USA und EU bewegen sich auf die digitale ID zu, Zentralbanker bestätigen, dass CBDC nicht anonym sein wird

CBDC in Verbindung mit einer digitalen ID würde es Regierungen und Unternehmen ermöglichen, zu bestimmen, was man mit seinem eigenen Geld kaufen kann: Perspektive

Die Leiter der amerikanischen Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank bestätigen, dass die digitalen Zentralbankwährungen (CBDC) nicht anonym sein werden, was einen weiteren Weg für allumfassende digitale Identitätssysteme ebnet.

Am 27. September veranstaltete die französische Zentralbank – die Banque de France – ein internationales Rundtischgespräch, bei dem Zentralbanker aus den USA und der EU bestätigten, dass digitale Dollar und Euro, sollten sie eingeführt werden, nicht anonym sein werden.

Mit anderen Worten: Diese digitalen Zentralbankwährungen Central Bank Digital Currencies (CBDC) würden eine Art digitales Identitätssystem erfordern.

CDBC bergen auch das Risiko, dass jede Transaktion aufgezeichnet wird und gleichzeitig vollständig programmierbar ist, was bedeutet, dass Zentralbanken und/oder ihre Kunden die vollständige Kontrolle darüber haben könnten, wo, wann und wie Ihr Geld ausgegeben wird.

„Es [CBDC] wäre nicht anonym. Es wäre kein anonymes Inhaberinstrument“ – Jerome Powell, Federal Reserve, 2022

Während des internationalen Rundtischgesprächs sagte der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, im Hinblick auf die Einführung einer amerikanischen CBDC:

„Wenn wir ein CBDC einführen würden, hätte es mindestens die folgenden vier Merkmale:

„Erstens: Es ist ein Intermediär. Zweitens ist die Privatsphäre geschützt.

„Das dritte Instrument ist identitätsgeprüft, es wäre also nicht anonym. Es wäre kein anonymes Inhaberinstrument.

„Und viertens ist es übertragbar oder interoperabel.

„Wir würden also versuchen, den Schutz der Privatsphäre mit der Identitätsüberprüfung in Einklang zu bringen, die natürlich auch im heutigen traditionellen Bankensystem durchgeführt werden muss.

