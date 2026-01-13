Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Dienstag

Zeitnah, unabhängig und direkt: Die aktuellsten Videos warten auf euch!

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

25 Tage bis Mitternacht Die Welt wird schnell gefährlich | Redacted Deutsch News

Gefährlicher Größenwahn! Spannungsfall droht! Eindringliche Warnung vor steigender Kriegsgefahr! Merz

Europas Untergang – Macron und Ehemann tauchen unter (Redacted News – Deutsch)

Tucker Carlsons Wahrheitsbombe: „Der Krieg kommt und wir werden verlieren“ (Redacted News – Deutsch)

30 Jahre lang gelogen! Die neue Pyramide enthüllt den größten Gesundheitsbetrug in der US-Geschichte

Was ist Technokratie? – Fragen an Corbett (The Corbett Report 2022 – Deutsch)

22. AZK: „Kinderhandel und Kindesmissbrauch werden von oben gedeckt“ von Sabine McNeill

Wie Großbritannien die Welt zerstörte, um einen Zug aufzuhalten (Cinematic History Tales – Deutsch)

Warum Europa neutral werden MUSS – Pascal Lottaz zerlegt NATO-Vision des 3. Weltkriegs

Der KÖNIGSMACHER | George Soros | Vergessene Geschichte“

Link zum Video

Yanis Varoufakis: 2025 war der Wendepunkt – Europas Zerfall beginnt

22 AZK: „Sexuelle Gewalt an Kindern unter dem Deckmantel der Forschung“ von Uwe Kranz | kla.tv/39752

Warum ich nicht über Agorismus spreche (Larken Rose – Deutsch)

22.AZK:„Das Kontrollsystem satanisch-ritueller Gewalt-Kooperation-Geheimdiensten“| www.kla.tv/39775

Venezuelas Ex-Außenminister: „Es gab keinen Regimewechsel“ – Nach der US-Entführung

Prof. Dr. med. Andreas Sönnichsen: Das Risiko der Masernimpfung ist größer als ihr Nutzen