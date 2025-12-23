Neue Videos am Dienstag

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Die Ukrainer haben Polen VERWÜSTET, die Kriminalität geht durch die Decke | Redacted News Deutsch

Von Charlie Kirks Tod bis zum Bondi Beach: Netanjahus Tragödien-Spielbuch aufgedeckt

„Das darf NICHT öffentlich werden“ – Bhakdi bricht das Schweigen

Schweiz – Auswanderungsland für Deutsche? Erfahrungen, Volksabstimmungen, Russland, EU und NATO

Erika und ich haben uns zusammengesetzt. Hier ist, was passiert ist. | Candace Episode 280

Ukraine: Friedensgespräche in Berlin – der fehlende Kontext — Scott Horton

Warum Drosten vor Gericht muss: „Sie haben uns angelogen“ – Prof. Wiesendanger packt aus

Der weltweite Vorstoß für staatlich vorgeschriebene digitale Ausweise und warum Sie sich darüber Gedanken machen sollten

Offener Brief an Kanzler Merz – Sicherheit ist unteilbar, Geschichte zählt

alexanders Tagesenergie 184 – Teil 1

Markus Krall & Florian Homm – DAS ENDE DES WOHLSTANDS!

Offener Brief von Jeffrey Sachs: „Lernen Sie Geschichte, Herr Bundeskanzler!“

Warum Jaguar & Tesla ihre Kunden jetzt verraten! (Strategie der Positionierung)

Marion: Acht Stunden nach der zweiten Impfung war ich todkrank