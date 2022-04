Neue Verschwörungstheorie: Pfizer sponsert Oscars im Zusammenhang mit Will Smith/Chris Rock & einem neuen Medikament [VIDEO]

Nun, das ist interessant und wir würden es ihnen zutrauen…

Während Amerika ständig über den Ukraine-Russland-Konflikt und den Umgang der Regierung Biden damit diskutiert, war das Land am Sonntagabend fassungslos, als der Schauspieler Will Smith lässig auf den Komiker Chris Rock zuging und ihm eine Ohrfeige verpasste. Die als „The Slap Heard Around The World“ bezeichnete Konfrontation ereignete sich während der Live-Übertragung der Oscar-Verleihung, nachdem der Komiker einen Witz über den Haarausfall von Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Während sich die Amerikaner darüber streiten, ob das Ganze inszeniert war oder nicht, haben viele die Hauptsponsoren hinter dem Ereignis des Abends nicht bemerkt.

Ein unvergesslicher Moment für das Fernsehen, und da die Academy Award eine Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet hat, sollte man wissen, dass die Sponsoren der OSCARS Pfizer und Biontech waren. Die beiden bekannten Unternehmen hatten sich in den ersten Tagen der COVID-19-Pandemie zusammengetan, um an der Entwicklung des vermeintlichen Wundermittels mitzuwirken, das die Ausbreitung des Coronavirus und die Ansteckung von Menschen nicht verhindert hat. Das Interessante an diesem Sponsoring ist die Tatsache, dass Pfizer im August 2021 einen Erfolg in Phase 3 einer neuen Therapie zur Bekämpfung von… ALOPECIA vermeldete.

Wie im obigen Video zu sehen ist, hat sich nun eine interessante Theorie herauskristallisiert, die wie folgt lautet: Was wäre, wenn Pfizer die Oscars veranstaltet und den ganzen Streit um Jadas Haarausfall inszeniert hat, um massive Unterstützung für ihr neues „Ritlecitinib“ zu bekommen? Obwohl es keine Möglichkeit gibt, diese Theorie zu beweisen, außer dass entweder Smith oder Rock zugeben, dass alles inszeniert war, kann die Verbindung zwischen Pfizer und Alopezie nicht übersehen werden. Vor allem, wenn es bis 2021 keine von der FDA zugelassene Behandlung für die für Haarausfall bekannte Autoimmunerkrankung gab. Nach Angaben des Pharmaunternehmens könnte die Behandlung dem Unternehmen mehr als 1 Milliarde Dollar einbringen.

Dank des Sponsorings und des perfekten Timings waren die Amerikaner schnell von Alopezie besessen und machten das Thema zu einer der häufigsten Suchanfragen im Internet. Man kann darüber diskutieren, ob Rock eine Ohrfeige verdient hat, oder ob die Amerikaner unwissentlich die Kampagne von Pfizer gefördert haben, um aus der Krankheit Kapital zu schlagen.

in weiteres Thema, das in dem obigen Video angesprochen wurde, betraf Jada und die Frage, ob sie wirklich Alopezie hat. In dem Video heißt es: „Ich habe zahlreiche Kommentare wie diesen erhalten, in denen es heißt, dass es mir leid tut, aber ich nenne Alopezie bitte BS. Null Haarwuchs oder nur kleine Flecken sind Alopezie. Diese Frau hat vielleicht schütteres Haar, aber das ist keine Alopezie. Diese Prominenten machen sich alles zu eigen, wenn sie glauben, dass sie es als Mittel einsetzen können, um Opferpunkte zu sammeln. Ich stimme zu: Stoppeln überall.

„Was für ein Blödsinn. Das habe ich auch gedacht, als ich den Fünf-Uhr-Schatten auf der ganzen Kopfhaut sah. Und ich habe auch Kommentare auf Tik Tok bekommen, dass sie Alopezie hat. Warum hat sie Stoppeln auf ihrem Kopf? Dafür, dass sie Alopezie hat, hat sie eine Menge Augenbrauen. Verstehen Sie das? Ich habe eine Menge Fragen. Und einige Leute, die in der Haarbranche tätig sind, fragen sich, ob sie es tatsächlich hat. Aber ich weiß ja auch nichts über Haare. Sie könnte es haben. Ich weiß es nicht.“