Das Schicksal der Völker der Welt

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

In diesem Artikel geht es nicht um die globale Erwärmung, den Atomkrieg, Covid oder irgendeine andere inszenierte oder reale Plage. Es geht um das Vertrauen der Völker der Welt.

Von allen Völkern haben die weißen Ethnien der westlichen Welt die schlechtesten Aussichten. Der Grund dafür ist, dass die weißen Völker das Vertrauen durch jahrzehntelange Indoktrination gegen sich selbst durch weiße Intellektuelle und jüdische Kulturmarxisten verloren haben. Heute bevorzugen die Regierungen der USA, Kanadas, Großbritanniens und Westeuropas People of Color, einschließlich illegaler Einwanderer, gegenüber den einheimischen weißen Ethnien, die in ihren eigenen Ländern ersetzt werden müssen. Schon in den 1970er Jahren sah Jean Raspail den Zusammenbruch des weißen Selbstbewusstseins und schilderte dessen Folgen in seinem Roman Das Lager der Heiligen. Der Roman ist so treffend beschreibend für unsere Zeit, dass der Roman im Wesentlichen aus der öffentlichen Diskussion verbannt ist und die Dämonisierung Raspails im Gange ist.

In den USA wurde der Civil Rights Act von 1964 verabschiedet, um dem 14. Zusatzartikel der Verfassung, der den gleichen Schutz durch die Gesetze garantiert, rechtliche Geltung zu verschaffen. Der Wortlaut des Gesetzes verbietet es ausdrücklich, eine Rasse oder ein Geschlecht durch Quoten zu bevorzugen oder zu behindern. Nichtsdestotrotz wurde das Gesetz von der Regulierungsbehörde verletzt, und ein System von Rassenprivilegien für Schwarze wurde den Universitäten, Arbeitgebern und der Bevölkerung aufgezwungen. Weniger qualifizierte Schwarze wurden gegenüber qualifizierteren Weißen bei der Hochschulzulassung, Beschäftigung und Beförderung bevorzugt. Es wurden Zulassungs-, Beschäftigungs- und Beförderungsstopps für Weiße verhängt, bis ein rassisches Gleichgewicht erreicht war. Dies hat viele negative Folgen, wie z. B. eine Verschlechterung des Bildungsniveaus [siehe hier], eine Verschlechterung der Arbeitsleistung und der Autorität der Vorgesetzten gegenüber schwarzen Mitarbeitern, da jedes disziplinarische Problem in ein Rassismusproblem verwandelt werden kann. Die Entlassung eines Schwarzen wirft die Bemühungen des Unternehmens um ein rassisches Gleichgewicht einfach zurück und wird wahrscheinlich zu Problemen für den Vorgesetzten führen.

Die wichtigste negative Folge ist jedoch, dass Schwarze davon überzeugt werden, dass sie einen Anspruch haben, weil sie unter Rassismus gelitten haben. Die Tatsache, dass die Weißen einen Anspruch auf sie haben, wird als weißes Eingeständnis verstanden, dass Schwarze unter vergangenem Missbrauch leiden. Mit anderen Worten: Die Weißen haben offiziell ihre Schuld eingestanden und leisten Wiedergutmachung, indem sie sich selbst zu Bürgern zweiter Klasse machen.

Folglich steigen die Wiedergutmachungsforderungen. Es gibt Forderungen, dass schwarze Stimmen doppelt gezählt werden müssen, um die Sklaverei wiedergutzumachen, die vor 156 Jahren endete. Die weiße Kultur, nicht nur ihre Statuen, Wandmalereien, Musik und Kunst, sondern die weiße Geschichte selbst muss abgerissen und zerstört werden. Museen werden geschlossen. Schulkindern wird die kritische Rassentheorie beigebracht, um sie einer Gehirnwäsche gegen sich selbst zu unterziehen und sie auf eine unwirksame Opposition gegen ihre Degradierung zum Bürger zweiter Klasse zu reduzieren. Die Indoktrination war so erfolgreich, dass der Mob der Antifa und von Black Lives Matter mit weißen Ethnien gefüllt sind, und weißen Schulkindern wird trotz elterlichen Protests routinemäßig beigebracht, dass sie systemische Rassisten sind. Weiße Angestellte von Unternehmen, der US-Regierung, einschließlich des Militärs, und Universitäten müssen an einem Rassen-Sensibilitätstraining teilnehmen, in dem deutlich gemacht wird, dass es rassistisch ist, eine schwarze Person zur Verantwortung zu ziehen.

Indem sie ständig die Todesfälle von Schwarzen durch die Polizei betonten und nie über die größere Zahl von Weißen berichteten, die durch die Polizei sterben, erzeugten die nationalen Medien absichtlich den Eindruck unter Schwarzen, dass die Polizei Schwarze aus rassistischen Motiven tötet. Diese Gefühle wurden so weit gehyped, dass ein Video, das die Voreingenommenheit der Kameraperspektive widerspiegelte und es so aussehen ließ, als hätte der Polizeibeamte Chauvin ein Knie auf George Floyds Hals gehabt, während Floyd darüber klagte, dass er nicht atmen konnte, alles war, was nötig war, um einen unschuldigen Mann zu verurteilen. Dieses Video wurde wochenlang landesweit wiederholt gezeigt und verseuchte jeden Jury-Pool. Chauvin ging vor Gericht und war bereits verurteilt. Die wirklichen Beweise – dass Chauvin vor jeder Fesselung über Atembeschwerden klagte, dass Floyd die dreifache tödliche Dosis Fentanyl in seinem Blut hatte. Dass Fentanyl tötet, indem es die Atmung anhält, und dass die Nahaufnahmen der Polizei zeigten, dass Chauvins Knie auf Floyds Schulterblatt und nicht auf seinem Hals lag, spielten bei der Urteilsfindung der Jury keine Rolle. In der Tat, da der Welt in den Wochen vor dem Prozess nicht wiederholt das Polizeivideo gezeigt worden war, hätte niemand ein Unschuldsurteil akzeptiert, was die tatsächliche Beweislage erforderte.

Das amerikanische Establishment war erleichtert, dass ein Unschuldiger verurteilt wurde, denn das Establishment glaubt, dass Chauvins Verurteilung die Schwarzen davon überzeugen wird, dass das Justizsystem nicht rassistisch ist und der Mob aufhören wird, die Geschäftsviertel der demokratisch regierten Städte niederzubrennen und zu plündern. Dies ist eine naive Hoffnung.

Die Schwarzen haben gelernt, dass sie nicht rechenschaftspflichtig sind und die Polizei rechenschaftspflichtig ist. Gewalt funktioniert für Schwarze, aber nicht für die Polizei. Die Polizei hat gesehen, dass es weit mehr öffentliche Unterstützung für den schwarzen Kriminellen Floyd gab als für den weißen Polizisten Chauvin. Wenn die Polizei rational ist, wird sie sich selbst schützen. Das bedeutet Zurückhaltung und Weigerung, auf schwarze Verbrechen zu reagieren. Alle werden darunter leiden, aber die schwarzen Viertel werden am meisten leiden. Sie werden ohne Polizeischutz sein.

In Europa ist die Situation die gleiche. Für die Briten und die großen europäischen Länder tritt der Kolonialismus an die Stelle der Sklaverei, und zusätzlich zu den afrikanischen Schwarzen werden die Länder auch mit Arabern, Indern und Pakistanis überschwemmt. In der europäischen Presse wird die Rasse des Verdächtigen nicht erwähnt, es sei denn, der Verdächtige ist weiß. In Schweden und Deutschland ist die Polizei unfreundlich gegenüber Vergewaltigungsanzeigen weißer Frauen, wenn der Vergewaltiger eine Person of Color ist, weil die steigende Kriminalität, die das Ergebnis der Politik der offenen Grenzen der Regierungsparteien ist, den Interessen der Regierungsparteien zuwiderläuft.

Von allen weißen europäischen Ethnien hat das deutsche Volk die schlechtesten Aussichten. In den Vereinigten Staaten waren es die weißen Liberalen und jüdischen Kulturmarxisten, die das Vertrauen der Weißen zerstört haben. In Deutschland war es die amerikanisch-britisch-sowjetische Dämonisierung des Dritten Reiches und die Übernahme des deutschen Bildungswesens durch die Amerikaner in der Nachkriegszeit, die das Vertrauen des deutschen Volkes zerstörten. Washington und seine deutschen Nachkriegs-Marionettenregierungen haben Gesetze in Kraft gesetzt, die jede Verteidigung oder auch nur jede unparteiische Analyse des Dritten Reiches unmöglich machen. Die Kriegspropaganda des Zweiten Weltkriegs und die zionistische Geschichte des Holocausts haben die Deutschen in Schande gebracht. Im Grunde sind sie ein Volk, wie es die Amerikaner werden, die sich für ihr Land schämen. Ein solches Volk kann sich nicht selbst verteidigen.

Schauen wir uns ein weiteres Land an – Russland. Russlands Präsident Putin wird im ganzen Westen dämonisiert – der „neue Hitler“ laut Hillary Clinton, „ein Killer“ laut dem Wahldieb im Weißen Haus. Russland wird fälschlicherweise aller möglichen Verbrechen beschuldigt – der Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs, die Vergiftung der Skripals und Nalvanys, die Invasionen in der Ukraine und in Georgien – Anschuldigungen, die von den USA und ihren NATO-Vasallen erhoben werden, die zusammen sieben Länder und Millionen von Menschen zerstört haben, indem sie mit Bomben und Massenmorden an Zivilisten „Demokratie in ihre Länder brachten“.

Man sollte meinen, dass die offensichtlichen Lügen gegen Russland und die offensichtlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Washington und seine Marionetten Russland die moralische Überlegenheit lassen würden. Aber das tut es nicht. Und warum? Die Antwort ist, dass die russische akademische und intellektuelle Klasse von den Amerikanern während der Jelzin-Ära einer Gehirnwäsche unterzogen wurde, als das sowjetische/russische Imperium von Washington aufgelöst wurde. Folglich stehen russische Akademiker und Intellektuelle, vor allem in den Bereichen internationale Beziehungen und Wirtschaft, mit mindestens einem Fuß im Westen. Der Westen ist dort, wo sie sein wollen, weil sie Wahnvorstellungen über den Westen haben. Ihre naiven Wahnvorstellungen machen sie effektiv zu einer fünften Kolonne für Washington.

Es ist leicht zu verstehen, wie sie zu diesen Wahnvorstellungen gekommen sind. In der Sowjet-Ära, vor allem im früheren Teil, war es gefährlich, ein Abweichler zu sein. Sogar Solschenizyn wurde in den Gulag geschickt. Nachdem Chruschtschow die Dinge gelockert hatte, konnten sich die Intellektuellen freier äußern, aber die Unterdrückung des freien Denkens durch das sowjetische System war ein wunder Punkt. Das Bild eines „freien Amerikas“ schwingt trotz seiner Falschheit immer noch in den Köpfen der russischen Professoren mit. Heute ist es in Amerika viel gefährlicher, vom offiziellen Narrativ abzuweichen als in Russland oder sogar in China. Im Grunde genommen ist das freie Denken in Amerika tot, unterdrückt von Printmedien, Fernsehen, Radio und digitalen Gatekeepern und von den Universitäten, die die amerikanische Geschichte und Gesellschaft mit weißer Schuld und Wokismus rekonstruieren.

Trotz der intellektuellen/akademischen verblendeten fünften Kolonne in Russland ist Russland in einer stärkeren Position als die USA und Europa. In den USA und Europa liegt der Schwerpunkt darauf, die Geschichte und Kultur der Länder zu dekonstruieren und sie durch Vielfalt und Multikulturalismus zu ersetzen. Mit anderen Worten: Der Westen wird in einen Turm zu Babel verwandelt.

Aber in Russland ist die Situation anders. In seiner Rede vor der Föderalen Versammlung sagte Putin:

„Es ist sehr wichtig, dass unsere jungen Menschen auf die Errungenschaften und Siege unserer herausragenden Vorfahren und Zeitgenossen blicken und sich von ihnen inspirieren lassen, von der Liebe zu unserem Mutterland und dem Bestreben, einen persönlichen Beitrag zu seiner Entwicklung zu leisten.“

So wird den Amerikanern und ihren NATO-Vasallen beigebracht, ihr Land zu hassen, und den Russen wird beigebracht, Russland zu lieben. In einem Konflikt zwischen Russland und dem moralisch dekadenten Westen, der mit Selbsthass gefüllt ist, ist es offensichtlich, wer gewinnen wird.