Neue Studie zeigt, dass alle Covid-Varianten in einem Biolabor hergestellt wurden

In den USA steigt die Zahl der Covid-Krankenhausaufenthalte aufgrund der Variante EG.5.1, und aus Dänemark und Israel wird uns eine neue, beängstigende Variante namens BA.X gemeldet. Wegen der BA.X-Variante fordern „Wissenschaftler“ die Wiedereinführung von Abriegelungsvorschriften für Großbritannien.

Mark Steyn wies auf eine aktuelle japanische Studie hin, aus der hervorgeht, dass alle bisherigen SARS-CoV-2-Varianten nicht natürlich vorkamen, sondern in einem Labor hergestellt wurden. Auf dieser Grundlage können wir davon ausgehen, dass auch die neuen Varianten EG.5.1 und BA.X natürlich entstanden sind, unabhängig davon, welches Land die Variante für sich in Anspruch nimmt.

Für ihre Studie wollten Atsuki Tanaka und Takayuki Miyazawa von der Medizinischen Universität Osaka und der Universität Kyoto die historische Entwicklung der Omikron-Variante von SARS-CoV2 nachzeichnen, indem sie virale Sequenzen untersuchten, die „in freier Wildbahn“ gefunden und in öffentlichen Datenbanken hinterlegt wurden.

Dabei fanden sie rund 100 separate Omikron-Untervarianten, die unmöglich durch natürliche Prozesse entstanden sein können. Die Existenz dieser Varianten scheint der endgültige Beweis dafür zu sein, dass Covid-Viren im großen Stil im Labor erzeugt und freigesetzt wurden.

Ferner scheinen die Varianten umfassende Panels von Mutationen zu bilden, wie sie in Experimenten der „reversen Genetik“ verwendet werden, um die Eigenschaften verschiedener Teile von Viren systematisch zu testen, schreibt Substacker PSMI.

Wer macht die Variationen?

Von Mark Steyn

Einerseits gibt es wieder Maskenpflicht. Andererseits sagt die Associated Press („AP“), das sei alles eine Verschwörungstheorie. Andererseits nehmen die Krankenhausaufenthalte wegen Covid zu – und es gibt eine beängstigende neue Variante aus… (wirft einen Pfeil auf die Weltkarte) Dänemark und… (wirft einen zweiten Pfeil, rückwärts über die Schulter) Israel. Andererseits wird der achte Schuss sicher funktionieren:

Der residierende Liberale und ehemalige demokratische Abgeordnete Harold Ford Jr. teilt dem Rest der TheFive -Besetzung mit, dass seine nächste Covid-Impfung, die er sich zulegen möchte, seine Siebte sein wird und er bereits dreimal an Covid erkrankt ist.

Resident liberal & former Democratic Rep. Harold Ford Jr. tells the rest of @TheFive cast that his next Covid shot, which he plans to get, will be his 7th, and he's had Covid 3 times. 🤣🤦‍♂️👇 pic.twitter.com/g61dOSJCCO — Scott Morefield (@SKMorefield) August 28, 2023

Ich gehe davon aus, dass das meiste nur das Schlachtfeld für die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr vorbereiten soll. Aber wie Sie wissen, bin ich mehr an den Nachrichten interessiert, die nicht in den Nachrichten erscheinen. Deshalb ist mir DIESER Tweet von Norman Fenton aufgefallen. Viele von Ihnen werden Professor Fenton in der Mark Steyn Show gesehen haben, und einige von Ihnen werden ihn auf der Mark Steyn Cruise im letzten Monat getroffen haben. Also folgte ich den Links zu einer Forschungsarbeit von zwei japanischen Wissenschaftlern – Atsushi Tanaka von der Osaka Medical and Pharmaceutical University und Takayuki Miyazawa von der Kyoto University.

Ich kenne diese Leute nicht. Es könnte sein, dass sie nur ein weiterer Flügel der großen Verschwörungstheorie sind, von der die AP schwadroniert. Professor Tanaka hat von Fachleuten begutachtete Arbeiten über die „Bedeutung der N-Sulfatierung von Heparansulfat als Wirtszellfaktor für die Infektion mit dem Chikungunya-Virus“ veröffentlicht, und Professor Miyazawa hat ebenfalls in angesehenen Fachzeitschriften über die „Entstehung einer infektiösen malignen Thrombozytopenie bei japanischen Makaken (Macaca fuscata) durch SRV-4′ berichtet. Wenn sie also nur Verschwörungstheoretiker sind, haben sie sich eine ziemlich ausgeklügelte Tarnung ausgedacht.

Die neue Arbeit der Professoren Tanaka und Miyazawa trägt den Titel: „Unnatürlichkeit im Evolutionsprozess der SARS-CoV-2-Varianten und die Möglichkeit einer absichtlichen natürlichen Selektion„.

Was bedeutet das? Nun, jeder außer den Hirntoten und den aggressiveren Praktikanten von Ofcoms Faktenprüfern akzeptiert jetzt, dass das Covid aus einem Laborleck stammt. Wie lange ist es her, dass Sie jemanden, selbst auf MSNBC oder Facebook, das Wort „Schuppentier“ mit ernster Miene sagen hörten? Aber die Herren Tanaka und Miyazawa haben es auf die nächste Stufe gebracht:

In dieser Studie wollten wir die evolutionären Prozesse klären, die zur Bildung von SARS-CoV-2 Omikron-Varianten führen, wobei wir uns auf Omikron-Varianten mit vielen Aminosäuremutationen im Spike-Protein unter SARS-CoV-2-Isolaten konzentrierten. Um die Reihenfolge der Mutationen, die zur Bildung der SARS-CoV-2-Omikron-Varianten führen, zu bestimmen, verglichen wir die Sequenzen von 129 Omikron-BA.1-Isolaten, 141 BA.1.1-Isolaten und 122 BA.2-Isolaten und versuchten, die evolutionären Prozesse der SARS-CoV-2-Omikron-Varianten aufzulösen, einschließlich der Reihenfolge der Mutationen, die zur Bildung der SARS-CoV-2-Omikron-Varianten führen, und des Auftretens homologer Rekombination. Daraus schlossen wir, dass die Bildung eines Teils der Omikron-Isolate BA.1, BA.1.1 und BA.2 nicht das Produkt einer Genomevolution war, wie sie in der Natur üblicherweise zu beobachten ist… [Hervorhebung hinzugefügt].

Halt, halt, halt, Moment mal. Was genau bedeutet dieser letzte Satz?

Die Analyse, die wir hier durchgeführt haben, zeigt, dass die Omikron-Varianten durch einen völlig neuen Mechanismus gebildet werden, der durch die bisherige Biologie nicht erklärt werden kann.

Äh, okay. Aber noch einmal: Was wollen Sie wirklich sagen?

In der genetischen Variation des S-Proteins in diesen Varianten waren die meisten Mutationen nicht synonym (Abb. 1). In den Alpha-, Beta-, Gamma-, Delta- und Mu-Varianten gab es keine synonymen Mutationen, in den Lambda- und Omikron-Varianten nur jeweils eine. Unter diesen Varianten ist die Omikron-Variante (BA.1-Linie), die die größte Häufung von Mutationen im S-Protein aufweist, überwiegend nichtsynonym im S-Protein und hat nur eine synonyme Mutation bei c25000u. Das Verhältnis zwischen synonymen und nicht-synonymen Mutationen ist ungewöhnlich, wenn man bedenkt, wie menschliche Coronaviren mutieren. [Hervorhebung hinzugefügt].

Was „synonym“ in diesem Zusammenhang bedeutet, ist, dass normalerweise, wenn etwas auf natürliche Weise mutiert, dies meist auf eine Art und Weise geschieht, die das Wesen des Originals nicht verändert: Daher sind solche Mutationen lediglich synonym. Wenn das „synonyme/nicht-synonyme Verhältnis“ so „abnormal“ ist wie bei den Covid-Varianten, bedeutet das, dass sie nicht natürlich vorkommen:

Die Tatsache, dass die meisten dieser Mutationen ohne synonyme Mutationen auftraten (Abb. 2), deutet darauf hin, dass keine dieser Mutationen in der Natur durch zufällige Mutationen auf der Basis von Versuch und Irrtum entstanden ist.

Mit anderen Worten: Nicht nur Covid stammt aus einem Labor, sondern auch die Varianten:

Nehmen wir an, die SARS-CoV-2 Omikron-Variante und ihre eine Aminosäure umwandelnden Mutanten wurden künstlich und systematisch erzeugt. In diesem Fall sollten wir vermuten, dass auch die anderen Varianten (Alpha bis Delta) künstlich erzeugte Viren sein könnten.

Ach, wirklich? Aber warum sollte jemand so etwas tun?

Eine Idee, nämlich die Hypothese, dass diese Viren künstlich erzeugt wurden, ist vernünftiger als die Annahme eines neuen Mechanismus zum Erwerb von Mutationen. Aber gibt es angesichts der aktuellen SARS-CoV-2-Epidemie überhaupt einen Grund, diese Mutanten, die auf natürlichem Wege nicht entstanden sein dürften, künstlich zu erzeugen? [Hervorhebung hinzugefügt].

Nun, das ist die Frage, nicht wahr? Es ist gerade noch möglich zu glauben, dass der ursprüngliche Stamm versehentlich aus dem Labor entkommen ist. Aber ist es möglich zu glauben, dass jede künstlich geschaffene Variante von Alpha bis Omikron ebenfalls versehentlich aus dem Labor entkommen ist, wann immer das Covid Anzeichen eines Nachlassens zeigte? (Sie werden sich daran erinnern, dass Boris Johnson noch im Dezember 2021 betonte, dass es angesichts des bevorstehenden Omikron dringender denn je sei, dass Sie Ihre Auffrischungsimpfung bekommen, da er sonst Weihnachten absagen müsse.

Norman Fenton verlinkt auf einen Substack-Artikel von einem Typen namens ‚PSMI‘, der zu dem Schluss kommt: „Jemand, macht das alles wirklich absichtlich.“

Fairerweise muss man sagen, dass die Japaner bisher nicht bereit sind, so weit zu gehen:

Es ist der Virenforschung abträglich, wenn man annimmt, dass künstlich hergestellte Viren absichtlich in der ganzen Welt verbreitet wurden… Außerdem kommen wir nicht zu dem Schluss, dass diese Viren in böser Absicht künstlich hergestellt und verbreitet wurden.

Wenn Sie das sagen. Trotzdem:

Die hier gezeigte Analyse kommt zu dem Schluss, dass die Omikron-Varianten durch einen völlig neuen Mechanismus gebildet werden, der durch die bisherige Biologie nicht erklärt werden kann.

Das ist ziemlich interessant, nicht wahr? Vor allem, wenn man einer dieser Politik-Medien-Zombies ist, die dreißig Mal am Tag „Folge der Wissenschaft… Sie müssen der Wissenschaft folgen“ brüllen. Nun, seit elf Jahren sitze ich in der feuchten Toilette des DC Superior Court, weil ich ein soi-disanter „Wissenschaftsleugner“ bin. Dennoch habe ich es geschafft, der Wissenschaft bis nach Osaka und Kyoto zu folgen, und ich war verwirrt von dem, was ich dort fand. Warum interessieren sich nur PSMI und ein paar andere und nicht die Wissenschafts- und Gesundheitskorrespondenten der BBC und der New York Times für die angeblich verblüffende Enthüllung, dass alle wichtigen Covid-„Varianten“ ebenfalls Laborschöpfungen sind?

Wie ich neulich schon erwähnte, war meine anfängliche Vermutung, dass die Chinesen, wie bei SARS, die Welt anlügen. Dann stellte sich heraus, dass die Amerikaner – Fauci und die Gesundheitsbehörden – die Welt über die vom Steuerzahler finanzierte „gain-of-function“-Forschung belogen haben, die über eine CIA-Fassade nach Wuhan verlagert wurde. Zu den merkwürdigeren Details in dem neuen japanischen Papier gehört dies:

Die folgenden Ergebnisse dieser Studie könnten die Hypothese stützen, dass die Omikron-Varianten möglicherweise künstlich synthetisiert wurden und nicht natürlich vorkommen:

das Vorhandensein von Omikron-Varianten-assoziierten Isolaten mit einer Mutationsstelle vom Wuhan-Typ;

das fast vollständige Fehlen von synonymen Mutationen im S-Protein in diesen Isolaten;

die Omikron-Variante, die der WHO erstmals am 24. November 2021 aus Südafrika hätte gemeldet werden sollen, war bereits 2020 in Puerto Rico endemisch, und es gab Isolate, die Rekombinationen zwischen den Omikron-Stämmen BA1 und BA2 waren. [Hervorhebung hinzugefügt].

Wie ist das? Puerto Rico ist ein Territorium, das nicht zu Japan, sondern zu den Vereinigten Staaten gehört. Und doch braucht es ein paar Leute in Osaka und Kyoto, um zu enthüllen, dass Omikron über ein Jahr vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum auf amerikanischem Boden endemisch war? Ist es wirklich glaubhaft, dass Fauci & Co das nicht wussten? Und wenn nicht, wissen sie, woher es kam? Und wenn ja, warum sagen sie es uns nicht?

*

Über den Autor

Mark Steyn, ein kanadischer Autor und Fernsehmoderator, hatte früher seine eigene Sendung auf GB News mit dem Titel „The Mark Steyn Show“. Er verließ GB News Anfang Februar 2023, nachdem Ofcom gegen ihn wegen seiner Berichterstattung über die Opfer der Covid-„Impfstoffe“ und wegen der Ausstrahlung eines Interviews mit Dr. Naomi Wolfe über den Versuch von Pfizer, Dokumente zu verbergen, die das Unternehmen bei der FDA eingereicht hatte, um eine Notfallgenehmigung für seinen Covid-„Impfstoff“ zu erhalten, „entschieden“ hatte. Er moderiert jetzt seine eigene Sendung und Website „Steyn Online“.