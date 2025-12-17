Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos

Neue Videos am Mittwoch

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Eilt: Totales Desaster für MERZ &EU! Trump stellt Ultimatum! Soldaten: Streit zwischen Merz/Pistorius!

Trump entzieht Deutschland den Einfluss – EU vor dem Abstieg? // GEGENPOL

Candace Owens Treffen mit Erika Kirk geht viral (Redacted News – Deutsch)

Zum Teufel! Israel gab es gerade zu! Israel will Deine Meinung kaufen. (Redacted News – Deutsch)

Die NATO sagt, dass ein Krieg bevorsteht – hier ist, was sie Ihnen nicht sagen (Redacted Deutsch FM)

Alarm Falls Sie Covid geimpft wurden mussen Sie wissen was man Ihnen zu verheimlichen versucht

Trotz Snowden: So wuchs der US-Überwachungsstaat weiter

Das Pentagon hat gerade eine Kriegs KI entwickelt – das sollte jedem Angst machen | Redacted Deutsch

PEINLICH! Ministerin versteht eigene Rentenpolitik nicht

Wer regiert wirklich die Welt? Die Geheimnisse der Bilderberg-Gruppe.

Link zum Video

Warum China zum nächsten Ziel der herrschenden Elite werden wird! // Heiko Schöning

Die große Manipulation: Wie Staat & NGOs die öffentliche Meinung steuern

Zerbricht jetzt die Fiat-Welt? | FEST DER FREIHEIT 2025

Kann Europa Frieden? | Ulrike Guérot

Jeffrey Sachs: Das Imperium der Macht – Ohne Recht, ohne Grenzen