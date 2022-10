Russlands Angst vor „schmutzigen Bomben“ – Von Scott Ritter, ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corp

Innerhalb weniger Stunden haben am Sonntag die ranghöchsten russischen Verteidigungsbehörden – Verteidigungsminister Sergej Schoigu und General Gennadi Gerassimow – ihre Amtskollegen in den USA, Großbritannien, Frankreich und der Türkei angerufen und ihnen ein und dieselbe Nachricht übermittelt: Die Ukraine bereitet die Zündung einer so genannten „schmutzigen Bombe“ vor – mit Sprengstoff umhülltes radiologisches Material, das große Gebiete mit tödlichen radioaktiven Isotopen verseuchen kann.

Russland ist nicht nur besorgt über die unmittelbaren Auswirkungen der Zündung einer solchen Bombe durch die Ukraine in Bezug auf die Schäden für Mensch und Umwelt, sondern auch über die Möglichkeit, dass ein solches Ereignis von den westlichen Verbündeten der Ukraine für eine direkte militärische Intervention in den laufenden Konflikt genutzt werden könnte, ähnlich wie in Syrien, als die USA, Großbritannien und Frankreich Behauptungen über den Einsatz von Sarin-Nervengas durch die syrische Regierung gegen Zivilisten zur Rechtfertigung eines Angriffs auf syrische Militär- und Infrastrukturziele verwendeten. (Es stellte sich heraus, dass die Behauptungen über den Einsatz von Sarin falsch waren; über den Einsatz von handelsüblichem Chlor als Waffe ist noch nicht entschieden).

Russland wird die Angelegenheit am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat zur Sprache bringen, wie Reuters berichtet.

Im Gegenzug warfen westliche Regierungen Russland am Montag vor, den Einsatz einer schmutzigen Bombe zu planen. „Wir haben die Russen sehr deutlich auf die schwerwiegenden Folgen hingewiesen, die ein nuklearer Einsatz haben würde“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price. „Es würde Konsequenzen für Russland geben, egal ob es eine schmutzige Bombe oder eine Atombombe einsetzt“.

Die Ukraine hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) gebeten, ein Untersuchungsteam in die Ukraine zu entsenden.

Ein Blindgänger

Trotz der großen Aufmerksamkeit, die der Möglichkeit eines Einsatzes einer „schmutzigen Bombe“ in der Ukraine in der Presse zuteil wurde, zeigt uns die Geschichte, dass eine „schmutzige Bombe“ trotz des Hypes keine Waffe ist, die leicht hergestellt oder beschafft werden kann oder die die von ihren Befürwortern erhofften Massenopfer verursacht.

Die aktuelle Angst vor der „schmutzigen Bombe“ ist nicht die erste Begegnung Russlands mit diesem Konzept. Im November 1995 wurde im Moskauer Ismailowski-Park eine „schmutzige Bombe“ entdeckt, die aus Sprengstoff und Cäsium bestand, und im Dezember 1998 wurde ein weiteres Versteck mit radioaktivem Material an einer Sprengladung in der Nähe einer Eisenbahnstrecke in Tschetschenien gefunden. Beide Gegenstände wurden von russischen Sicherheitskräften entschärft.

Im Mai 2002 verhafteten FBI-Agenten Jose Padilla, einen amerikanischen Staatsbürger, der zum Islam konvertiert war, als er von einer Reise in die Vereinigten Staaten zurückkehrte, die ihn nach Ägypten, Pakistan und schließlich Afghanistan geführt hatte, wo er irgendwann in den Jahren 1999-2000 angeblich mit Abu Zubaydah, Osama Bin Ladens Operationschef, zusammentraf. Nach Angaben von Zubaydah besprachen er und Padilla die Möglichkeit, dass Padilla eine „schmutzige Bombe“ in den USA baut und zündet.

Während Al Qaida offenbar Pläne für eine solche Waffe entworfen hatte – und in der Tat radioaktive medizinische Isotope zur Verwendung in einer „schmutzigen Bombe“ angesammelt hatte (diese Materialien wurden 2002 von den Vereinten Nationen beschlagnahmt) – wurde keine dieser Informationen an Padilla weitergegeben, der in den USA weder mit einem Waffendesign noch mit den Mitteln zur Durchführung der Aufgabe eintraf. Dennoch wurde er vor Gericht gestellt und verurteilt.

Der Herstellung und dem Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ kam die Welt 1987 am nächsten, als der Irak vier Geräte baute und testete, die eine Wolke radioaktiven Staubs verbreiten sollten, um Menschen zu töten – in diesem Fall iranische Soldaten (der Irak befand sich zu dieser Zeit in einem langen und blutigen Konflikt mit dem Iran).

Das fragliche Objekt – eine aus der Luft abgeworfene Bombe mit einer Länge von 12 Fuß und einem Gewicht von mehr als einer Tonne – war nach den Dokumenten, die der Irak den Inspektoren der Vereinten Nationen übergab, für den Abwurf auf Truppengebiete, Industriezentren, Flughäfen, Bahnhöfe, Brücken und „alle anderen Gebiete, die der Befehl anordnet“ bestimmt.

Dem Dokument zufolge sollte die Bombe eine Strahlenkrankheit auslösen, die „feindliche Einheiten gesundheitlich schwächen und schwer erklärbare Verluste verursachen würde, die möglicherweise einen psychologischen Effekt hätten“. Der Tod, so heißt es in dem Dokument, würde „innerhalb von zwei bis sechs Wochen“ eintreten.

Die Iraker wählten Zirkonium als radioaktive Quelle. Die Iraker verfügten über große Mengen an Zirkonium, da es in Brandwaffen verwendet wurde. Durch Bestrahlung von Zirkoniumflocken im irakischen Kernreaktor in Tuwaitha erzeugten die Iraker das radioaktive Isotop Zirkonium 95, das eine Halbwertszeit von 75,5 Tagen hatte, was bedeutete, dass die Bombe bald nach ihrer Herstellung eingesetzt werden musste.

Die Waffe wurde 1987 dreimal getestet, darunter ein letzter Test mit zwei echten „schmutzigen Bomben“, die von Flugzeugen abgeworfen wurden. Die Waffen waren ein Reinfall, da sie kurz nach der Detonation ihre radioaktiven Eigenschaften verloren. Um eine tödliche Strahlendosis zu absorbieren, musste man sich in einem Umkreis von drei Metern um den Detonationspunkt der Bombe aufhalten, was durch die hohe Sprengladung der Bombe selbst nicht mehr möglich war. Das Projekt wurde aufgegeben.

Die irakischen Ergebnisse wurden von Israel nachgeahmt, das zwischen 2010 und 2014 in der Negev-Wüste 20 Sprengstofftests mit echten „schmutzigen Bomben“ durchführte. Die Untersuchungen ergaben, dass sich die Strahlung so verteilt, dass die Gefahr für Menschen nicht bedeutend ist, und kamen zu dem Schluss, dass „die Hauptauswirkungen eines solchen Angriffs psychologischer Natur wären.“

Falsche Flagge oder falscher Alarm?

Den Russen ist es ernst mit der Bedrohung durch eine mögliche ukrainische „schmutzige Bombe“. Die Geschichte der „schmutzigen Bomben“ deutet zwar nicht auf eine Bedrohung in der Größenordnung oder dem Ausmaß einer echten Atomwaffe hin, doch kann man ein Szenario „durchspielen“, das die Möglichkeit eines erheblichen Verlusts an Menschenleben und Eigentum durch den radioaktiven Niederschlag, den eine solche Waffe verursachen könnte, vorsieht. Ein solches Ergebnis wäre eine Katastrophe, die Russland und vermutlich auch die westlichen Verbündeten der Ukraine gerne verhindern würden.

Bisher scheinen die russischen Behauptungen auf taube Ohren zu stoßen, da die Ukraine die Behauptungen als absurd abtut und regierungsunabhängige westliche Analysten den Spieß umdrehen und Russland beschuldigen, in Wirklichkeit einen Angriff auf die Ukraine unter falscher Flagge mit einer selbst gebauten „schmutzigen Bombe“ zu planen.

Aber die Realität sieht so aus, dass Russland seine hochrangigen militärischen Beziehungen zu seinen westlichen Partnern sehr ernst nimmt, da solche Kontakte eine wichtige Rolle bei der Zusammenarbeit zur Entschärfung von Konflikten spielen, die verhindern, dass sich kleinere Zwischenfälle zu einem Krieg ausweiten. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Russland diesen Kommunikationskanal absichtlich mit Desinformationen unterminiert. Russland ist offenbar zu Recht besorgt über die Möglichkeit, dass die Ukraine eine „schmutzige Bombe“ baut und einsetzt, so dass es den beispiellosen Schritt unternommen hat, sich an mehrere hochrangige westliche Verteidigungsbehörden zu wenden, um einen solchen Vorfall zu verhindern.

Wenn am Ende des Tages die entsprechenden Anrufe vom Westen getätigt werden und die Ukraine einen Rückzieher macht, dann hat Russland Erfolg gehabt. Und wenn sich herausstellt, dass die russischen Informationen falsch sind, hat der Versuch nicht geschadet. Wenn Russland jedoch Recht hat und die Ukraine nicht nur den Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ vorbereitet, sondern diese auch zündet, und der Westen nichts unternimmt, um dies zu verhindern, dann hat Russland den Westen rechtzeitig gewarnt.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein neuestes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.