Neue Videos am Dienstag

Whitney Webb: Epstein-Files-Enthüllungen, Palantir, die Clintons und die „Todesliste“ -Redacted News

Scott Ritter: USA belebt ihr Imperium – Europa kein Verbündeter mehr

Tucker Carlson: Israels Vertreibung von Christen aus dem Heiligen Land

KI: Dieser Typ Mensch muss weg – Sonst kein Frieden

Anthony Fauci – der Virus-Zar: Macht, Mythos & Manipulation

„System Epstein auch in Deutschland“ – Punkt.PRERADOVIC mit Michaela Huber

Humanoide Roboter & Pflegenotstand – Tom Lausen analysiert die Grenzen von KI

Der Mensch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz

Epstein leitete also eine Geheimgesellschaft…

Warum Silber steigt, Bitcoin abstürzt – und Trump immer gefährlicher wird! Videoausblick

Peter Welchering: KI-Fake-Video im Heute Journal | Apolut im Gespräch

Was Dir die Medien über KING CHARLES III nicht erzählen – Teil 1 (Really Graceful 2022 – Deutsch)

Was Dir die Medien über KING CHARLES III nicht erzählen – Teil 2 (Really Graceful 2022 – Deutsch)

Epstein, Iran & der Zerfall des Westens | Vijay Prashad

Hatten die Verschwörungstheoretiker die ganze Zeit Recht?

Rituale der Elite – David Icke Dokumentarfilm (Deutsch) | ICKONIC