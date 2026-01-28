Trumps neuestes Ziel für einen Regimewechsel

von Ron Paul

Was hat die Federal Reserve mit Venezuela und Grönland gemeinsam? Sie wurde von Präsident Trump als Ziel für einen Regimewechsel ins Visier genommen.

Das Justizministerium hat kürzlich eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet, um zu prüfen, ob der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, den Kongress über die Kosten der Renovierung der Büros der Federal Reserve belogen hat.

Viele glauben, dass diese Untersuchung gestartet wurde, um Präsident Trumps Bestrebungen zu unterstützen, Powell – den er 2017 selbst zum Fed-Vorsitzenden ernannt hatte – durch einen Fed-Chef zu ersetzen, der Trumps Forderungen nach niedrigeren Zinssätzen entgegenkommt.

Fast alle Beobachter sind der Ansicht, dass Präsident Trumps Wunsch, den Vorstand der Federal Reserve mit Loyalisten zu besetzen, die die Geldpolitik nach seinem Geschmack gestalten, die Untersuchung gegen das Vorstandsmitglied der Fed, Lisa Cook, motiviert hat. Präsident Trump nutzt Vorwürfe, Cook habe bei einem Hypothekenantrag gelogen, als Rechtfertigung, sie zu entlassen.

Bei einer Anhörung vor dem Obersten Gerichtshof zu Lisa Cooks Fall schien die Mehrheit der Richter – darunter auch einige, die Präsident Trumps Bestrebungen unterstützt haben, größere Autorität über Bundesbehörden auszuüben – seiner Entlassung von Cook ablehnend gegenüberzustehen. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Fed anders betrachtet wird als Bundesbehörden wie die Federal Trade Commission, da private Banken eine Rolle in der Führung der Fed spielen. Dies deutet darauf hin, dass die Fed ein öffentlich-privates Hybridgebilde ist.

Die strafrechtliche Untersuchung gegen Vorsitzenden Powell und der Versuch, Lisa Cook zu entlassen, haben bei Investoren, Börsenhändlern und anderen die Sorge ausgelöst, Trump gefährde die Wirtschaft, indem er die Unabhängigkeit der Fed untergrabe. Diese angebliche Bedrohung der Autonomie der Fed hat auch einige Republikaner, die sonst Verteidiger Präsident Trumps sind, dazu veranlasst, ihn zu kritisieren.

Es gibt eine lange Geschichte präsidialer Versuche, die Geldpolitik zu beeinflussen. Präsident Richard Nixon setzte beispielsweise den Fed-Vorsitzenden Arthur Burns unter Druck, die Zinsen zu senken. Nixon und Burns wurden sogar dabei aufgezeichnet, wie sie über die Unabhängigkeit der Fed scherzten.

Fed-Vorsitzender William Martin mochte Ike vielleicht nicht, beugte sich aber den Forderungen Präsident Eisenhowers, die Geldmenge auszuweiten. Präsident Bill Clinton überzeugte Fed-Vorsitzenden Alan Greenspan, Clintons Wirtschaftspläne zu unterstützen. Der extremste Fall präsidialen Drucks (zumindest bis das Justizministerium seine strafrechtliche Untersuchung gegen Powell einleitete) ereignete sich, als Präsident Lyndon Johnson den Fed-Vorsitzenden gegen eine Wand drückte, weil die Fed die Zinsen erhöht hatte und damit Johnsons „Great Society“ im Inland und den Vietnamkrieg im Ausland erschwerte. Präsident Trump unterscheidet sich also nicht von seinen Vorgängern; er ist lediglich transparenter.

Kritiker der „Unabhängigkeit“ der Federal Reserve haben einen Punkt. Einer geheimniskrämerischen Zentralbank zu erlauben, Zinssätze und Geldmenge zu kontrollieren, ist der Grund dafür, dass die Kaufkraft des Dollars seit 1971 massiv gesunken ist, als Präsident Nixon die letzte Verbindung zwischen Dollar und Gold kappte. Von der Fed erzeugtes Fiatgeld ist zudem eine Ursache für wachsende wirtschaftliche Ungleichheit und Instabilität. Die Nutznießer dieses Systems sind Politiker und korporatistische Interessen, die vom Wohlfahrts- und Kriegsstaat leben. Andererseits haben Präsident Trumps Kritiker recht, wenn sie sagen, dass es ein Rezept für eine Katastrophe wäre, Politikern die Macht zu geben, Zinssätze festzulegen. Statt darüber zu streiten, wer die Geldmenge kontrollieren und die Zinsen setzen sollte, sollten Präsident Trump und der Kongress daran arbeiten, die Fed zu prüfen und zu beenden.