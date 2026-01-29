Auf den Straßen Amerikas ist ein Krieg ausgebrochen, und er wird mit der Verhängung des Kriegsrechts in den großen US-Städten enden

Von Michael Snyder

In den Straßen der Großstädte dieses Landes ist Chaos ausgebrochen, und es scheint, als hätten wir einen Siedepunkt erreicht, an dem die Ereignisse völlig außer Kontrolle geraten könnten. Wir wussten, dass die Trump-Regierung in Bezug auf die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze auf keinen Fall nachgeben würde, und wir wussten, dass die Linke auf keinen Fall nachgeben und der ICE ohne Widerstand Massenabschiebungen durchführen lassen würde. Tatsächlich verfügt die Linke mittlerweile über „Einsatzteams“, die buchstäblich wie Militäreinheiten in Städten wie Chicago, Minneapolis und New York City operieren. Es war also unvermeidlich, dass es zu weiteren gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen würde, und nun ist ein weiterer Demonstrant ums Leben gekommen. Die Linke verspricht, härter als je zuvor zurückzuschlagen, und Präsident Trump erwägt ernsthaft, das Aufstandsgesetz anzuwenden. Da beide Seiten den Einsatz weiter erhöhen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Krise mit der Verhängung des Kriegsrechts in den großen Städten der USA endet.

Jedes Mal, wenn ein Demonstrant stirbt, wird das die Lage nur noch verschlimmern.

Nach dem Tod des 37-jährigen Alex Pretti kam es sofort zu massiven Protesten in Minneapolis, New York, Washington und Los Angeles…

In mehreren US-Städten kam es zu Protesten, nachdem ein Beamter der US-Grenzschutzbehörde während einer Einwanderungsrazzia in Minneapolis den 37-jährigen Intensivpfleger Alex Pretti erschossen hatte. Dies verschärfte die Spannungen im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Einwanderungsgesetze und veranlasste demokratische Abgeordnete, den Abzug der Bundesbeamten aus Minnesota zu fordern. Es kam zu Demonstrationen in Minneapolis, New York, Washington und Los Angeles, wobei Hunderte trotz Minustemperaturen in Minnesota den Bundesbeamten in einer Stadt gegenüberstanden, die bereits durch eine weitere tödliche Schießerei mit einem ICE-Beamten Anfang dieses Monats erschüttert war.

In Minneapolis ging es besonders wild zu.

James O’Keefe und sein Team wurden von Hunderten von Randalierern umzingelt, und er behauptet, dass sie es kaum lebend herausgeschafft haben…

Es erfordert viel Mut, sich überhaupt in eine solche Situation zu begeben, denn die Straßen von Minneapolis sind derzeit ein Kriegsgebiet.

In einem späteren Beitrag beschrieb O’Keefe, wie gesetzlos es in der Innenstadt geworden ist…

DRINGENDE AKTUALISIERUNG: Ich habe in meinem Leben noch nie etwas Vergleichbares erlebt wie heute. Ich habe mit dem Kartell zu tun gehabt und habe in „24“ einige verrückte Dinge in der Wüste gesehen. Aber was mich beeindruckt, ist, wie gut organisiert diese Unruhestifter in Minneapolis sind. Sie haben überall in der Stadt und in den Vororten Späher, an Straßenecken, sogar 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Sie haben Leute in Hotels, die mit ihnen zusammenarbeiten und ihnen Signale geben, was es für uns schwierig machte, unsere Verfolger abzuschütteln, nachdem meine Tarnung aufgeflogen war. Normalerweise schüttele ich meine Verfolger ab. Diesmal nicht. Wir haben dreimal den Standort gewechselt. Ich habe dies aufgezeichnet und gepostet, während wir Wayzata verließen, während sie NOCH immer noch observierten. Wir waren uns alle einig, dass wir die Drohungen so schnell wie möglich öffentlich machen müssen, auch wenn wir noch Leute mit versteckten Kameras vor Ort hatten. Gegen Mittag, als @camhigby seinen Bericht in den Signal-Threads veröffentlichte, befand ich mich in einer scheinbar völlig autonomen Zone. Keine Polizei. Die Polizei wurde aufgefordert, den Ort zu verlassen. Ich gab mich als Pressevertreter zu erkennen, woraufhin sie sagten, sie würden Pressevertreter töten und mich nicht gehen lassen. Meine Haut war vollständig bedeckt, weil es so kalt war. Aber weil sie nicht überprüfen konnten, wer ich war, schrien sie und begannen, Eisflaschen auf uns zu werfen. Eine traf @SKRUCHTENMMA, einen Marine, der bei mir war. Sie durchsuchten ihn, als wären SIE die Behörden, und versuchten, alle Waffen zu beschlagnahmen. Sie wollten unser Fahrzeug zerstören, bevor wir überhaupt dort ankamen. Ich werde in Kürze einen vollständigen Videobericht veröffentlichen. Aber das Gesamtbild ist hier wichtiger. Ich bin wütend. Aber nicht auf die Unruhestifter. Ich bin wütend auf die Menschen, die nicht verstehen, womit wir es zu tun haben, und nichts dagegen unternehmen. Als ich in die Vororte kam, fühlte ich mich wie in einer Simulation. Ich glaube, das amerikanische Volk muss aufwachen. Dieser Moment ist eine Warnung davor, wohin wir uns bewegen. Angst treibt die Menschen dazu, sich nur um ihr Geld und ihre Familien zu kümmern – das verstehe ich. Aber wenn sich die Angst nach innen kehrt, wenn Selbsterhaltung und Gier den moralischen Mut ersetzen, bleibt das Böse unangefochten. Und die Geschichte zeigt, dass das, was wir heute ignorieren, morgen uns alle treffen wird.

In diesem Beitrag erwähnte O’Keefe einen Bericht, der von Cam Higby veröffentlicht wurde.

Anscheinend hatte Higby die Signal-Gruppen infiltriert, die die Linke nutzt, um die Aktivitäten ihrer „Einsatzteams“ zu steuern…

Beginnen wir mit der brisanten Berichterstattung des Bürgerjournalisten Cam Higby, der angibt, „mit der alleinigen Absicht, Bundesbeamte aufzuspüren und sie zu behindern, anzugreifen und zu blockieren, in Signal-Gruppen in ganz Minneapolis eingedrungen zu sein“. „Jeder Stadtteil hat eine Signal-Gruppe, in manchen Fällen sogar mehrere Gruppen. Beginnen wir mit einer Bildschirmaufnahme aller Mitglieder der Gruppe aus dem Süden der Stadt“, sagte Higby.

Beobachter am Boden markieren Kennzeichen, die dann mit einer Datenbank verdächtiger Bundesfahrzeuge abgeglichen werden. Bei einer Übereinstimmung werden über die Signal-Gruppen spezifische Anweisungen an Einheiten gesendet, die speziell mit der Behinderung der ICE beauftragt sind…

Higby beschreibt, wie er mehrere Tage verdeckt tief in linken Aktivisten-Signal-Gruppen verbrachte, die Druckkampagnen gegen ICE-Agenten koordinieren. Er stellt fest, dass die Mitglieder Emojis verwenden, um ihre spezifischen Rollen und Verantwortlichkeiten zu bezeichnen. Laut Higby gehören zu den Kernaufgaben der Gruppe die Organisation mobiler Patrouillen, die kontinuierlich nach verdächtigen Bundesfahrzeugen suchen. Wenn ein Fahrzeug gemeldet wird, werden dessen Daten an bestimmte „Kennzeichenprüfer” weitergeleitet, die die Informationen mit einer Datenbank bekannter Bundesfahrzeuge abgleichen und die Datensätze aktualisieren, wenn eine Übereinstimmung bestätigt wird. „Die Leitstelle ist den ganzen Tag über voll ausgelastet und informiert die Demonstranten darüber, wo ICE-Fahrzeuge gesichtet wurden und wie sie am besten aufgehalten werden können”, sagte er.

Diese Linken führen eine sehr ausgeklügelte Operation durch, und es scheint, dass die örtliche Polizei zumindest in gewissem Maße mit ihnen zusammenarbeitet…

So etwas habe ich noch nie gesehen.

Irgendwann beschlossen einige der Randalierer, eine „autonome Zone” in dem Teil der Stadt einzurichten, in dem Alex Pretti getötet wurde…

Linke Randalierer errichteten Barrikaden in den Straßen von Minneapolis, nachdem Grenzschutzbeamte am Samstag einen Mann erschossen hatten, der im Besitz einer Waffe war. Alex Pretti, 37, wurde während einer laut einer Erklärung des Heimatschutzministeriums (DHS) „gezielten“ Strafverfolgungsaktion um 9:05 Uhr Ortszeit getötet, was zu Ausschreitungen führte. Jorge Ventura, Reporter für die Daily Caller News Foundation (DCNF), veröffentlichte am Samstagnachmittag ein Video von einer solchen Barrikade, die aus Müllcontainern und Mülleimern errichtet worden war. „Demonstranten haben mehrere Straßen in der Nähe des Tatorts blockiert und mit Barrikaden gesperrt. Viele Menschen von außerhalb beginnen, hier in Minneapolis einzutreffen, und trotz des massiven Einsatzes von Tränengas durch die Behörden wird die Menschenmenge immer größer”, sagt Ventura. Ventura berichtete der DCNF, dass die Polizei von Minneapolis und die Minnesota State Patrol „sie auf die Straße lassen“ und keine Anstrengungen unternehmen, um die Barrikaden zu entfernen. Die Polizeibehörde von Minneapolis reagierte nicht sofort auf eine Anfrage der DCNF nach einer Stellungnahme.

Es fällt mir schwer, das Chaos, das wir gerade erleben, in Worte zu fassen.

Garrett Tenney von Fox war vor Ort, als diese Randalierer die „autonome Zone” errichteten, und er war ziemlich erschüttert von dem, was er sah…

Wir haben hier ein paar tausend Demonstranten, die den gesamten Bereich komplett füllen. Und einer der Slogans, den Sie in den letzten Minuten gehört haben, lautet „Keep this block“ (Behaltet diesen Block). Sie haben Barrikaden errichtet, die den gesamten Bereich absperren und die zunächst von der Polizei entfernt wurden. Jetzt haben sie die Müllwagen, Tische und Stühle herbeigeschafft und sagen, dass sie diesen Bereich behalten und ihn quasi zu einer autonomen Zone machen wollen. Zuvor skandierten sie: „Wessen Straßen? Unsere Straßen.“ Und das ist bedeutsam, denn wie wir bereits gesagt haben, sagte Gouverneur Tim Walz, dass wir über die Kräfte verfügen, die wir brauchen, um diesen Bereich zu sichern; wir brauchen hier keine Bundesbeamten. Wir haben jedoch gesehen, was passiert ist, als die Bundesbeamten diesen Bereich verlassen haben: Die örtliche Polizei und die Staatspolizei waren von der schieren Anzahl der Demonstranten, die sich hier befanden, völlig überfordert und wurden aus diesem Bereich vollständig vertrieben. Es ist also klar, dass sie damals nicht über die erforderlichen Kräfte verfügten, um diesen Bereich zu sichern. Die Frage ist nun, ob sie heute Abend, wenn die Lage tendenziell etwas brenzliger wird, über die Kräfte verfügen werden, um die Stadt als Ganzes zu kontrollieren und zu sichern, oder ob sich die Situation wiederholen wird.

Die örtliche Polizei hält sich weitgehend zurück und lässt die Randalierer gewähren.

Anscheinend haben einige der Randalierer sogar mit Waffen gedroht…

Uns wird immer wieder gesagt, dass die Demonstranten „friedlich“ seien, aber das sind sie keineswegs.

Sie konfrontieren ICE-Beamte physisch, wo immer sie sie finden können, und diese Konfrontationen werden oft gewalttätig.

Tatsächlich haben wir gerade einen Vorfall erlebt, bei dem einem ICE-Beamten der Finger abgebissen wurde…

In einem beunruhigenden Vorfall während der anhaltenden Anti-ICE-Proteste in Minneapolis wurde einem Beamten der Heimatschutzbehörde (HSI) laut einem Beitrag von Tricia McLaughlin, stellvertretende Ministerin im Ministerium für Innere Sicherheit, von einem Randalierer ein Finger abgebissen. McLaughlin veröffentlichte auf X drastische Fotos, die den verletzten Beamten in einem Fahrzeug zeigen, dessen Uniform mit Schlamm bedeckt ist, während eine behandschuhte Hand seinen verstümmelten Finger versorgt. Ein Bild zeigt die abgetrennte Fingerspitze, blutig und wund, ein anderes zeigt sie in einem kleinen Plastikbehälter aufbewahrt, vermutlich für eine medizinische Untersuchung. McLaughlin bestätigte, dass der Beamte den Finger verlieren wird.

Wir alle wussten, dass es zu weiterer Gewalt kommen würde.

Natürlich wird die Trump-Regierung auf keinen Fall zurückweichen und der Linken den Sieg überlassen.

So arbeitet Präsident Trump nicht.

Und nach allem, was geschehen ist, wird auch die Linke auf keinen Fall zurückweichen.

Es wird also noch viel mehr Gewalt geben.

Es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis Präsident Trump das Aufstandsgesetz anwendet.

Aber auch das wird sicherlich nicht das Ende sein.

Letztendlich glaube ich, dass wir in den großen Städten der USA das Kriegsrecht erleben werden, und das wäre äußerst bedauerlich.