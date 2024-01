Neue Studie zeigt, zwei Dosen eines COVID-19-Impfstoffs vergrößern das Risiko für Long COVID-Syndrom

In der Studie, die in PLOS One veröffentlicht wurde, untersuchten die Forscher die Daten von 487 und 371 Personen vier Wochen genauer gesagt sechs Monate nach der SARS-CoV-2-Infektion, um die Häufigkeit, die Merkmale und die Prädiktoren für eine Long COVID bei den Patienten zu ermitteln. Vier Wochen nach der Infektion berichteten 29,2 Prozent der Teilnehmenden über Symptome von Long COVID. Diese Zahl sank nach sechs Monaten auf 9,4 Prozent, was darauf hindeutet, dass die Symptome mit der Zeit nachlassen können.

Die Forscher stellten fest, dass die Wahrscheinlichkeit von Long COVID umso größer war, je schwerer die Infektion war. Nach vier Wochen Nachbeobachtung lag die Inzidenz von Long COVID bei 23,4 Prozent der Patienten mit leichter/mittlerer Erkrankung im Vergleich zu 62,5 Prozent der Patienten mit schwerer Erkrankung.

Nach sechs Monaten war die Inzidenz von Long COVID deutlich niedriger. Nur 7,2 Prozent der Personen mit leichter/mittlerer Infektion berichteten über Symptome, verglichen mit 23,1 Prozent der Personen mit schwerer/kritischer Infektion. Das am häufigsten genannte Symptom war Müdigkeit. Weitere Symptome waren Husten, kognitive Beeinträchtigung oder Gehirnnebel sowie Geschmacks- und Geruchsverlust.

Während der vierwöchigen Nachbeobachtungszeit war die Wahrscheinlichkeit einer langwierigen COVID-Erkrankung größer, wenn die Patienten Vorerkrankungen hatten, wenn sie in der akuten Phase der COVID-19-Erkrankung mehr Symptome aufwiesen, wenn ihre Infektion schwerer war oder zu einem Krankenhausaufenthalt führte oder wenn sie zwei Dosen COVID-19 erhalten hatten.

Obwohl eine frühere Impfung mit einer lang anhaltenden COVID-Erkrankung assoziiert war, konnten die Autoren „keinen Interaktionseffekt zwischen der COVID-19-Impfung und dem Schweregrad der akuten COVID-19-Erkrankung bei der Entwicklung einer lang anhaltenden COVID-Erkrankung feststellen“.

Dies bedeutet, dass eine frühere Impfung „unabhängig mit dem Auftreten von Long COVID assoziiert war“, so der Kardiologe Dr. Peter McCullough in einem kürzlich erschienenen Artikel in Substack.

Wie COVID-19-Impfstoffe zu Long COVID beitragen können

Nahezu 7 Prozent der im Jahr 2022 in den USA befragten Erwachsenen gaben an, an Long COVID zu leiden – ein Zustand, der gemeinhin nur mit einer SARS-CoV-2-Infektion in Verbindung gebracht wird. Obwohl es verschiedene Definitionen von Long COVID gibt, definieren die Centers for Disease Control and Prevention Long COVID allgemein als „Anzeichen, Symptome und Zustände, die sich nach einer akuten Infektion mit COVID-19 entwickeln“ und „Wochen, Monate oder Jahre“ andauern können. Der Begriff „Long COVID“ wird auch für postakute Folgen der SARS-CoV-2-Infektion (PASC), Long COVID und postakute Folgen von COVID-19 verwendet.

Die US-Behörden behaupten, dass die Impfung gegen COVID-19 das Risiko der Entwicklung von Langzeit-COVID verringern kann. Eine Theorie besagt, dass COVID-19-Impfstoffe schwere Erkrankungen verhindern, und wie Forscher in der PLOS One-Studie feststellten, ist eine schwere Erkrankung ein Prädiktor für die Entwicklung der Krankheit. Einige Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass die Krankheit durch eine Überreaktion des Immunsystems auf das SARS-CoV-2-Spike-Protein verursacht werden könnte, das die COVID-19-Impfstoffe zur Bildung von Antikörpern nutzen.

Eine Theorie besagt, dass die Impfung bei manchen Menschen eine zweite Runde von Antikörpern auslöst, die gegen die erste Runde gerichtet sind. Diese Antikörper könnten wie das Spike-Protein wirken, das auf den Angiotensin Converting Enzyme 2 (ACE2)-Rezeptor – ein Zelloberflächenprotein – abzielt und es dem Virus ermöglicht, in Zellen einzudringen. Ähnlich wie das Spike-Protein könnten diese „abtrünnigen Antikörper“ an den ACE2-Rezeptor binden und die ACE2-Signalübertragung stören, was zu Erkrankungen führen kann, die mit Long COVID einhergehen.

„In meiner Praxis sind die schwersten Fälle von Long COVID bei geimpften Patienten aufgetreten, die auch schwere oder mehrfache Episoden von SARS-CoV-2-Infektionen hatten“, schrieb Dr. McCullough auf X. In seinem jüngsten Substack-Beitrag erklärte er, dass er glaubt, dass Long COVID-Symptome auf den Verbleib des SARS-CoV-2-Spike-Proteins in Zellen und Geweben nach einer SARS-CoV-2-Infektion zurückzuführen sind.

Wenn Menschen einen mRNA-COVID-19-Impfstoff erhalten, erzeugt dies eine „massive zusätzliche Ladung des Spike-Proteins in voller Länge“, das sechs Monate oder länger im Blut zirkulieren kann, schreibt er.

Wissenschaftler der National Institutes of Health führten 2022 eine Beobachtungsstudie (veröffentlicht als Preprint) an 23 Personen mit Long COVID durch. Die Forscher stellten fest, dass „eine Vielzahl neuropathischer Symptome nach einer SARS-CoV-2-Impfung auftreten kann und es sich bei einigen Patienten um einen immunvermittelten Prozess handeln könnte“.

In einer Studie, die im Februar im Journal of Medical Virology veröffentlicht wurde, untersuchten die Forscher die Konzentrationen des Spike-Proteins und der viralen RNA, die bei Patienten zirkulierten, die wegen COVID-19 mit und ohne Long COVID im Krankenhaus behandelt wurden. Sie stellten fest, dass Spike-Protein und virale RNA bei Patienten mit Long COVID häufiger vorkamen. Von den Patienten mit Long COVID waren 30 Prozent positiv für Spike-Protein und virale RNA, während keiner der Patienten ohne langes COVID positiv für beides war.

In einer Studie aus dem Jahr 2023, die in der European Review for Medical and Pharmacological Sciences veröffentlicht wurde, analysierten Forscher das Serum von 81 Personen mit Long COVID und fanden virales Spike-Protein bei einem Patienten nach Abklingen der Infektion und negativem COVID-19-Test sowie Impfstoff-Spike-Protein bei zwei Patienten zwei Monate nach der Impfung.

„Diese Studie, die mit anderen publizierten Studien übereinstimmt, zeigt, dass sowohl das natürliche als auch das Impfstoff-Spike-Protein bei Patienten mit lang andauerndem COVID-Syndrom noch vorhanden sein kann, und unterstützt damit die Existenz eines möglichen Mechanismus, der die Persistenz des Spike-Proteins im menschlichen Körper für einen viel längeren Zeitraum verursacht, als in früheren Studien vorhergesagt wurde“, schreiben die Autoren.