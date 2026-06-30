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Neue Videos am Dienstag

Aktuell, klar und auf den Punkt!

Mit unseren neuesten Videos erhaltet ihr einen strukturierten Einstieg in die wichtigsten Themen des Tages. Wir bündeln relevante Nachrichten, analysieren Hintergründe und zeigen Zusammenhänge auf – von internationalen Geschehnissen bis zu gesellschaftlichen Veränderungen. Frei von unnötigem Lärm und fern von einseitiger Darstellung setzen wir auf Inhalte, die wirklich weiterbringen. Seid dabei, hinterfragt und tauscht euch aus – denn Wissen lebt vom Mitdenken und Mitreden.

Putin über die Situation auf der Krim, die Treibstoffkrise in Russland und die ukrainischen Angriffe

Ein Ereignis von „auslöschendem Ausmaß“ Palantir entlarvt! CIA-Whistleblower schlägt Alarm -Redacted

Weidel in Gefahr: Wie viel Macht hat dieser Agent?

Pepe Escobar: Iran nennt die NATO „mitschuldig“ und fordert, sie zur Rechenschaft zu ziehen!

Richard Wolff & Michael Hudson: Vom Westen im Stich gelassen – Die Realität des Israel-Konflikts

Das geheime Spahn-Thiel Netzwerk: Wer steuert die Zukunft?

Peter Thiels Dialog aufgedeckt – Was können wir tun? (The Conscious Resistance – Deutsch)

Werbung ist mittlerweile polizeiliche Überwachung (Cyb3rMaddy – Deutsch)

Wie die Niederlande: Kanadas MAID-Programm ist DÄMONISCHER als wir dachten (Redacted News – Deutsch)

Das Brooklyn Projekt: Epsteins geheime KI-Forschung

Tom Regenauer packt aus: Überwachung stoppen in 15 Minuten

Die pro israelische Gehirnwäsche lässt endlich nach (Kim Iversen – Deutsch)

NSA-Whistleblower, der Edward Snowden inspirierte, ENTHÜLLT das Sterben der Privatsphäre (Redacted)

So wird unsere Wirtschaft gezielt zerstört –„Es ist ein Plan!“ Heiko Schöning bei AUF1

Die Strafe von Hormus | Mohssen Massarrat, Dirk Pohlmann und Stefan Weidner im MANOVA-Gespräch

Rentenreform – Game over für KMU-Unternehmer, Beitragspflicht, Minijobs, Betriebliche Altersvorsorge