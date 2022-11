Neue Umfrage zeigt, dass bereit ein Viertel der Europäer am Rande des Ruins stehen

Erwerbstätige in ganz Europa und Nordamerika haben angesichts der durch die Sanktionen und das Embargo gegen russische Energieimporte ausgelösten Lebenshaltungskostenkrise Mühe, über die Runden zu kommen. Die Preise für Benzin und Diesel haben sich fast verdoppelt, und die Energierechnungen haben sich vervielfacht, was sich auch auf andere Waren auswirkt.

Mehr als ein Viertel der Europäer gibt an, sich in einer „prekären“ finanziellen Lage zu befinden, und die Hälfte befürchtet, dass dies bald der Fall sein wird, so eine neue Umfrage.

Die von Ipsos im Auftrag der französischen Nichtregierungsorganisation Secours Populaire (People’s Aid) in sechs Ländern durchgeführte Umfrage ergab, dass sich 27 Prozent der Befragten in einer finanziellen Notlage befinden, die als „eine unerwartete Ausgabe könnte alles verändern“ definiert wird, während 55 Prozent der Befragten angaben, sie müssten mit ihren Ausgaben vorsichtig sein, um nicht in die gleiche Lage zu geraten.

Die Studie ergab außerdem, dass 54 Prozent der 6.000 in Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Polen und dem Vereinigten Königreich befragten Personen in den letzten drei Jahren einen Kaufkraftverlust ihres Einkommens hinnehmen mussten.

Fast neun von zehn gaben an, dass die steigenden Preise für Lebensmittel, Treibstoff, Heizung und Miete – die aufgrund der westlichen Sanktionen gegen Russland wegen der Militäroperation in der Ukraine derzeit durch die Decke gehen – der Grund für ihren sinkenden Wohlstand sind. Drei von 10 gaben an, dass steigende Steuern zu ihrer misslichen Lage beigetragen hätten.

Wenn der Winter kommt, wissen wir, dass viele Familien nicht in der Lage sein werden, ihre Energierechnungen zu bezahlen“, sagte Greta Barbolini von der italienischen Wohlfahrtsorganisation ARCI, einem Partner von Secours Populaire.

Es überrascht nicht, dass Griechenland, das bereits unter vier Runden finanzieller Rettungsmaßnahmen der Europäischen Union (EU) und den damit verbundenen Sparauflagen leidet, am stärksten betroffen war. Mehr als zwei Drittel der Griechen gaben an, dass ihre Kaufkraft „sehr“ oder „etwas“ gesunken sei.

In Frankreich, wo Strafsteuern auf Dieselkraftstoff die anhaltenden Proteste der „Gelben Westen“ vom November 2018 auslösten, waren es 63 Prozent. In Italien hatten 57 Prozent einen Rückgang ihres relativen Wohlstands erlebt, verglichen mit 54 Prozent der Deutschen, 48 Prozent der Briten und 38 Prozent der Polen.

Ein Viertel der Befragten gab an, dass sie gezwungen waren, schwierige Haushaltsentscheidungen zu treffen. Drei Fünftel haben ihre Reisekosten gesenkt, fast die Hälfte hat die Heizung im Haushalt abgestellt, um Geld zu sparen, und ein Drittel hat auf medizinische Versorgung verzichtet.

Die am stärksten gefährdete Bevölkerungsgruppe war von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland und Polen waren es mit rund 60 Prozent vorwiegend ältere Menschen. In Griechenland und Italien hingegen waren junge Menschen mit 57 und 45 Prozent am stärksten betroffen, während im Vereinigten Königreich 55 Prozent derjenigen, die nicht über die Runden kommen, Alleinerziehende waren.

Wir machen uns Sorgen um die jungen Menschen, die Rentner und die armen Erwerbstätigen, da ein Rückgang der Preise nicht in Sicht ist, sagte Sergo Kuruliszwili vom polnischen Partner PKPS der französischen Wohlfahrtsorganisation.

Besorgniserregend ist, dass zwei Drittel der Befragten nicht wissen, welche Ausgaben sie als nächstes streichen könnten, wenn sie weiter sparen müssten. Mehr als ein Viertel der Befragten hatte zur Monatsmitte ihr Konto überzogen, und ungefähr der gleiche Anteil gab an, „Angst zu haben, die Wohnung zu verlieren“.