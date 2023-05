Neue und umfangreiche Studie zeigt: COVID-Impfstoffe führen zu nicht behandelbaren Blutgerinnseln im Augapfel

In einer großen wissenschaftlichen Fachzeitschrift wurden Forschungsergebnisse veröffentlicht, die einen Zusammenhang zwischen COVID-Impfungen und Gefäßverschlüssen in der Netzhaut herstellen, wobei geimpfte Personen ein „deutlich“ höheres Risiko für die Entwicklung von Blutgerinnseln haben als ungeimpfte Personen.

Für die in Nature veröffentlichte Studie wurden Daten von 95.156.967 Personen ausgewertet. Davon erfüllten 7,3 Millionen die Kriterien für die Aufnahme in die Studie.

Nach Abzug von Störvariablen wie der Einnahme von Gerinnungshemmern, bestimmten Verhütungsmitteln und anderen Medikamenten blieben den Forschern 745.041 geimpfte und 3,8 Millionen ungeimpfte Personen zum Vergleich. Sie fanden heraus, dass „zwei Jahre nach der Impfung die Wahrscheinlichkeit aller Subtypen … eines Netzhautgefäßverschlusses in der geimpften Kohorte signifikant anstieg.“

Ein retinaler Venenverschluss (RVO) wird im Allgemeinen mit „Menschen mit Diabetes und möglicherweise hohem Blutdruck, hohen Cholesterinwerten oder anderen Gesundheitsproblemen, die den Blutfluss beeinträchtigen“, in Verbindung gebracht, so die Cleveland Clinic.

Es kann sich um eine sehr ernste Erkrankung handeln, die manchmal zur Bildung abnormaler neuer Blutgefäße führt, die „Schmerzen und einen gefährlichen Druckanstieg im Inneren des Auges“ oder sogar Blindheit verursachen können.

Gegenwärtig gibt es keine Behandlung, die die Blockierung der Netzhautvenen aufheben kann. Zur Behandlung der Symptome von RVO werden unter anderem Medikamente gegen den endothelialen Wachstumsfaktor (VEGF) und Kortikosteroide direkt in den Augapfel injiziert.

„Das Gesamtrisiko eines Netzhautgefäßverschlusses war in der geimpften Kohorte nach zwei Jahren 2,19-mal höher als in der ungeimpften Kohorte“, heißt es in der Nature-Studie, wobei „keine Unterschiede zwischen den Marken und der Dosis der Impfstoffe festgestellt wurden“.

Dennoch betonten sie, dass „weitere Forschungsarbeiten erforderlich sind, um eine solide Schlussfolgerung hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Netzhautgefäßverschlüssen und COVID-19-Impfstoffen zu ziehen“.

Henry Bair vom Byers Eye Institute, Stanford University School of Medicine, hat die Studie zusammen mit einer Reihe taiwanesischer Forscher aus Einrichtungen wie dem Chung Shan Medical University Hospital und dem Graduate Institute of Clinical Laboratory Sciences and Medical Biotechnology, National Taiwan University, verfasst.