von Gerry Nolan

Italiens Entscheidung, sich gemeinsam mit Belgien gegen die Beschlagnahmung russischer staatlicher Vermögenswerte zu stellen, ist keine diplomatische Fußnote. Sie ist ein Moment der Klarheit, der den Nebel performativer Moral durchbricht, der Brüssel erfasst hat.

Zieht man die Parolen ab, bleibt eine unumgängliche Wahrheit:

Die Beschlagnahmung russischer staatlicher Reserven wird den Verlauf des Krieges in der Ukraine nicht um einen einzigen Zentimeter verändern.

Es geht hier nicht um die Finanzierung der Ukraine. Es geht um die Frage, ob staatliches Eigentum im westlichen Finanzsystem überhaupt noch existiert – einem System, das stillschweigend das Recht durch kultartige Gefolgschaft ersetzt hat.

Deshalb ist Panik ausgebrochen.

Die Europäische Kommission will so tun, als handle es sich um einen cleveren Umweg, einen Einzelfall, eine Notmaßnahme, eingehüllt in juristische Verrenkungen und moralische Pose, die sich als Entschlossenheit tarnt. Doch Finanzsysteme funktionieren nicht auf Basis von Absichten, Wut oder Narrativen. Sie funktionieren auf Präzedenzfällen, Vertrauen und Durchsetzbarkeit. Und sobald dieses Vertrauen gebrochen ist, kehrt es nicht zurück.

Das moderne globale Finanzsystem ruht auf einem einzigen, unspektakulären Prinzip:

Staatliche Vermögenswerte, die in ausländischen Rechtsräumen gehalten werden, sind rechtlich vor politischer Enteignung geschützt.

Dieses Prinzip trägt Reservewährungen, Korrespondenzbankwesen, Staatsanleihemärkte und grenzüberschreitende Investitionen. Es ist der Grund, warum Zentralbanken wie die russische (einst) Euro akzeptierten, anstatt Goldbarren unter bewaffneter Bewachung zu verschiffen. Es ist der Grund, warum Abwicklungssysteme wie Euroclear überhaupt existieren.

Sobald diese Regel gebrochen wird, diskutiert Kapital nicht.

Es bewertet Risiken sofort neu – und es verschwindet.

Beschlagnahmung sendet eine Botschaft an jedes Land außerhalb des westlichen politischen Einflussbereichs:

Eure Ersparnisse sind nur so lange sicher, wie ihr politisch gefügig bleibt.

Das ist keine regelbasierte Ordnung. Es ist eine selektiv durchgesetzte Ordnung, deren Regeln sich in dem Moment ändern, in dem die Gefolgschaft endet. Was wir haben, ist ein Gehorsamskartell, das Recht nach oben durchsetzt und Bestrafung nach unten verteilt – je nachdem, wer gehorcht und wer sich widersetzt.

Belgiens Angst ist nicht juristisch, sondern versicherungsmathematisch. Euroclear zu beherbergen bedeutet, systemisches Risiko zu beherbergen. Sollte Russland – oder ein zukünftiges Ziel – die Beschlagnahmung erfolgreich anfechten, könnte Belgien Forderungen ausgesetzt sein, die die derzeit diskutierten Summen bei Weitem übersteigen. Belgien hat daher allen Grund, Europas Versprechen, ein derart kolossales Risiko abzusichern, skeptisch zu betrachten – angesichts der inzwischen zerstörten Glaubwürdigkeit des Blocks. Kein ernstzunehmender Finanzakteur würde solche Garantien als verlässlich ansehen.

Italiens Zögern ist nicht ideologisch. Es ist mathematisch. Mit einer der höchsten Schuldenlasten Europas weiß Rom, was geschieht, wenn Märkte beginnen, die Neutralität von Reservewährungen und Verwahrstellen infrage zu stellen.

Keines der beiden Länder hat plötzlich Sympathien für Moskau entwickelt.

Sie haben schlicht gerechnet, bevor sie Parolen übernommen haben.

Paris und London hingegen donnern öffentlich, während sie im Stillen die Risiken ihrer eigenen Geschäftsbanken gegenüber russischen Staatsvermögen absichern – Risiken, die nicht in Rhetorik gemessen werden, sondern in Zehner-Milliardenbeträgen. Allein französische Finanzinstitute halten schätzungsweise 15–20 Milliarden Euro, während britisch verknüpfte Banken und Verwahrstrukturen auf etwa 20–25 Milliarden Pfund kommen – ein Großteil davon über Londons Clearing- und Verwahrökosystem geleitet und nicht direkt in staatlichen Bilanzen verbucht.

Diese Heuchelei und Feigheit sind kein Zufall. Paris und London sitzen im Zentrum des globalen Verwahrbankwesens, des Derivate-Clearings und der Devisenabwicklung – Knotenpunkte, die tief in der Infrastruktur der Weltfinanzen verankert sind. Vergeltungsbeschlagnahmungen oder beschleunigte Kapitalflucht wären für sie nicht symbolisch, sondern katastrophal.

Also wird die Last nach außen verlagert. Kleinere Staaten sollen systemisches Risiko absorbieren, während die zentralen Finanzplätze ihre Abstreitbarkeit wahren, ein doppeltes Spiel spielen und sich als tugendhaft inszenieren.

Das ist alles andere als europäische Solidarität.

Es ist Klassenverteidigung auf internationaler Ebene.

Das zunehmend schrille Beharren der Eurokraten auf der Beschlagnahmung der Vermögenswerte verrät etwas weit Aufschlussreicheres als Hysterie oder Entschlossenheit: die Entlarvung eines Projekts, das von Täuschung und russophobem Dogma getragen wird, in dem moralische Gewissheit nicht aus Überzeugung entstand, sondern als Mechanismus zur Bewältigung kognitiver Dissonanz diente – als Mittel, um Realitäten zu vermeiden, denen sich jede ernsthafte Strategie längst hätte stellen müssen.

Nicht Vertrauen, sondern Bloßstellung.

Bloßstellung eines Krieges, über den Europa nie die Macht hatte zu entscheiden, sondern nur die Fähigkeit, ihn zu verlängern. Bloßstellung eines Finanzsystems, das entdeckt, dass Geld, sobald es seiner Neutralität beraubt und als Waffe eingesetzt wird, seine Glaubwürdigkeit als Kapital verliert. Und Bloßstellung einer herrschenden Klasse, die sich der Realität stellen muss, dass Leistung, so theatralisch sie auch sein mag, die längst erschöpfte Macht nicht ersetzen kann – eine Macht, die Europa vor Jahrzehnten aufgegeben hat, als es seine tatsächliche Souveränität an Washington ausgelagert hat.

Die Plünderung russischer Reserven wird den Konflikt nicht verkürzen. Sie wird Moskau nicht zur Kapitulation zwingen. Sie wird die Zukunft der Ukraine nicht sinnvoll finanzieren. Und das liegt nicht daran, dass Europa sich verrechnet hat, sondern daran, dass Europa bewusst die Realität aufgegeben hat.

Es gibt keinen ernstzunehmenden Akteur in Europa, der nicht versteht, wie Kriege gewonnen werden. Sie wissen, dass Russlands Kriegsanstrengungen von der industriellen Produktionsleistung, der Tiefe der Arbeitskräfte, der Widerstandsfähigkeit der Logistik und der kontinentalen Größe angetrieben werden – und dass Russland in jedem dieser Bereiche seinen Vorsprung ausgebaut hat, während Europa seinen Zusammenbruch beschleunigt hat. Russland hat seine Verteidigungsindustrie auf nachhaltige Produktion umgestellt, sich Energie und Rohstoffe in großem Umfang gesichert, seinen Handel über westliche Engpässe hinaus neu ausgerichtet und Sanktionen als Wachstumskatalysator genutzt. Das ist keine Spekulation, sondern eine beobachtbare Tatsache.

Dieser Schritt wird die Diversifizierung der Reserven weg vom Euro dauerhaft beschleunigen, bilaterale Abrechnungen ausweiten, die Rückführung von Gold beschleunigen und nicht-westliche Clearing-Systeme festigen – mit sofortiger Wirkung.

Was hier offengelegt wird, ist nicht die Schwäche Russlands, sondern die Erschöpfung des Westens. Wenn Volkswirtschaften nicht mehr durch Produktion, Innovation oder Wachstum konkurrieren können, wenden sie sich dem Banditentum zu. Die Beschlagnahmung von Vermögenswerten ist kein Zeichen von Stärke, sondern das letzte Verhalten eines Rentier-Systems, das seinen Überschuss verbraucht hat und beginnt, seine eigenen Grundlagen zu kannibalisieren.

Diese Entscheidung verteidigt keine fortbestehende Illusion westlicher Dominanz.

Sie verkündet deren Ende.

Die Hinwendung zur Sprachkontrolle in Europa erfolgte nicht im luftleeren Raum.

Beim Digital Services Act, der Einschüchterung durch Plattformen und der Überwachung abweichender Meinungen geht es ausschließlich um präventive Schadensbegrenzung. Die europäischen Eliten wissen, dass die Folgen dieser Politik direkt bei den Haushalten landen werden.

Diejenigen, die bezahlen werden, sitzen nicht in den Gebäuden der Kommission. Es sind jene, deren Renten, Währungen und Lebensstandard stillschweigend geopfert werden, um eine zusammenbrechende Illusion von Macht aufrechtzuerhalten.

Deshalb musste Dissens neutralisiert werden, bevor eine Beschlagnahmung versucht werden konnte – nicht danach. Kritik wurde präventiv als Desinformation umklassifiziert. Debatten wurden zu existenziellen Bedrohungen erklärt. Die Rede selbst wurde zur Sicherheitsgefahr erklärt.

In ihrer Verzweiflung, Russland zu bestrafen, übergibt die europäische Führung Moskau etwas, das weit wertvoller ist als 210 Milliarden Euro.

Sie bestätigen jedes Argument der Globalen Mehrheit über westliche Heuchelei, Rechtsnihilismus und finanzielle Nötigung. Sie zeigen, dass Souveränität innerhalb des westlichen Systems nur vorläufig ist – unter Bedingungen gewährt und politisch widerrufbar.

Imperien zerfallen nicht, weil sie herausgefordert werden.

Sie zerfallen, weil sie die Systeme kannibalisieren, die ihnen einst Legitimität verliehen haben.

Diese Beschlagnahmung wird nicht als Schlag gegen Moskau in Erinnerung bleiben.

Sie wird als der Moment in Erinnerung bleiben, in dem Europa der Welt verkündete, dass Eigentumsrechte dort enden, wo Gehorsam beginnt.

Sobald diese Botschaft empfangen wurde, gibt es kein Zurücksetzen mehr.