Hat die Regierung den Mord an Jeffrey Epstein vertuscht? Bruder von Jeffrey Epstein sprach mit Tucker Carlson

Der Bruder von Jeffrey Epstein sprach mit Tucker Carlson über den Bericht, der nach dem Tod des Pädophilen erstellt wurde. Ein wichtiges Beweisstück fehle und niemand scheine zu wissen, wo es sei, sagte Mark Epstein.

Mark hat die letzten vier Jahre damit verbracht, herauszufinden, in welcher Position sich Jeffreys Leiche befand, als sie gefunden wurde. „Wir haben keine Antwort erhalten“.

Ep. 59 Die meisten Menschen verstehen, dass Jeffrey Epstein sich nicht umgebracht hat. Aber der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten hat geholfen, seinen Mord zu vertuschen? Das ist etwas ganz anderes. Epsteins Bruder Mark erklärt.

Ep. 59 Most people understand that Jeffrey Epstein didn’t kill himself. But the attorney general of the United States helped cover up his murder? That’s a different thing entirely. Epstein’s brother Mark explains. pic.twitter.com/aP6EjURJmL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 4, 2024

Im Untersuchungsbericht des US-Justizministeriums heißt es, sein Körper habe sich in sitzender Position befunden und er habe an einem Seil gehangen, das an der Oberseite des Stockbetts befestigt gewesen sei.

In diesem Fall hätte die Schlinge hinter seinen Ohren bis zu seinem Hals reichen müssen. Aber die Autopsiefotos zeigen Würgemale auf halber Höhe seines Halses, die direkt nach hinten verlaufen, so als hätte ihm jemand ein Seil um den Hals gelegt und ihn im Auto erdrosselt, wie Cedric in „Der Pate“, sagte Mark.

Carlson fragte dann, warum die Ermittler das Seil nicht auf Spuren von Epsteins DNA untersucht hätten, worauf Mark antwortete: „Niemand scheint zu wissen, wo es ist“.

Hätte sich Jeffrey erhängt, wäre das Blut aufgrund der Schwerkraft in die tiefsten Stellen seines Körpers geflossen. Seine Beine und sein Gesäß hätten dann fleckig sein müssen. Die Autopsiefotos zeigen keine Flecken an den Beinen. Er habe also sicher nicht zwei Stunden lang im Etagenbett gehangen, betonte Mark.