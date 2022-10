Neue US-Daten zeigen, dass mehr Frauen als Männer nach der Covid-Impfung geschädigt wurden und die Nebenwirkungen um ein Vielfaches höher sind als bis jetzt angenommen

Mehr Frauen als Männer meldeten Verletzungen nach COVID-Impfung, zeigen V-safe-Daten

Die von der V-safe-App der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gesammelten Daten zeigen, dass Frauen und auch die Empfänger der Impfstoffe Moderna und Johnson & Johnson (J&J) COVID-19 überproportional von unerwünschten Ereignissen nach ihrer Impfung betroffen waren.

Die Daten wurden am 3. Oktober von der in Austin ansässigen gemeinnützigen Organisation Informed Consent Action Network (ICAN) veröffentlicht, nachdem sie erfolgreich gegen die CDC geklagt und einen Gerichtsbeschluss erwirkt hatte, der die CDC zur Veröffentlichung der Daten aufforderte.

ICAN veröffentlichte die Daten in einem grafischen Online-Dashboard und stellte der Öffentlichkeit auch die Rohdaten zur Verfügung, die mehr als 144 Millionen Zeilen mit Gesundheitsdaten enthalten.

Die Smartphone-App V-safe sammelte zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 31. Juli 2022 Gesundheitsbewertungen von etwa 10 Millionen Menschen nach der Impfung.

Del Bigtree, CEO von ICAN, beschrieb den Datenbestand als „riesig, gigantisch“ und bemerkte, dass die CDC es versäumt habe, diese Informationen zur Verfügung zu stellen.

„Die CDC hatte Milliarden von Dollar, um so etwas zu erstellen“, sagte er. „Sie haben es nicht getan, also haben wir es für sie getan.“

Unerwünschte Ereignisse bei Moderna- und J&J-Empfängern überproportional hoch

Nach den von Statista vorgelegten Daten waren von den mehr als 610 Millionen COVID-19-Impfstoffen, die bis zum 7. September in den USA verabreicht wurden, 59,2 % (361,3 Millionen) von Pfizer, 37,6 % (229,8 Millionen) von Moderna und 3,1 % (18,9 Millionen) von J&J.

Aus den V-safe-Daten geht jedoch hervor, dass von den 3,35 Millionen Menschen, die angaben, in einer Weise von den Impfstoffen betroffen zu sein, 48,3 % den Moderna-Impfstoff und 4,7 % den J&J-Impfstoff erhielten.

Beide Prozentsätze sind höher als die der allgemeinen Bevölkerung, die diese Impfstoffe erhalten hat.

Laut ICAN „spiegeln diese Daten auch ein unverhältnismäßig hohes Maß an negativen gesundheitlichen Auswirkungen, einschließlich medizinischer Ereignisse, nach dem Moderna-Impfstoff im Vergleich zum Pfizer-Impfstoff wider.“

Der Anwalt Aaron Siri, der ICAN in seiner Klage gegen die CDC vertrat, hob die unverhältnismäßigen Auswirkungen hervor, die von den Empfängern des Moderna-Impfstoffs berichtet wurden, und sagte Fox News:

„Interessanterweise scheint der Moderna-Impfstoff, obwohl weniger Impfungen verabreicht wurden, in diesem Datensatz eine höhere Rate an unerwünschten Wirkungen zu haben.“

Dr. Madhava Setty, ein zertifizierter Anästhesist und leitender Wissenschaftsredakteur von The Defender, vermutet, dass der unverhältnismäßig hohe Prozentsatz an unerwünschten Ereignissen im Kontext des Moderna-Impfstoffes mit der höheren Dosis von Moderna im Vergleich zu Pfizer zusammenhängen könnte.

„Die wahrscheinlichste Erklärung für das Moderna-Problem ist, dass in jeder Dosis ihrer Formulierung mehr mRNA enthalten ist als in der von Pfizer“, sagte er.

COVID-Impfstoff betraf mehr Frauen als Männer

Aus den V-safe-Daten geht auch hervor, dass von den rund 3,35 Millionen V-safe-Benutzern, die eine oder mehrere unerwünschte Ereignisse meldeten, eine deutlich höhere Anzahl von Frauen solche Ereignisse meldeten.

Dazu gehören:

1,9 Millionen weiße Frauen im Vergleich zu etwa 700.000 weißen Männern. Fast 136.000 asiatische Frauen im Vergleich zu etwa 81.000 asiatischen Männern.

Mehr als 161.000 schwarze oder afroamerikanische Frauen im Vergleich zu fast 47.000 schwarzen oder afroamerikanischen Männern.

Laut ICAN:

„Es gab auch eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von negativen Ereignissen, die von Frauen im Vergleich zu Männern gemeldet wurden.

„Dies deckt sich mit den Ergebnissen des ersten Sicherheitsberichts, den Pfizer nach der Zulassung an die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration schickte (ein Bericht musste auf dem Rechtsweg erwirkt werden), der ebenfalls eine unverhältnismäßig hohe Zahl neurologischer Ereignisse bei Frauen nach dem Impfstoff Covid-19 von Pfizer zeigte.

Brian Hooker, wissenschaftlicher Leiter von Children’s Health Defense, sagte dem Defender, dass sich einige dieser Diskrepanzen mit der Zeit ändern könnten: „Ich denke, mit der Zeit könnten wir eine Verschiebung sehen … vor allem bei jüngeren Menschen.“

Er fügte hinzu:

Ich könnte mir vorstellen, dass die kardialen Ereignisse bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen sprunghaft ansteigen werden, wenn man bedenkt, was sonst berichtet wurde.

Die V-safe-Daten zeigen auch eine erhebliche Anzahl von Berichten über Verletzungen bei Kindern und älteren Menschen.

So zeigen die Zahlen, dass mehr als 33.000 Symptome bei etwa 13.000 Kleinkindern im Alter von 2 Jahren oder jünger gemeldet wurden. Zu den am häufigsten gemeldeten Symptomen gehörten Reizbarkeit, Appetitlosigkeit, Schmerzen und Schlaflosigkeit.

„Diese Symptome sind sehr besorgniserregend, da Säuglinge noch nicht sprechen können und daher oft durch diese Symptome mitteilen, dass etwas nicht in Ordnung ist“, so ICAN.

Obwohl die Daten derzeit keine genauere Aufschlüsselung nach Alter der V-Safe-Benutzer enthalten, außer dass sie älter oder jünger als 3 Jahre waren, waren Gelenkschmerzen eine der am häufigsten gemeldeten unerwünschten Wirkungen, von denen 4 Millionen der 10 Millionen V-Safe-Benutzer betroffen waren.

Als Reaktion auf dieses Ergebnis merkte ICAN an:

„Da V-safe nur weniger als 4 Prozent der Personen umfasste, die einen COVID-19-Impfstoff erhielten, hatten wahrscheinlich mehrere Millionen Amerikaner eine Immunreaktion auf den COVID-19-Impfstoff in ihren Gelenken, die zu lähmenden Schmerzen und potenziellen Langzeitschäden führte.“

In seinem Auftritt bei Fox News stellte Siri fest: „Es geht nicht nur um 4 Millionen. Es sind 4 Millionen aus einer Gruppe von 10 Millionen Menschen. Das macht diese Zahl extrem hoch“.

Zu den möglichen Auswirkungen auf ältere Impflinge sagte Siri:

Von den 4 Millionen, die über Gelenkschmerzen berichteten – Gelenkschmerzen sind eine Immunreaktion, über die man sich nach der Impfung Sorgen machen muss – waren etwa 2 Millionen davon moderat – nicht leicht, sondern moderat – und 400.000 [hatten] schwere Gelenkschmerzen.

Dies ist eine Impfung, die älteren Menschen helfen soll. Das sind die Menschen, die für COVID anfällig sind. Ihre Gelenke anschwellen zu lassen und möglicherweise langfristige Probleme zu verursachen, ist keine gute Idee.

Die V-safe-Daten zeigen auch:

Fast 71,3 Millionen Symptome wurden zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 31. Juli 2022 von den rund 10,2 Millionen V-safe-Nutzern gemeldet.

Fast 4,2 Millionen Symptome wurden als schwerwiegend eingestuft. Bei mehr als 3,35 Millionen Menschen traten nach der Verabreichung eines COVID-19-Impfstoffs unerwünschte Ereignisse auf.

Bei mehr als 782.000 Personen kam es zu einem gesundheitlichen Zwischenfall, der eine ärztliche Behandlung, einen Eingriff in der Notaufnahme und/oder einen Krankenhausaufenthalt erforderte.

Bei mehr als 25 % der V-safe-Benutzer kam es zu einem Ereignis, das sie dazu zwang, der Arbeit oder der Schule fernzubleiben, oder das sie von der Teilnahme an normalen Aktivitäten abhielt.

Bigtree kommentierte die Daten gegenüber der Epoch Times mit den Worten, dass sie „schockierende Informationen enthüllen, die die CDC dazu hätten veranlassen sollen, ihr COVID-19-Impfprogramm sofort einzustellen.“

Setty sagte gegenüber The Defender, dass die Zahl der unerwünschten Ereignisse, die eine medizinische Behandlung erforderten, stark von den veröffentlichten Zahlen der COVID-19-Impfstoffstudie von Pfizer abweicht und diese Studien infrage stellt.

Er sagte:

Sieben Prozent suchten ärztliche Hilfe? Das ist mehr als das Zehnfache der Inzidenz von SAEs [schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen] aus der Studie von Pfizer. Auch wenn wir nicht bestätigen können, dass alle, die einen Arzt aufgesucht haben, ein unerwünschtes Ereignis erlitten haben, deutet dies doch darauf hin, dass die Studienergebnisse nicht repräsentativ für die allgemeine Bevölkerung sind.

Dies deutet auf einen Mangel an Datenintegrität und eine mögliche Entblindung der Prüfer hin, was den Anschuldigungen von Whistleblowern wie Brook Jackson Glaubwürdigkeit verleiht.

Hat die CDC versucht, die Daten zu verbergen?

Zu der Zahl der Personen, bei denen unerwünschte Ereignisse auftraten, bemerkte Bigtree: „Diese Zahl scheint mir riesig zu sein.“

Siri wiederum deutete an, dass die V-safe-Daten der Behauptung widersprechen, die COVID-19-Impfstoffe seien sicher und wirksam. Er sagte Fox News:

Der Hauptgrund, warum sie den COVID-Impfstoff vorangetrieben haben, war, dass sie sagten: ‚Seht mal, nicht jeder wird durch COVID ernsthaft geschädigt, aber für viele wird es sie davor bewahren, ernsthafte Symptome zu haben, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder der Arbeit fernzubleiben‘.

Jetzt, da wir die Daten haben, können wir sehen, dass die Impfung bei 25 % der Geimpften in diesem Datensatz von 10 Millionen Menschen zu Arbeitsausfällen oder zu einem schwerwiegenden Ereignis führte, das ihre normalen Lebensfunktionen beeinträchtigte.

Siri vermutete, dass der hohe Prozentsatz an unerwünschten Ereignissen, die eine medizinische Behandlung erforderten, der Grund dafür war, dass die CDC 463 Tage – und einen Gerichtsbeschluss – benötigte, um die V-safe-Daten freizugeben.

Er sagte:

Warum brauchte es zahlreiche rechtliche Forderungen, mehrere Einsprüche, ja sogar zwei Gerichtsverfahren, bevor die CDC endlich die V-safe-Daten herausgab … die sie jederzeit in wenigen Minuten hätte herausgeben können?

Vielleicht ist die Antwort, dass jetzt, da wir diese Daten haben und sie uns angeschaut haben, von den 10 Millionen Nutzern von V-safe 7,7 % nach der Impfung ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Das ist ein unglaublich hoher Prozentsatz, wie ich finde.

Hooker äußerte eine ähnliche Ansicht:

Man kann verstehen, warum die CDC die V-Safe-Informationen angesichts der hohen Rate an schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen nicht veröffentlichen wollte.

Ich denke, dass all dies mit der Betonung interpretiert werden muss, dass die CDC sich entschieden hat, es zu verbergen, bis ein Bundesrichter das Gegenteil anordnet. Die Gesundheit der Menschen, für die sie eigentlich zuständig sind, ist ihnen schlichtweg egal.

Für Setty wirft die lange Verzögerung durch die CDC Fragen auf. Er sagt:

Warum benötigen wir einen Gerichtsbeschluss? Warum hat es über 400 Tage gedauert? Gab es schon sehr früh ein Signal? Wenn es keins gab, warum haben sie die Daten nicht schon vor einem Jahr veröffentlicht, um uns alle zum Schweigen zu bringen?

Gruppen planen weitere rechtliche Schritte, um mehr V-sichere Daten zu erhalten

Die kürzlich freigegebenen V-Safe-Daten bestehen aus den Antworten der App-Nutzer auf „vorausgefüllte ‚Check-the-Box‘-Felder“, so ICAN, und „enthalten keine Daten aus den Feldern, die Freitextantworten von Nutzern zuließen“.

Das Anwaltsteam von ICAN „führt weiterhin einen Rechtsstreit, um diese Daten zu erhalten“ und ist überzeugt, dass „zweifellos viele detaillierte und interessante Informationen in diesen Freitextfeldern enthalten sind.“

Die Anwaltskanzlei, die ICAN vertritt, Siri & Glimstad, sagte in einer Pressemitteilung, dass sie „weiterhin prozessieren wird, um die von den V-safe-Benutzern in den Freitextfeldern übermittelten Daten zu erhalten“.

Andere Daten, die laut Hooker noch veröffentlicht werden müssen, umfassen spezifischere Daten zu Impfstoff-Nebenwirkungen. Er sagte dem Defender:

„Ich bin auch gespannt auf die nächste Iteration der Daten, bei der die CDC ’nicht spezifizierte‘ Impfstoff-Nebenwirkungen veröffentlicht.

„V-safe wurde eingerichtet, um KEINE spezifischen AEs (neurologische, kardiale, etc.) zu finden, und stattdessen sind die spezifizierten AEs leichtfertig wie Fieber, Muskelschwäche, Müdigkeit.“

Für Setty unterstreichen die bisher veröffentlichten Daten die Notwendigkeit einer weiteren Überwachung. „In jedem Fall unterstreichen die V-safe-Ergebnisse die Notwendigkeit einer aktiven Überwachung, insbesondere beim Einsatz einer Therapie ohne Langzeit-Sicherheitsprofil“, sagte er.

Nach Angaben der Epoch Times ordnete der für den Fall zuständige Bundesrichter, US-Bezirksrichter Robert Pitman, an, dass sich beide Seiten treffen und beraten, welche weiteren Daten [ICAN] im Anschluss an die CDC-Produktion anfordern wird“, und fügte hinzu, dass die Parteien dann einen gemeinsamen Statusbericht“ mit ihren Vorschlägen für die Lösung dieser Angelegenheit“ einreichen werden.

ICAN bezeichnete die Veröffentlichung des ersten Stapels von V-safe-Daten als „einen großen Sieg in dem fast zweijährigen Kampf um Transparenz seitens unserer Bundesbehörden in Bezug auf die tatsächlichen Sicherheitsdaten für COVID-19-Impfstoffe.“

ICAN kündigte außerdem an, dass es in seiner wöchentlichen Nachrichtensendung am 6. Oktober um 14.00 Uhr Eastern eine Aufschlüsselung der V-safe-Daten präsentieren wird.