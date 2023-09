Pre-Crime: Der Albtraum der Überwachung im Vorfeld von Straftaten findet bereits statt

Steven Spielbergs Film Minority Report aus dem Jahr 2002, in dem ein dystopischer Hightech-Überwachungsstaat dargestellt wird, ist zu einem der prophetischsten Science-Fiction-Filme geworden.

Der Film kam zu einer Zeit in die Kinos, als gerade einmal 664,5 Millionen Menschen das Internet nutzten, eine Zahl, die nur 13,8 % der heutigen Internetnutzer entspricht, und mehr als ein Jahr vor der Einführung von Facebook, einer Plattform, die zur Normalisierung der Überwachungswerbung beitrug.

Obwohl das Internet und die Online-Überwachungsindustrie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Films noch in den Kinderschuhen steckten, sagte Minority Report das Aufkommen von Eyeball-Scanning-Technologie, Robotern zur Verbrechensbekämpfung, zielgerichteter Werbung und Massenüberwachung voraus, lange bevor sie zum Mainstream wurden.

Der Film spielt im Jahr 2054, und damals war es schwer vorstellbar, dass sich die technologische Überwachung im Laufe von 52 Jahren so massiv verändern würde.

Doch nur 21 Jahre später, im Jahr 2023, ist die Gesichtserkennung auf dem Vormarsch, die Augenscanner haben Einzug gehalten, zielgerichtete Echtzeit-Werbung hält Einzug in die physische Welt, Roboter zur Verbrechensbekämpfung werden eingesetzt, und die Massenüberwachung ist zur Norm geworden.

Diese rasante Ausweitung der digitalen Überwachung ist zwar erschreckend, verblasst aber im Vergleich zur Darstellung der Vorverbrechenszeit im Film.

Pre-Crime stellt die Grundlage des Rechtssystems, die Unschuldsvermutung, auf den Kopf und geht davon aus, dass Verbrechen vorhergesagt werden können, bevor sie geschehen.

Diese Prämisse wird dann dahin gehend erweitert, dass jemand eines Verbrechens schuldig sein kann, das er noch nie begangen hat, weil die verfügbaren Daten vorhersagen, dass er das Verbrechen begehen wird, wenn er nicht präventiv festgenommen und angeklagt wird.

Diese erschreckende Idee der Vorverurteilung wurde schon lange vor dem Film Minority Report 2022 entwickelt.

Philip K. Dick prägte den Begriff in seiner Novelle The Minority Report von 1956, auf der der Film lose basiert.

Sowohl in der Novelle als auch im Film sagen drei Precogs angebliche Verbrechen voraus, bevor sie geschehen, und eine spezialisierte Strafverfolgungsbehörde verhaftet Verdächtige, bevor sie diese angeblichen Verbrechen begehen können.

Beide Geschichten sind warnende Erzählungen über die utopische Idee, dass fast alle Verbrechen ausgerottet werden können, wenn die Gesellschaft ihre Freiheiten und ihre Privatsphäre an einen allwissenden Überwachungsstaat abtritt.

Die Novelle schildert eine Welt, in der die Kriminalitätsvorbeugung fast alle Verbrechen beseitigt hat, während der Film eine Welt zeigt, in der die Kriminalitätsvorbeugung fast allen vorsätzlichen Morden ein Ende gesetzt hat.

Doch hinter der idealistischen Vision der Kriminalitätsvorbeugung gibt es Risse im System.

Einer der drei Pre-Crogs erstellt manchmal einen Minderheitenbericht – eine Vorhersage, bei der der Verdächtige das mutmaßliche Verbrechen nicht begeht.

Diese Minderheitenberichte untergraben das System der Verbrechensbekämpfung und lassen vermuten, dass viele Menschen zu Unrecht verhaftet wurden.

Und in beiden Geschichten versuchen diejenigen, die privilegierten Zugang zum System der Verbrechensverhütung haben, es zu ihrem persönlichen Vorteil zu missbrauchen.

Doch obwohl die Novelle und der Film deutliche Warnungen vor den zahlreichen Gefahren der Einführung von Systemen zur Verbrechensverhütung enthalten, haben Regierungen und Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt damit begonnen, diese Systeme in die Praxis umzusetzen.

In den USA werden Technologien und Strategien zur Verbrechensverhütung schon seit Jahren eingesetzt.

Das Justizministerium räumt ein, dass einige Bundesstaaten Briefe an die Adressen von registrierten Autobesitzern verschickt haben, wenn deren Auto in einem Gebiet gesehen wurde, das für Prostitution bekannt ist. Dies geschieht bereits seit 1982.

Es sei daran erinnert, dass diese Briefe nicht an Personen verschickt werden, die wegen der Anwerbung von Prostituierten angeklagt oder verurteilt worden sind. Ihr Fahrzeug wurde lediglich in einem Gebiet gesehen, in dem Prostituierte bekanntermaßen arbeiten.

2009 veranstaltete das National Institute of Justice des US-Justizministeriums sein erstes Symposium zum Thema Predictive Policing, und mehrere Bundesstaaten verfügen inzwischen über Predictive-Policing-Programme.

Das Los Angeles Police Department setzte acht Jahre lang ein invasives Tool zur Verbrechensvorhersage“ ein. Als das LAPD den Einsatz des Tools 2019 schließlich einstellte, machte es sich offenbar wenig Gedanken über die Auswirkungen des Einsatzes von Orwellscher Überwachungstechnologie gegen Einwohner. Stattdessen erklärte die Polizeibehörde, dass die Software aufgrund ihrer Ineffektivität eingestellt wurde.

Aus Dokumenten, die als Reaktion auf eine Anfrage nach dem California Public Records Act freigegeben wurden, geht hervor, dass die LAPD 2019 auch eine Software getestet hat, die soziale Medien überwacht und vorhersagt, ob Menschen Straftaten begehen werden.

In einem anderen Bundesstaat, New Orleans, hat die Polizeibehörde die Predictive Policing-Technologie von Palantir getestet, die soziale Medien analysiert, um vorherzusagen, ob Personen Gewalttaten begehen werden.

Viele andere Polizeidienststellen im ganzen Land haben ebenfalls ähnliche Technologien erprobt oder setzen sie derzeit ein.

Außerhalb der Strafverfolgungsbehörden hat sich der Tech-Gigant Microsoft gegenüber dem Weißen Haus Biden verpflichtet, KI zur Erkennung und Verhinderung von Gewalt einzusetzen.

Und Sozialarbeiter in mehreren Bundesstaaten verwenden prädiktive Algorithmen, um zu entscheiden, ob Eltern ihre Kinder weggenommen werden sollten.

Eine ähnliche Geschichte spielt sich nördlich der Grenze in Kanada ab.

Die Polizei in der kanadischen Provinz Saskatchewan arbeitet seit 2019 an einem prädiktiven Tool, das soziale Medien scannt.

Und mehrere Städte in Kanada nehmen an einem „Situation Tables“-Programm teil, bei dem Schulen, Gesundheitsdienstleister und die Polizei zusammenarbeiten, um Personen zu kennzeichnen, die als „gefährdet“ gelten, zu Kriminellen oder Opfern von Straftaten zu werden. Dieses Programm ist seit 2011 aktiv.

Das Vereinigte Königreich ist ein weiteres Land, das sich auf den dystopischen Albtraum aus Minority Report zubewegt.

Berichten zufolge nutzte 2019 fast ein Drittel der britischen Polizeikräfte prädiktive Algorithmen.

Chinas Überwachungssystem im Vorfeld von Straftaten stützt sich auf riesige Datenmengen, die aus dem Internet, Telefonen, Überwachungskameras, Kauf-, Reise- und Gesundheitsaufzeichnungen und vielem mehr gewonnen werden.

Laut einer durchgesickerten Liste von Häftlingen, die Human Rights Watch zugespielt wurde, können Menschen aufgrund einer Vielzahl rechtmäßiger Verhaltensweisen oder unveränderlicher Merkmale wie „jung“ (nach den 80er Jahren geboren), wiederholtes Ausschalten des Telefons, langer Bart, Verwendung bestimmter Software (wie virtuelle private Netzwerke, Gmail, WhatsApp und Skype) und „extremistisches Gedankengut“ vom System erfasst und inhaftiert werden.

Die Opfer des repressiven Überwachungssystems der chinesischen Regierung im Vorfeld von Straftaten können zur „Gedankenumwandlung“ in Internierungslager geschickt werden.

Zahlreiche Berichte haben die Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, die in diesen Lagern stattfinden, und die UNO hat erklärt, dass sie „möglicherweise internationale Verbrechen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darstellen.“

Die Gefangenen werden auch intensiv überwacht. Fast alles, was sie tun, einschließlich des Aufwachens, des Toilettengangs, des Essens und des Schlafens, wird überwacht.

Schätzungen zufolge wurden seit 2017 bis zu 1,8 Millionen Uiguren und andere ethnische Minderheiten in diese Internierungslager gebracht.

Diese weit verbreitete Technologie zur Verbrechensvorbeugung verstößt gegen zahlreiche Menschenrechte.

Das Recht, als unschuldig zu gelten, bis die Schuld in einem öffentlichen Verfahren bewiesen ist, ist in einem System der Vorverfolgung von Straftaten nicht gegeben, da Menschen markiert und inhaftiert werden, ohne dass ein Verbrechen begangen wurde.

Die ständige Überwachung untergräbt indirekt auch das Recht auf freie Meinungsäußerung, da sie ein Umfeld der Angst schafft, in dem die Menschen sich selbst zensieren, um nicht einer Vorstrafe beschuldigt zu werden.

Darüber hinaus untergräbt das System das Recht auf Privatsphäre, da die Menschen gezwungen sind, riesige Mengen an persönlichen Daten preiszugeben, um diese Systeme zur Verbrechensverhütung zu speisen.

Und die Behörden, die die Systeme kontrollieren, haben einen Anreiz, die Menge der gesammelten Daten ständig zu erweitern, um die Vorhersagealgorithmen zu verbessern.

Doch seit die Büchse der Pandora geöffnet wurde, werden diese Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der bürgerlichen Freiheiten ignoriert. Die Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass es sich lohnt, der fehlerhaften Idee nachzugehen, dass Verbrechen verhindert werden können, bevor sie geschehen.

Auf diese Weise haben sie ein bedrückendes, sich ständig ausweitendes Raster zur Verbrechensvorbeugung auf die Bevölkerung losgelassen, in dem grausame, allwissende Algorithmen ungerechterweise Menschen bestrafen, die für Verbrechen verantwortlich gemacht werden, die nie stattgefunden haben.