Techno-Faschismus? Trump übergibt die Zukunft der USA an KI-Konzerne

Trump gründet „U.S. Tech Force“, um 1.000 Ingenieure einzustellen, die in einer öffentlich-privaten Partnerschaft mit Microsoft, Palantir, Google, OpenAI, Oracle und einer ganzen Reihe weiterer gottloser Tech-Giganten KI-Infrastruktur aufbauen sollen

Das ist Techno-Faschismus auf Steroiden.

Ist es das, was Trump meinte, als er sagte: „fight, fight, fight“?

War das eine Kriegserklärung gegen unsere freie Republik?

Leo Hohmann

CNBC berichtet, dass die Trump-Regierung am Montag eine neue Initiative angekündigt hat, die sie „U.S. Tech Force“ nennt. Ziel ist es, die Infrastruktur für künstliche Intelligenz durch direkte Partnerschaften zwischen Tech-Giganten aus dem Privatsektor und der Bundesregierung auszubauen.

Das Medium merkt an, dass dieses Programm die Rekrutierung von etwa 1.000 jungen Ingenieuren und anderen Spezialisten umfassen wird, die an KI-Infrastruktur und anderen Technologieprojekten innerhalb der gesamten Bundesregierung arbeiten sollen.

Mindestens eines der Ziele scheint darin zu bestehen, staatliche Funktionen an den privaten Sektor zu übergeben, der menschliche Arbeitskräfte, wo immer möglich, durch KI ersetzen soll.

Die Teilnehmer verpflichten sich zu einem zweijährigen Beschäftigungsprogramm, in dem sie mit Teams arbeiten, die direkt an die Leiter von Bundesbehörden berichten, und zwar in „Zusammenarbeit mit führenden Technologieunternehmen“, wie es auf einer offiziellen Regierungswebsite heißt.

Die Liste der „Partner aus dem privaten Sektor“ der Regierung liest sich wie ein Who’s who der monopolistischsten Tech-Konzerne der Welt: Amazon Web Services, Apple, Google Public Sector, Dell Technologies, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle, Palantir, Salesforce und zahlreiche weitere, heißt es auf der Website.

Dies ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie Amerika weniger zu einer Republik und mehr zu einem faschistischen System geworden ist, in dem eine zentralisierte Regierung mit Großkonzernen zusammenarbeitet, um ein überwältigendes Netz allmächtiger öffentlich-privater Partnerschaften zu schaffen. Das ist das Modell des Weltwirtschaftsforums in Aktion. Ist es da ein Wunder, dass Trump Larry Fink, den CEO von BlackRock und Co-Vorsitzenden des WEF, zu einem seiner engsten Freunde in der Geschäftswelt zählt? Trump hat Fink tatsächlich gerade damit beauftragt, den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg mit Russland zu leiten.

Es gibt niemanden, der mich davon überzeugen könnte, dass aus einer Initiative, an der einige der bösartigsten Konzernmächte beteiligt sind – Bill Gates’ Microsoft, Larry Ellisons Oracle und Peter Thiels Palantir – in einer Ehe mit unserer bösen Bundesregierung, irgendetwas Gutes entstehen kann. Das ist reiner Faschismus. Und das ultimative Ziel des Faschismus ist es, die Freiheiten der Menschen zu unterdrücken und ihre Gedanken und ihr Verhalten zu kontrollieren. KI ist das perfekte Werkzeug für diese luziferischen Kontrollfanatiker.

Trumps neue „Tech-Force“-Initiative wurde vier Tage nach der Unterzeichnung einer Executive Order angekündigt, mit der der Präsident eine nationale KI-Politik etablieren will, die versucht, den Bundesstaaten zu verbieten, eigene KI-Regulierungen zu erlassen. Das ist offenkundig verfassungswidrig und wird von Gouverneuren sowohl roter als auch blauer Bundesstaaten vor Gericht angefochten werden. Es bleibt also abzuwarten, ob Trump damit durchkommt.

CNBC berichtet, dass Mitglieder von Trumps „Tech Force“ nach Abschluss ihrer zwei Amtszeiten Vollzeitstellen bei einem der beteiligten Unternehmen anstreben können, die zugesagt haben, Absolventen des Programms bei der Einstellung zu berücksichtigen. Die privaten Partner können außerdem ihre eigenen Mitarbeiter für zeitlich begrenzte Einsätze im Regierungsdienst nominieren.

Dies ist möglicherweise eines der bislang klarsten Beispiele dafür, wie Trump sich die Zukunft Amerikas vorstellt: eine Zukunft, in der Regierung und die größten, monopolistischsten Konzerne das Sagen haben und die volle Gunst der Regierung genießen. Beachten Sie, dass kleine und mittelständische Unternehmen mit keinem Wort erwähnt werden, wenn es darum geht, die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Es geht ausschließlich um einen aufgeblähten Staat, der Seite an Seite mit den größten Konzernmonstern arbeitet.

„Wir versuchen, die Belegschaft so umzugestalten, dass wir die richtigen Talente an den richtigen Problemen haben“, sagte Scott Kupor, Direktor des U.S. Office of Personnel Management, am Montagmorgen in CNBCs „Squawk Box“.

Das Ingenieurkorps wird an „technologischen Initiativen mit hoher Wirkung arbeiten, darunter KI-Implementierung, Anwendungsentwicklung, Datenmodernisierung und digitale Servicebereitstellung in allen Bundesbehörden“, heißt es auf der Website.

Dies wird das Ziel der Tech-Bros festigen, den Großteil der staatlichen Bürokratien durch KI zu ersetzen. Das mag auf den ersten Blick gut klingen. Niemand liebt Bürokraten. Aber zumindest sind sie menschlich, und manchmal lassen sie mit sich reden. Darauf sollten Sie nicht hoffen, wenn Sie zur Zielscheibe von Unterdrückung werden und Ihr Fall am Ende Sie gegen einen Algorithmus lautet.

Das verleiht Trumps berühmtem Motto „fight, fight, fight“ definitiv eine neue Bedeutung. Er kämpft nicht auf der Seite der Freiheit, wie so viele Amerikaner glaubten, sondern auf der Seite einer aufstrebenden Technokratie, angetrieben von einem gottlosen Bestiensystem. Und nun hat er die größten Konzernmonstrositäten – und die Technokraten, die sie lenken – angeheuert, um den letzten Nagel in den Sarg unserer einst großartigen Republik zu schlagen.

Niemals mitmachen. Niemals zustimmen. Alles hinterfragen.

Wenn wir es nicht tun – wer dann?