Während KI boomt, ignorieren die USA eine Bedrohung, die alles ausschalten könnte

Richard Porter über RealClearPolitics.com,

Wir befinden uns nun weit hinter der Morgendämmerung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz: Laut einer aktuellen Umfrage des Pew Research Center sagen 62 % der Befragten, dass sie mindestens mehrmals pro Woche mit KI interagieren. Fast jedes Unternehmen in den USA bewertet nun dringend die Möglichkeiten, wie KI eingesetzt werden kann, um Kosten zu senken, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und letztlich Gewinne zu steigern. Einige, wie Elon Musk, sagen voraus, dass KI und Roboter solchen Überfluss erzeugen werden, dass in 10 bis 20 Jahren Arbeit optional und Geld irrelevant sein wird.

Hunderte Milliarden Dollar werden in den Bau neuer Rechenzentren gesteckt, um die Computer unterzubringen, die den erwarteten Bedarf decken sollen, wenn KI allgegenwärtig wird – nicht nur in den USA, sondern weltweit. Einige sehen in den nächsten fünf Jahren ein Wachstum der US-Stromnachfrage von 25 %, wenn diese Rechenzentren ans Netz gehen, und sagen voraus, dass die Strompreise für Verbraucher ebenfalls mindestens 40 % steigen werden.

Unsere Wirtschaft, unser Geld, unser Lebensunterhalt, unser Leben sind zunehmend virtuell und online; unsere Abhängigkeit von Elektrizität und Zugang zu Datenverarbeitung kann nicht überbewertet werden. Nur etwas mehr als 140 Jahre nach der Kommerzialisierung der Elektrizität, nur 75 Jahre nach der Einführung des ersten kommerziellen Computers und etwas mehr als 30 Jahre seit der Öffnung des Internets für die Öffentlichkeit hängt die menschliche Zivilisation in den USA und großen Teilen der Welt vom kontinuierlichen Fluss von Elektronen durch Schaltkreise ab.

Während viel über das Risiko diskutiert wurde, dass KI die Welt übernehmen könnte, wie in den „Terminator“-Filmen (Googles KI schätzt, dass es Hunderttausende oder mehr Artikel zu diesem Thema gibt), sollten wir vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf das gegenteilige Risiko richten.

Was ist, wenn KI, die Computer – ja, die gesamte Elektrizität und alle elektrischen Schaltkreise – plötzlich abgeschaltet werden? Was passiert, wenn der kontinuierliche Elektronenfluss durch Schaltkreise, von dem unsere Zivilisation zunehmend abhängt, einfach – endet?

Wie könnte das passieren? Drähte und Schaltkreise sind darauf ausgelegt, eine bestimmte Spannung und Stromstärke zu tragen: Volt messen den Druck auf Elektronen und Ampere messen die Menge oder den Fluss der Elektronen. Wenn Volt oder Ampere zu hoch für den Draht oder den Schaltkreis sind, überhitzt er, schmilzt oder fängt Feuer. Wenn also beispielsweise ein Blitz ein elektronisches Gerät trifft, wirken die Drähte im Gerät wie Antennen und nehmen die elektrische Ladung des Blitzes auf, was dazu führt, dass die Spannung auf dem Draht Millionen Mal höher ansteigt als die typische Spannung.

Blitzableiter, erfunden von Ben Franklin 1753, und Faraday-Käfige, erfunden von Michael Faraday 1836, werden seit langem verwendet, um Strukturen und elektronische Geräte vor dem regelmäßigen und natürlich vorkommenden Risiko von Blitzen und elektromagnetischen Umgebungswellen von der Sonne oder anderer Quellen zu schützen, indem sie die Elektrizität, die durch diese Phänomene verursacht wird, umleiten.

Wie also könnte der gesamte Elektrizitätsfluss, von dem unsere Zivilisation abhängt, jemals einfach abgeschaltet werden? Es gibt zwei Arten von relativ unwahrscheinlichen Ereignissen, die einen massiven elektromagnetischen Impuls erzeugen könnten, der Millionen Volt in Drähte leitet und dadurch ungeschützte elektronische Geräte in den USA zerstört.

Das erste ist ein massiver Sonnensturm, ein „Carrington-Ereignis“ genannt, nach dem Astronomen, der den größten jemals aufgezeichneten geomagnetischen Sturm im Jahr 1859 beobachtete – ein Sturm, der Hunderte Male größer war als „typische“ Sonnenstürme – und der Telegrafensysteme in Großbritannien und den USA zerstörte. Das zweite ist die Erzeugung elektromagnetischer Impulse durch die Detonation eines nuklearen Sprengkörpers hoch in der Atmosphäre über den USA, ein HEMP, oder hochaltituder elektromagnetischer Impuls.

Während niemand die genauen Chancen kennt, dass eines dieser Ereignisse in den nächsten 10 Jahren eintritt, haben einige die Wahrscheinlichkeit für jedes auf 10–12 % geschätzt. In jedem Fall ist das Risiko nicht trivial, und die Konsequenzen für das Leben in den Vereinigten Staaten – egal bei welchem Ereignis – wachsen jeden Tag, da unsere Abhängigkeit von KI, Computern, Robotern und der Elektrizität, die all dies möglich macht, wächst.

Unsere Regierung bildete 2001 eine Kommission, um dieses Risiko zu bewerten, und diese berichtete 2008, dass wahrscheinlich 90 % der Amerikaner sechs Monate nach einem HEMP-Angriff auf die USA tot wären – weil unsere moderne Zivilisation als ein System von Systemen funktioniert, aber alle Systeme Strom und elektrische Komponenten benötigen, um zu funktionieren.

Amerikaner sind heute sogar noch abhängiger von Elektrizität als vor 17 Jahren, und unsere Abhängigkeit wird noch tiefer werden, wenn wir KI weiter in unser Leben integrieren.

Also lautet die politische Frage, während wir stärker auf Elektrizität und KI angewiesen sind: Setzen wir tatsächlich Strategien zur Abschwächung des EMP-Risikos um, da die erwarteten Kosten dieses bekannten Risikos enorm sind und weiter wachsen?

Beachte in diesem Zusammenhang, dass das Auslösen eines HEMP tatsächlich die einfachste Art eines nuklearen Angriffs ist, den ein Schurkenstaat oder Akteur gegen uns starten könnte – weil eine Rakete nur hochfliegen und über den USA explodieren muss und nicht auf einen bestimmten Ort auf der Erde gezielt werden muss. Es ist auch relativ „sauber“, da der radioaktive Fallout am Boden umso geringer ist, je höher die Bombe gezündet wird. Einige Wissenschaftler glauben, dass HEMP-Waffen zentral für Chinas Nuklear- und Cyberstrategie gegen die USA sind.

Es ist unangenehm, dieses Risiko zu betrachten, und es liegt in der menschlichen Natur, kleine Risiken mit großen Konsequenzen manchmal zu ignorieren, aber ein rationaler Entscheidungsträger sollte die Investitionen zur Risikominderung erhöhen, wenn die erwarteten Kosten des Risikos steigen.

Tun wir das? Wie viele der neuen, massiven Rechenzentren bauen überhaupt Schutzmaßnahmen gegen EMP in ihr Design und ihre Konstruktion ein? Während Energieversorger neue Kraftwerke bauen und das alternde, ungeschützte Stromnetz erneuern, planen und konstruieren sie mit Blick auf EMP-Risiken? Und wie steht es um unsere Transportausrüstung und -infrastruktur?

Allgegenwärtige, zuverlässige, kostengünstige elektrische Energie war unsere größte Stärke, aber sie ist im Atomzeitalter auch unsere Achillesferse geworden. Wir wissen, dass das wahr ist.

Letzten März ordnete Präsident Trump die Erstellung einer Nationalen Resilienzstrategie bis Juli sowie einer Nationalen Politik für kritische Infrastruktur bis Oktober an, um Risiken wie diese anzugehen, aber weder die Folgestrategie noch die in der Anordnung vorgesehene Politik scheinen veröffentlicht worden zu sein. Während die Befähigung von Bundesstaaten und Kommunen zur Bewältigung dieser Risiken effizient sein kann, ist unklar, ob die Bundesstaaten diese Aufgabe überhaupt ernsthaft übernehmen.

In Äsops Fabel vom Wildschwein und dem Fuchs fragt der Fuchs, warum das Wildschwein seine Hauer schärft, und das Wildschwein antwortet, es wäre töricht, sich nicht vorzubereiten, wenn man kann, auf das, was kommt. Ich fürchte, wir widmen diesem wohlbekannten, wirklich existenziellen, aber oft ignorierten Risiko nicht die Aufmerksamkeit, Planung, Aufsicht und Investition, die es verdient, während die Ausgaben für elektrische Infrastruktur im Zuge von KI in die Höhe schnellen.