Klima und die Spur des Geldes

Von F. William Engdahl

[Für den Diskurs über die Klimakrise dauerhaft relevant ist dieser Artikel von F. William Engdahl, erstmals veröffentlicht von GR im September 2019.]

Einleitende Anmerkung von Michel Chossudovsky

Die unausgesprochene Wahrheit ist, dass Big Oil die Kampagne gegen Big Oil finanziert. Klingt widersprüchlich?

Klimaaktivisten wurden belogen.

Die Klimabewegung (New Green Deal) wird von großen Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmensstiftungen finanziert, darunter die National Endowment for Democracy, die Soros Open Society Foundations, der Rockefeller Brothers Trust, die Shell Foundation, BP, Goldman Sachs und andere.

Während „Big Oil“ für die verheerenden Auswirkungen der fossilen Industrie verantwortlich gemacht wird, ist der Architekt von Big Oil, nämlich die Rockefeller-Familie, der Hauptprotagonist des Green New Deal:

„Ab den 1980er Jahren wurden die Rockefeller Brothers Fund zu führenden Befürwortern der globalen Erwärmungsagenda. … In ihrer Überprüfung des Programms für nachhaltige Entwicklung rühmt sich der Rockefeller Brothers Fund, einer der ersten großen Aktivisten für die globale Erwärmung gewesen zu sein, und verweist auf seine starke Unterstützung sowohl für die 1988 erfolgte Gründung des U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) als auch für die 1992 erfolgte Einrichtung der U.N. Framework Convention on Climate Change.“ (The Energy & Environmental Legal Institute, veröffentlicht 2016).

Die Debatte über das Weltklima ist von entscheidender Bedeutung.

Aber wer kontrolliert diese Debatte? Geben letztlich große kapitalistische Stiftungen den Ton an?

Der folgende Artikel von F. William Engdahl dokumentiert sorgfältig die Rolle der mächtigen wirtschaftlichen Akteure hinter der „Green Finance“. Dieser Artikel wurde erstmals im September 2019 veröffentlicht, zeitgleich mit dem COP25-Treffen in Madrid.

Es besteht ein offensichtlicher Widerspruch. Laut William Engdahl ist der New Green Deal ein milliardenschweres „Wirtschaftsprojekt“:

Prinz Charles … hat zusammen mit der Bank of England und der Finanzwelt der City of London „grüne Finanzinstrumente“, angeführt von Green Bonds, gefördert, um Pensionspläne und Investmentfonds in Richtung grüner Projekte umzulenken.“

Michel Chossudovsky, Global Research, 6. November 2021, 3. Dezember 2022

Klima. Wer hätte das gedacht. Ausgerechnet die Mega-Konzerne und Mega-Milliardäre, die in den vergangenen Jahrzehnten die Globalisierung der Weltwirtschaft vorangetrieben haben, deren Streben nach Shareholder Value und Kostensenkung so viel Schaden für unsere Umwelt sowohl in der industrialisierten Welt als auch in den unterentwickelten Volkswirtschaften Afrikas, Asiens und Lateinamerikas angerichtet hat, sind die führenden Unterstützer der „Basis“-Bewegung zur Dekarbonisierung – von Schweden über Deutschland bis in die USA und darüber hinaus.

Sind es Gewissensbisse, oder steckt dahinter eine tiefere Agenda der Finanzialisierung der Luft, die wir atmen – und noch mehr?

Was auch immer man über die Gefahren von CO2 und die Risiken einer globalen Erwärmung mit einem durchschnittlichen Temperaturanstieg von 1,5 bis 2 Grad Celsius in den nächsten rund zwölf Jahren glauben mag – es lohnt sich, darauf zu achten, wer die gegenwärtige Flut an Propaganda und Klimaaktivismus vorantreibt.

Green Finance

Mehrere Jahre bevor Al Gore und andere beschlossen, ein junges schwedisches Schulmädchen zum Aushängeschild für die Dringlichkeit von Klimamaßnahmen zu machen, oder in den USA Alexandria Ocasio-Cortez den vollständigen Umbau der Wirtschaft im Rahmen eines Green New Deal forderte, begannen die Giganten der Finanzwelt Pläne zu schmieden, um Hunderte Milliarden künftiger Gelder in Investitionen oft wertloser „Klima“-Unternehmen zu lenken.

2013, nach jahrelanger sorgfältiger Vorbereitung, emittierte das schwedische Immobilienunternehmen Vasakronan die erste unternehmerische „Green Bond“. Es folgten andere, darunter Apple, SNCF und die große französische Bank Crédit Agricole. Im November 2013 emittierte Elon Musks von Problemen geplagte Tesla Energy die erste durch Solaranlagen besicherte Wertpapieremission. Heute sind laut der sogenannten Climate Bonds Initiative mehr als 500 Milliarden Dollar solcher Green Bonds im Umlauf. Die Urheber dieser Anleihen geben an, ihr Ziel sei es, einen erheblichen Anteil der weltweit verwalteten 45 Billionen Dollar an Vermögenswerten zu gewinnen, die sich nominell verpflichtet haben, in „klimafreundliche“ Projekte zu investieren.

Der „Bonnie Prince“ Charles, künftiger britischer Monarch, hat zusammen mit der Bank of England und der Finanzwelt der City of London „grüne Finanzinstrumente“, angeführt von Green Bonds, gefördert, um Pensionspläne und Investmentfonds in Richtung grüner Projekte umzulenken. Ein zentraler Akteur bei der Verknüpfung der weltweiten Finanzinstitutionen mit der grünen Agenda ist der scheidende Chef der Bank of England, Mark Carney. Im Dezember 2015 schuf der Finanzstabilitätsrat (FSB) der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), damals unter Vorsitz von Carney, die Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD), um „Investoren, Kreditgeber und Versicherer über klimabezogene Risiken“ zu beraten. Das war ein durchaus merkwürdiger Schwerpunkt für die Zentralbanker der Welt.

2016 initiierten die TCFD zusammen mit der City of London Corporation und der britischen Regierung die Green Finance Initiative mit dem Ziel, Billionen Dollar in „grüne“ Investitionen zu lenken.

Die Zentralbanker des FSB nominierten 31 Personen für die TCFD. Unter dem Vorsitz des Finanzmilliardärs Michael Bloomberg gehören dazu führende Vertreter von JP MorganChase; von BlackRock – einem der größten Vermögensverwalter der Welt mit fast 7 Billionen Dollar; Barclays Bank; HSBC, der London-Hongkong-Bank, die wiederholt wegen Geldwäsche verurteilt wurde; Swiss Re, dem zweitgrößten Rückversicherer der Welt; der chinesischen ICBC-Bank; Tata Steel, ENI Oil, dem Bergbaugiganten BHP Billiton sowie David Blood von Al Gores Generation Investment LLC. De facto scheint es, als würden die Füchse die Regeln für den neuen grünen Hühnerstall schreiben.

Carney von der Bank of England war zudem ein zentraler Akteur bei dem Versuch, die City of London zum Finanzzentrum der globalen Green Finance zu machen. Der damalige britische Schatzkanzler Philip Hammond veröffentlichte im Juli 2019 ein Weißbuch mit dem Titel „Green Finance Strategy: Transforming Finance for a Greener Future.“ Darin heißt es: „Eine der einflussreichsten Initiativen ist die private Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) des Finanzstabilitätsrats, unterstützt von Mark Carney und unter Vorsitz von Michael Bloomberg. Diese wurde von Institutionen unterstützt, die weltweit Vermögenswerte im Wert von 118 Billionen Dollar repräsentieren.“ Es scheint hier einen Plan zu geben. Der Plan ist die Finanzialisierung der gesamten Weltwirtschaft unter Nutzung der Angst vor einem Weltuntergangsszenario, um willkürliche Ziele wie „Netto-Null-Treibhausgasemissionen“ zu erreichen.

Goldman Sachs als Schlüsselakteur

Die allgegenwärtige Wall-Street-Bank Goldman Sachs, aus der unter anderem der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi und Bank-of-England-Chef Carney hervorgingen, hat kürzlich gemeinsam mit dem in London ansässigen CDP, früher Carbon Disclosure Project, den ersten globalen Index für führende Umweltaktien vorgestellt. Das CDP wird unter anderem von HSBC, JPMorgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, American International Group und State Street Corp. finanziert.

Der neue Index, genannt CDP Environment EW und CDP Eurozone EW, soll Investmentfonds und staatliche Pensionssysteme wie CalPERS und CalSTRS mit zusammen über 600 Milliarden Dollar Vermögen dazu bewegen, in ausgewählte Zielunternehmen zu investieren. Zu den bestbewerteten Unternehmen im Index gehören Alphabet (Google), Microsoft, ING Group, Diageo, Philips, Danone und – praktischerweise – Goldman Sachs.

Greta, AOC und Co.

An diesem Punkt nehmen die Ereignisse eine zynische Wendung, als wir mit äußerst populären und stark geförderten Klimaaktivisten wie der Schwedin Greta Thunberg oder der 29-jährigen New Yorkerin Alexandria Ocasio-Cortez und dem Green New Deal konfrontiert werden. So aufrichtig diese Aktivisten auch sein mögen – hinter ihrer Förderung steht eine gut geölte Finanzmaschine.

Greta Thunberg ist Teil eines gut vernetzten Geflechts, das mit der Organisation von Al Gore verbunden ist, der professionell vermarktet und von Institutionen wie der UNO, der EU-Kommission und den finanziellen Interessen hinter der aktuellen Klimaagenda genutzt wird. Wie die kanadische Forscherin und Klimaaktivistin Cory Morningstar dokumentiert, geht es um ein engmaschiges Netzwerk, das mit dem US-Klimainvestor und enorm wohlhabenden Klimaprofiteur Al Gore, dem Vorsitzenden der Generation Investment Group, verbunden ist.

Gores Partner, der frühere Goldman-Sachs-Manager David Blood, ist Mitglied der von der BIZ geschaffenen TCFD. Greta Thunberg und ihre 17-jährige US-Klimafreundin Jamie Margolin waren beide als „Sonder-Jugendberaterinnen und Treuhänderinnen“ der schwedischen NGO We Don’t Have Time gelistet, die von CEO Ingmar Rentzhog gegründet wurde. Rentzhog ist Mitglied von Al Gores Climate Reality Organization Leaders und Teil der European Climate Policy Task Force. Er wurde im März 2017 in Denver und im Juni 2018 in Berlin von Al Gore geschult. Al Gores Climate Reality Project ist Partner von We Don’t Have Time.

Auch die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die mit der Vorstellung eines Green New Deal für eine vollständige Umgestaltung der US-Wirtschaft im Wert von möglicherweise 100 Billionen Dollar für Aufsehen sorgte, ist nicht ohne professionelle Anleitung. Sie gab offen zu, auf Drängen der Gruppe Justice Democrats für den Kongress kandidiert zu haben. Sie sagte: „Ich würde nicht kandidieren, wenn es nicht die Unterstützung von Justice Democrats und Brand New Congress gäbe. Tatsächlich waren es diese Organisationen … die mich überhaupt erst gefragt haben zu kandidieren. Sie haben mich vor anderthalb Jahren angerufen…“ Zu ihren Beratern gehört Mitbegründer Zack Exley, ein Open Society Fellow, der unter anderem von den Open Society Foundations und der Ford Foundation finanziert wurde, um Kandidaten zu rekrutieren.

Die eigentliche Agenda ist wirtschaftlicher Natur

Die Verbindungen zwischen den größten Finanzgruppen der Welt, Zentralbanken und globalen Konzernen mit dem aktuellen Vorstoß für eine radikale Klimastrategie zur Abkehr von fossilen Brennstoffen zugunsten einer vagen „grünen“ Wirtschaft scheinen weniger von echter Sorge um eine saubere Umwelt getrieben zu sein. Vielmehr handelt es sich um eine Agenda, eng verbunden mit der UN-Agenda 2030 für eine „nachhaltige“ Wirtschaft, die darauf abzielt, Billionen Dollar an neuem Reichtum für globale Banken und Finanzriesen zu schaffen.

Im Februar 2019, nach einer Rede Greta Thunbergs vor der EU-Kommission in Brüssel, erklärte der damalige EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die EU solle in den kommenden zehn Jahren Hunderte Milliarden Euro für den Klimaschutz ausgeben. Was Juncker nicht sagte: Die Entscheidung war bereits ein Jahr zuvor gemeinsam mit der Weltbank getroffen worden.

Am 17. Oktober 2018 unterzeichnete die EU ein Memorandum of Understanding mit Breakthrough Energy-Europe, dessen Mitglieder bevorzugten Zugang zu Fördermitteln erhalten sollten.

Zu den Mitgliedern von Breakthrough Energy gehören Richard Branson, Bill Gates, Jack Ma, Mark Zuckerberg, Prinz Al-Waleed bin Talal, Ray Dalio, Julian Robertson, David Rubenstein, George Soros und Masayoshi Son.

Machen wir uns nichts vor: Wenn die einflussreichsten multinationalen Konzerne, die größten institutionellen Investoren wie BlackRock und Goldman Sachs, die UNO, die Weltbank, die Bank of England und andere Zentralbanken der BIZ sich hinter die Finanzierung einer sogenannten grünen Agenda stellen, ist es an der Zeit, hinter die Oberfläche öffentlicher Klimakampagnen zu blicken.

Das Bild, das sich ergibt, ist der Versuch einer finanziellen Neuordnung der Weltwirtschaft unter Nutzung des Klimas – etwas, mit dem die Sonne und ihre Energie um Größenordnungen mehr zu tun haben als der Mensch – um uns gewöhnliche Menschen zu enormen Opfern zu bewegen, um „unseren Planeten zu retten“.

Bereits 2010 sagte Dr. Otmar Edenhofer, Leiter der Arbeitsgruppe 3 des IPCC: „Man muss klar sagen, dass wir mit der Klimapolitik de facto den Weltreichtum umverteilen. Man muss sich von der Illusion verabschieden, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist. Das hat fast nichts mehr mit Umweltpolitik zu tun.“ Seitdem ist diese wirtschaftspolitische Strategie noch deutlich weiterentwickelt worden.