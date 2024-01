Neues Wahlkampfvideo von Trump zeigt Klaus Schwab, Bill Gates und George Soros! Träumt weiter…

Donald Trump hat ein neues Wahlkampfvideo veröffentlicht, in dem er Bill Clinton bei einem Treffen mit Jeffrey Epstein zeigt. Der Werbespot verspricht auch mehr Transparenz bei der Aufdeckung der vollständigen Geschichte hinter dem JFK-Attentat.

Das Video beginnt mit Ronald Reagans „Thousand Years of Darkness“-Rede, in der er die Amerikaner dazu aufrief, ihren gewählten Vertretern zu sagen, dass die nationale Politik auf einem gemeinsamen Sinn für Moral basieren sollte, und wird von Aerosmiths „Dream On“ untermalt.

Der Spot zeigt auch Trumps Versprechen, für Transparenz im Zusammenhang mit der Ermordung von JFK zu sorgen, und zeigt Bilder von der Erschießung Kennedys, bevor der Text „You got to lose to know how to win (Man muss verlieren, um zu wissen, wie man gewinnt)“ eingeblendet wird.

Die Anzeige zeigt dann Bilder von Trumps „Verhaftung“, begleitet von einer Passage aus Sun Tsu“s „Die Kunst des Krieges“, in der es heißt: „Wenn du deinen Feind kennst und dich selbst kennst, brauchst du das Ergebnis von hundert Schlachten nicht zu fürchten.

Der Refrain zeigt Trump mit seinen Anhängern, bevor Clips von Bill Clinton bei einem Treffen mit Jeffrey Epstein gezeigt werden.

Der Text „dream on“ wird dann mit Bildern von Trumps republikanischen Konkurrenten Nikki Haley, Ron DeSantis, Chris Christie und Mike Pence illustriert, bevor Filmmaterial von Trumps Wahlsieg 2016 gezeigt wird.

Auch der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab, Barack Obama, Bill Gates, George Soros, Joe Biden und Hillary Clinton werden aufgefordert, „weiter zu träumen“.

Der „Schrei“-Teil des Spots wird dann mit dem berüchtigten Meme der fettleibigen Demokratin illustriert, die als Reaktion auf Trumps Sieg vor Wut schreit.

Der Spot endet mit Trumps Aussage:

Vergleichen Sie Trumps Spot mit Bidens jüngstem Versuch, Trump-Anhänger als Extremisten zu verteufeln.

⚠️HOLY SHIT⚠️



Trump posted this MUST WATCH video on Truth Social this morning, following the massive exposure of Deep State pedophilia.



Essentially mocking all the top players of the Deep State, including pics of Bill. This is Trump’s victory lap.



WE ARE SO FUCKING BACK! pic.twitter.com/r1OwGkGvMf