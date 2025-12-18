Von Tyler Durden

Präsident Wladimir Putin sagte am Mittwoch, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs weiterhin Ängste schüren und hochspielen, Russland strebe nach Expansion und sei sogar bereit, gegen EU- und NATO-Länder in den Krieg zu ziehen. Er ging sogar so weit, EU-Beamte wegen ihrer Rolle bei der Anheizung des Stellvertreterkrieges als „europäische Schweine” zu bezeichnen.

Er betonte erneut, dass Moskau keineswegs einen Krieg mit Europa anstrebe. „Ich habe wiederholt gesagt: Das ist eine Lüge, Unsinn, reiner Unsinn über eine imaginäre russische Bedrohung für europäische Länder. Aber das wird ganz bewusst gemacht“, sagte er.

Der Kreml hat den EU-Staats- und Regierungschefs wiederholt vorgeworfen, den Frieden zu behindern, während er die Bemühungen Washingtons unter Trump um eine Einigung als aufrichtig und in gutem Glauben lobt.

Allerdings soll die Trump-Regierung derzeit weitere Sanktionen gegen den russischen Energiesektor vorbereiten, sollte Moskau weiterhin ein Friedensabkommen ablehnen. Unterdessen versucht Selenskyj, „den Kuchen zu behalten und gleichzeitig zu essen“, indem er einerseits das Angebot des Westens nach Sicherheitsgarantien „im Stil von Artikel 5“ annimmt und sich andererseits weigert, territoriale Zugeständnisse zu machen.

Putin blieb in seinen Äußerungen vom Mittwoch unbeeindruckt und versprach, dass Russland seine Ziele in der Ukraine mit diplomatischen oder militärischen Mitteln erreichen werde. Derzeit erweitern die Moskauer Streitkräfte dort eine „Sicherheitspufferzone“.

„Erstens werden die Ziele der besonderen Militäroperation zweifellos erreicht werden. Wir würden es vorziehen, dies zu tun und die Ursachen des Konflikts auf diplomatischem Wege anzugehen“, sagte Putin.

„Wenn die gegnerische Seite und ihre ausländischen Gönner sich weigern, substanzielle Gespräche zu führen, wird Russland die Befreiung seiner historischen Gebiete mit militärischen Mitteln erreichen. Die Aufgabe, eine Sicherheitspufferzone zu schaffen und auszubauen, wird ebenfalls konsequent angegangen werden.“

Zu den interessanteren Teilen der Rede gehörten die folgenden:

„Und die europäischen Ferkel schlossen sich sofort dieser Arbeit der ehemaligen amerikanischen [Biden-]Regierung an, in der Hoffnung, vom Zusammenbruch unseres Landes zu profitieren. Um etwas zurückzugewinnen, was in früheren historischen Perioden verloren gegangen war, und um Rache zu nehmen. Wie nun für alle offensichtlich ist, sind all diese Versuche und all diese destruktiven Pläne gegen Russland vollständig gescheitert.“

Die oben genannten „historischen Gebiete“ beziehen sich zumindest auf den Donbass, und Putin könnte bis zu einem Drittel der gesamten Ukraine im Sinn haben. Bereits jetzt sollen russische Truppen etwa 20 % der Ukraine kontrollieren.

‼️'Putin nannte europäische Führer Podswinki, das bedeutet Ferkel, kleine neugeborene Schweine, die von ihrer Schweinemutter abhängig sind'



Professor Dugin gibt uns eine kostenlose Lektion im russischen 'Schweine-Vokabular'



Aber wer ist die Schweinemutter? 🐷 pic.twitter.com/rSNaSR3fbn — Don (@Donuncutschweiz) December 18, 2025

Übersetzung von „X“: Putin hat heute in Moskau eine öffentliche Rede gehalten. Er bezeichnete die europäischen Staats- und Regierungschefs, die versuchen, eine diplomatische Lösung für den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu vermitteln, als „europäische Ferkel“. Das ist alles, was Sie über die Diplomatie Russlands wissen müssen.

Vermutlich könnte Russland im Falle eines vollständigen Scheiterns der Friedensgespräche eine weitere Expansion in der Ukraine anstreben. Der Kreml strebt eine umfassende Einigung an, die die gesamte Sicherheitsarchitektur der Region neu ordnet, während Kiew sich offenbar mit einem eher vorübergehenden Waffenstillstand zufrieden gibt.

Die Führung im Kreml befürchtet jedoch, dass alles, was nur vorübergehender Natur ist, von der Regierung Selenskyj und ihren Anhängern lediglich dazu genutzt wird, sich neu zu formieren und aufzurüsten, um sich auf künftige Kämpfe vorzubereiten.