Neue Videos am Mittwoch

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Sie DECKEN die Wahrheit über Impfstoffe für Kinder auf und sie ist FURCHTERREGEND | Redacted Deutsch

Die Strahlung von Mobiltelefonen ist VIEL SCHLIMMER als uns gesagt wird, und schadet unseren Kindern

Die große Wahrheit, vor der sie Angst haben – Todenhöfer

Optimus für ALLE, AGI kommt bis 2028, EU-Inc. DURCHBRUCH, Claude schlägt ChatGPT & weitere KI-News

Götz Kubitschek: Wie sieht ihr Deutschland aus?

Katastrophenzyklen Teil 2/3 – Kondratieff-Zyklen, Technischer Fortschritt, Chaos beim Übergang

gut geplant ist halb erfroren

Trump-Dollar kollabiert, überall Warnsignale – aber sonst alles bullisch..! Marktgeflüster

Was die Medien Dir nicht erzählen – Israel (Really Graceful, 2017 – Deutsch)

Brüssel treibt Ukraine-Beitritt im Eiltempo voran! // GEGENPOL

Notlage auf Verdacht? Artikel 5 ist Ihre Waffe – So stoppen Sie die WHO | Dr. Beate Sibylle Pfeil

Krall & Bubeck: Regenauer über KI – Millionen Jobs vor dem Aus!

Timeline 2030: NASA Mond-Reaktoren, SpaceX IPO, Claude Dominanz & Post-AGI Wirtschaft

Wohlstand entsteht nur in Sicherheit | Gasversorgung | Krieg | Verteidigung

Prof. Spitz packt aus: Die neue Pandemie? Niemand ist vorbereitet!

Silber war gestern? Dieser Rohstoff hat Mega-Potenzial