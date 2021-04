Neue Studie zeigt: keine Vorteile von sozialer Distanzierung

Eine neue Studie, die diese Woche veröffentlicht wurde, ergänzt den Beweis, dass sozialen Distanzierungsregeln wie die Zwei-Meter-, Ein-Meter-Plus- keinen zusätzlichen Schutz gegen COVID-19 bieten.

Die Professoren Martin Bazant und John Bush vom Massachusetts Institute of Technology verwenden mathematische Modelle, um zu zeigen, dass das Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren, nicht beeinträchtigt wird, wenn Sie sich im selben Raum von infizierten Personen fernhalten, da sich das Virus über Aerosole in der Luft ausbreitet.

Prof. Bazant sagte gegenüber CNBC, dass die 2 Meter-Regel „wirklich keine physische Grundlage hat, da die Luft, die eine Person beim Tragen einer Maske atmet, tendenziell ansteigt und an anderer Stelle im Raum abfällt, sodass Sie dem durchschnittlichen Hintergrund stärker ausgesetzt sind als Sie zu einer Person in der Ferne “.

Während die Distanzierung einen gewissen Schutz gegen größere Tröpfchen bietet, bietet sie keinen Schutz gegen Aerosole, die eine sehr häufige Übertragungsart sind.

Die von Experten begutachtete Studie, die in den Proceedings der National Academy of Sciences der USA veröffentlicht wurde, verwendet ein Modell zur Berechnung des Expositionsrisikos in Innenräumen auf der Grundlage der im Innenraum verbrachten Zeit, der Luftfiltration und -zirkulation, der Immunisierungen, der Atmungsaktivität, der Varianten und des Maskengebrauchs. Ihre Schlussfolgerung ist, dass es nicht die soziale Distanzierung ist, die das Risiko verringert, sondern vor allem die Zeit, die Menschen in einem geschlossenen Raum verbringen. Die Autoren raten in der Arbeit:

Um das Infektionsrisiko zu minimieren, sollte vermieden werden, längere Zeit in dicht besiedelten Gebieten zu verweilen. In Räumen mit großem Volumen und hohen Lüftungsraten ist man sicherer. In Räumen, in denen sich Menschen so anstrengen, dass sie ihre Atemfrequenz und den Erregerausstoß erhöhen, z. B. durch Training, Singen oder Schreien, besteht ein höheres Risiko.

Prof. Bazant erklärt in seinem CNBC-Interview, dass dies bedeutet, dass viele geschlossene Veranstaltungsorte mit voller Kapazität wiedereröffnet werden können, ohne das Expositionsrisiko zu erhöhen.

Unsere Analyse zeigt weiterhin, dass viele Räume, die tatsächlich geschlossen wurden, nicht geschlossen werden müssen. Oft ist der Raum groß genug, die Belüftung ist gut genug, die Zeit, die Menschen zusammen verbringen, ist so, dass diese Räume auch bei voller Kapazität sicher betrieben werden können, und die wissenschaftliche Unterstützung für eine reduzierte Kapazität in diesen Räumen ist wirklich nicht gegeben. Ich denke, wenn Sie die Nummern eingeben, werden Sie selbst jetzt für viele Arten von Räumen feststellen, dass keine Belegungsbeschränkungen erforderlich sind.

Die Autoren schlagen vor, dass statt einer exponierten Person, die als jemand definiert wird, der sich länger als 15 Minuten innerhalb von 2 Metern einer infizierten Person aufgehalten hat (gemäß der aktuellen CDC-Definition), ganze Räume als exponiert betrachtet werden sollten, je nachdem, ob sie ihre kumulative Expositionszeit (CET) mit der infizierten Person überschreiten oder nicht.

Dies scheint zwar eine wissenschaftlich glaubwürdigere Definition von Exposition zu sein, aber sie lädt auch zu noch mehr Tyrannei im Bereich der öffentlichen Gesundheit ein. Und in der Tat schlagen die Autoren regelmäßige Massentests in einer Frequenz vor, die durch die CET für den fraglichen Raum geregelt wird – und sie haben hilfreicherweise eine App zur Verfügung gestellt, mit der wir das berechnen können. Sie erklären:

Für eine Gruppe, die sich zeitweise einen Innenraum teilt, z. B. Büroangestellte oder Klassenkameraden, sollten regelmäßige Tests mit einer Häufigkeit durchgeführt werden, die sicherstellt, dass die MEZ zwischen den Tests unter dem in der Richtlinie festgelegten Grenzwert liegt.

Die Notwendigkeit für diese Massentests ergibt sich, weil sie in ihrem Modell davon ausgehen, dass asymptomatische Infektionen nicht weniger infektiös sind als symptomatische Infektionen, so dass es nicht ausreicht, die Menschen zu isolieren, wenn sie krank sind, um eine Exposition zu verhindern. Es ist jedoch mittlerweile bekannt, dass eine asymptomatische Infektion erheblich weniger ansteckend ist als eine symptomatische Infektion und nur sehr wenig zur Ausbreitung beiträgt.

Es ist daher hervorzuheben, dass dies in hohem Maße ein Modell ist, nicht eine Untersuchung der Übertragungsdaten und -muster der realen Welt, sondern in hohem Maße von den darin enthaltenen Annahmen und Parametern abhängt. Einige dieser Annahmen sind fundierter als andere.

Die Annahmen in Bezug auf Masken sind zum Beispiel höchst zweifelhaft.

Das Modell sagt Ihnen, dass wenn ein Restaurant mit 50 Personen eine infizierte Person umfasst, die Personen weniger als 40 Minuten dort verbringen sollten, um eine Infektion zu vermeiden. Aber wenn sie alle Masken tragen, wären das 28 Stunden! Wie kommt es zu diesem unglaublichen Unterschied?

Die Autoren geben an, dass chirurgische Masken 95-99 % der Aerosoltröpfchen herausfiltern. Um diese Behauptung zu untermauern, verweisen sie auf zwei Arbeiten. Die erste besagt, dass die Maske 30-75 % der Aerosoltröpfchen herausfiltert und kommt zu dem Schluss: „Obwohl chirurgische Maskenmedien ausreichend sein können, um Bakterien zu entfernen, die von Mitarbeitern des Gesundheitswesens ausgeatmet oder ausgestoßen werden, sind sie möglicherweise nicht ausreichend, um die Aerosole in Submikrometergröße zu entfernen, die Krankheitserreger enthalten, denen diese Mitarbeiter des Gesundheitswesens potenziell ausgesetzt sind.“ Die zweite Schlussfolgerung ist: „Keine dieser chirurgischen Masken wies eine adäquate Filterleistung und Gesichtspassform auf, um als Atemschutzgerät zu gelten.“ Die Grundlage ihrer 95-99%-Behauptung ist daher unklar.

Sie zitieren die randomisierte kontrollierte Danmask- Studie (RCT) nicht zu den Vorteilen des Tragens von Operationsmasken, die keinen signifikanten Schutz für den Träger vor der Ansteckung mit COVID-19 fanden.

Zur Verteidigung des massiven Schutzwerts, den ihr Modell Masken gewährt, verweisen sie auf „die Tatsache, dass Gesichtsmaskenrichtlinien bei der Kontrolle der Verbreitung von COVID-19 wirksamer waren als Sperren oder soziale Distanzierung“. Es ist sicherlich willkommen, etwas Ehrlichkeit über die Unwirksamkeit von Sperren und sozialer Distanzierung zu haben, aber die Behauptung über die Wirksamkeit von Gesichtsmasken ist sehr fraglich.

Sie zitieren zwei unterstützende Modellierungsstudien, die beide im Juni 2020 veröffentlicht wurden. Eine von Zhang und Kollegen, um zu zeigen, dass „der Unterschied mit und ohne vorgeschriebene Gesichtsbedeckung die Determinante für die Gestaltung der Trends der Pandemie darstellt. Diese Schutzmaßnahme reduziert die Anzahl der Infektionen erheblich. “ Der andere berichtete über „die Ergebnisse zweier mathematischer Modelle“, die zeigten, dass „die Verwendung von Gesichtsmasken durch die Öffentlichkeit einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie leisten kann“. Solche Studien wurden jedoch eindeutig von den Ereignissen des Herbstes (siehe unten) sowie von der Danmask RCT abgelöst. Der Rückgang der Infektionen, die sie Masken zuschrieben, sollte, obwohl er zu Recht nicht auf Sperrungen und soziale Distanzierung zurückzuführen ist, in erster Linie saisonalen Faktoren und einer wachsenden Immunität der Bevölkerung zugeschrieben werden.