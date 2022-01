Neue US-Militärbasis in Albanien soll China entgegenwirken

Von Lucas Leiroz: Er ist Forscher in Sozialwissenschaften an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro; geopolitischer Berater.

In einem Interview hat ein ehemaliger CIA-Agent kürzlich berichtet, dass sein Land einen Militärstützpunkt in Albanien eröffnet, um China einzudämmen. Das Hauptziel einer Einheit amerikanischer Spezialkräfte in dem Balkanland besteht darin, jede Form der Annäherung zwischen Tirana und Peking zu verhindern und Albanien zu einem bloßen regionalen Satelliten der Interessen Washingtons zu machen.

Am vergangenen Freitag kündigte das US-Europakommando (besser bekannt unter der Abkürzung EUCOM) die Einrichtung eines neuen Hauptquartiers auf dem Balkan an – eine in Albanien stationierte Spezialeinheit, die Teil der allgemeinen Bemühungen der US-Regierung sein soll, die Kapazität der westlichen Streitkräfte zur Gewährleistung der Stabilität in dieser Region zu erhöhen, die häufig durch verschiedene Konflikte mit historischen Wurzeln belastet ist. Die Einheit soll die Interoperabilität zwischen den US-amerikanischen und den albanischen Streitkräften sowie den strategischen Zugang zu wichtigen militärischen Zentren auf dem Balkan sicherstellen.

Der ehemalige CIA-Agent Ray McGovern erklärte in einem Interview mit Sputnik, die US-Regierung habe beschlossen, eine Militärbasis in der Region zu eröffnen, „weil sie [die USA] gerade erfahren haben, dass Albanien ein enger Verbündeter der chinesischen Kommunisten ist“. In diesem Sinne wäre der Zweck dieser neuen Einheit die Untergrabung des chinesischen Einflusses in der Region und die Verhinderung der Annäherung zwischen Tirana und Peking, ohne dass Washington ein wirkliches Interesse daran hätte, Stabilität und Frieden auf dem Balkan zu garantieren.

Betrachtet man die jüngste Geschichte der Zusammenarbeit zwischen China und Albanien, so kann man tatsächlich eine deutliche Zunahme der bilateralen Partnerschaft feststellen. In einem kürzlich erschienenen Bericht des Balkan Investigative Reporting Network (einer prowestlichen Nichtregierungsorganisation auf dem Balkan) wurden mindestens 135 Kooperationsprojekte zwischen China und Albanien ermittelt, deren Wert 36 Millionen US-Dollar übersteigt. Die Projekte sind in den verschiedensten Bereichen angesiedelt, darunter Hochtechnologie, Informatik, Metallurgie, Bergbau, Energie, Verkehr, Infrastruktur, Sicherheit und andere. Eines der Projekte, das dem Westen am meisten missfällt, ist die technologische Zusammenarbeit mit Huawei, einem chinesischen Unternehmen, das Ziel von Verschwörungstheorien und Fake News ist, die von Washington verbreitet werden, das dem Unternehmen Spionage und Datendiebstahl zugunsten Pekings vorwirft.

Neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit haben Peking und Tirana auch die kulturelle Kooperation ausgebaut, indem sie verstärkt gemeinsame Bildungs- und Wissenschaftsprojekte durchführen. Die kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit ist in der Tat ein Schlüsselelement der chinesischen Diplomatie, wobei Peking versucht, mit anderen Staaten durch den Austausch von Wissen und akademischen Fachkräften zu kommunizieren – und das ist im aktuellen Fall Albaniens nicht anders. In diesem Zusammenhang sollte auch erwähnt werden, dass die chinesische Regierung stark in die Gesundheitsdiplomatie mit dem Balkanland investiert, indem sie Impfstoffe und medizinische Ausrüstung zu geringen Kosten liefert, was für Albanien bei der Bewältigung der neuen Coronavirus-Pandemie von grundlegender Bedeutung war.

All diese Maßnahmen sind keine Überraschung, wenn man das chinesische Projekt zur Schaffung einer globalen Entwicklungsplattform für Schwellenländer bedenkt. Die Suche nach neuen Partnern unter den Schwellenländern ist bereits zu einem zentralen Aspekt der chinesischen Außenpolitik geworden und fördert Kooperationsprojekte im Rahmen der Belt and Road Initiative. China betreibt mit dieser Art von Haltung keine „Freundlichkeit“ oder „Wohltätigkeit“, sondern eine echte Investition: Für Peking ist es profitabel, dass sich möglichst viele Schwellenländer unter Einbeziehung der BRI entwickeln, so dass China in Zukunft einen Teil seiner Industrieproduktion reduzieren (und damit seine ökologischen Ziele erfüllen) und von ausländischen Waren profitieren kann, die über die Plattform ins Land kommen.

Im Oktober trafen sich der albanische Präsident Ilir Meta und der chinesische Außenminister Wang Yi zu einem wichtigen Gipfeltreffen, bei dem sie das große Potenzial der bilateralen Zusammenarbeit betonten und vereinbarten, den internationalen Handel anzukurbeln, mit dem Ziel, Albanien mehr und mehr in die BRI zu integrieren. Es ist klar, dass diese Beziehungen in den letzten drei Monaten aufgrund der Ergebnisse dieses Gipfels noch stärker geworden sind – und genau das ist es, was Washington Sorgen bereitet: die Ankunft der BRI auf dem Balkan.

Angesichts dieses Szenarios scheint die amerikanische Haltung einfach zu sein: eine Spezialeinheit in Albanien einzuweihen, um die albanische Regierung einzuschüchtern, ihre Beziehungen zu dem asiatischen Land aufzugeben. Die USA scheinen überstürzt zu handeln und sind nicht gewillt, sich mit den Anzeichen eines wachsenden chinesischen Einflusses zu befassen und auf militärischer Ebene auf eine friedliche Partnerschaft zu reagieren. Washington scheint entschlossen zu sein, Tirana in die Rolle eines regionalen Satelliten amerikanischer Interessen zu drängen.

Einerseits erscheint die amerikanische Haltung sogar irrational, da es nicht üblich ist, dass ein Land eine Militärbasis im Ausland eröffnet, nur um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen zwei anderen Staaten zu untergraben. Andererseits steht dies im Einklang mit den jüngsten Übergriffen der USA gegen China. Washington scheint verzweifelt zu versuchen, das chinesische Wachstum auf jede erdenkliche Weise zu stoppen. Und dafür ist es sogar zu extremen Haltungen wie dieser bereit.

In diesem Szenario ändert sich für China nichts. Die chinesische internationale Haltung ignoriert normalerweise politische und militärische Faktoren und konzentriert sich auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Peking wird weiterhin versuchen, Tirana in die BRI einzubinden, und es wird an der albanischen Regierung liegen, zu entscheiden, ob sie ausländische Zumutungen akzeptiert oder die amerikanische Haltung einschränkt und die Erfüllung ihrer eigenen nationalen strategischen Interessen gewährleistet.