 argumentierte Rifkin, dass das WEF mit seiner Intervention unter dem Deckmantel des 4IR „fehlgeschlagen“ sei. Er stellte die Behauptung von Schwab in Frage, dass die Verschmelzung von physikalischen Systemen, biologischen Prozessen und digitalen Technologien ein qualitativ neues Phänomen sei:

Arbeiter von Sirio Ltd, einem Unternehmen, das Unterwäsche für europäische Unternehmen herstellt, führen in ihrem Hauptproduktionsraum in Badalgama, Sri Lanka, verschiedene Schritte des Nähprozesses durch

Das Wesen der Digitalisierung […] liegt in ihrer Fähigkeit, Kommunikations-, visuelle, auditive, physische und biologische Systeme auf reine Informationen zu reduzieren, die dann in riesigen interaktiven Netzwerken reorganisiert werden können, die in vielerlei Hinsicht wie komplexe Ökosysteme funktionieren. Mit anderen Worten, es ist die vernetzte Natur der Digitalisierungstechnologien, die es uns ermöglicht, Grenzen zu überschreiten und „die Grenzen zwischen dem physischen, digitalen und biologischen Bereich zu verwischen“. Das Funktionsprinzip der Digitalisierung ist die „Verflechtung und Vernetzung“. Das ist es, was die Digitalisierung seit mehreren Jahrzehnten mit zunehmender Raffinesse tut. Es ist das, was die Architektur der dritten industriellen Revolution ausmacht.

Eine Untersuchung der „Technologien“, die oft als konvergierende Schlüsselinnovationen der 4IR angekündigt werden – künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Robotik und das Internet der Dinge – zeigt, dass sie dem Anspruch einer modernen technologischen „Revolution“ nicht gerecht werden.

Moll kommt zu dem Schluss, dass die 4IR von Schwab nichts weiter als ein Mythos ist. Der soziale Kontext der Welt ist immer noch derselbe wie bei 3IR, und es sind kaum Veränderungen zu erwarten. Nach der dritten industriellen Revolution wird es keine weitere geben. Die schöne neue Welt von Schwab existiert einfach nicht.

Schließlich sind Revolutionen nicht nur durch technologischen Wandel gekennzeichnet. Vielmehr werden sie von Veränderungen im Arbeitsprozess, grundlegenden Änderungen der Einstellungen am Arbeitsplatz, Verschiebungen in den sozialen Beziehungen und globalen sozioökonomischen Umstrukturierungen angetrieben.

Natürlich können technologische Innovationen für die Arbeitnehmer und die Gesellschaft als Ganzes von Vorteil sein. Sie können den Bedarf an harter Arbeit verringern, die Arbeitsbedingungen verbessern und den Menschen mehr Zeit für andere sinnvolle Tätigkeiten verschaffen.

Das Problem ist jedoch, dass die Früchte der technologischen Innovation von einer globalisierten Kapitalistenklasse monopolisiert werden. Dieselben digitalen Arbeitsplattformen werden hauptsächlich von Risikokapitalfonds im globalen Norden finanziert, während Unternehmen im globalen Süden gegründet werden, ohne dass die Fonds in Anlagen investieren, Mitarbeiter einstellen oder Steuern an die Staatskasse zahlen. Dies ist nur ein weiterer Versuch, mit einer neuen Technologie Märkte zu erobern, die Transparenz der Grenzen auszunutzen, Gewinne zu erzielen und keine Rechenschaftspflicht zu haben.

Die 4IR-Erzählung ist also mehr Wunsch als Wirklichkeit. Es sind die Bestrebungen einer wohlhabenden Klasse, die die Krise des westlichen Wirtschaftssystems voraussieht und einen sicheren Hafen in anderen Regionen finden will. Angesichts der historischen Erfahrungen mit dem Kapitalismus westlicher Prägung betrachtet der Rest der Welt das 4IR als unerwünschte Anti-Utopie.