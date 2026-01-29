Warum verursacht Trump seinen eigenen Untergang?

Moon of Alabama

Das Weiße Haus scheint alles in seiner Macht Stehende zu tun, um den Republikanern dabei zu helfen, ihre Mehrheiten bei den Zwischenwahlen zu verlieren.

Trumps Zollpolitik hat garantiert, dass die Preise für US-Importe im Wert von 3 Billionen Dollar um mindestens 10 % steigen werden. Seine Energiepolitik hat Preissteigerungen von 6 % bei Strom und Gas verursacht.

Sein Vorgehen gegen Verbündete, um Grönland an sich zu reißen, ist unpopulär. Die Bombardierung Irans und die Entführung des Präsidenten Venezuelas wurden ebenfalls nicht begrüßt.

Auch das Entsenden schwer bewaffneter Braunhemden in US-Wohnviertel, um zufällige Personen festzunehmen oder zu ermorden, stößt auf Ablehnung.

Trumps Zustimmungswerte sinken.

Man könnte annehmen, dass Trump das sich abzeichnende Wahlfiasko bemerken und den Kurs ändern würde. Doch anstatt die Wogen zu glätten, gießt er Öl ins Feuer:

Präsident Donald Trump und seine engsten Vertrauten verschärfen ihre harte Einwanderungspolitik und Rhetorik nach der Erschießung eines US-Bürgers durch einen Bundesbeamten in Minneapolis weiter – obwohl der Vorfall Risse in der Koalition des Präsidenten offengelegt hat. Eine Phalanx hochrangiger Regierungsvertreter der Trump-Administration schwärmte am Sonntagmorgen in Nachrichtensendungen und sozialen Medien aus, um die Handlungen des Beamten sowie die harte Durchsetzung der Einwanderungsgesetze öffentlich zu verteidigen und die Schuld vollständig demokratischen Landes- und Kommunalpolitikern zuzuschieben.

Warum besteht er darauf, dass seine einwanderungspolizeilichen Braunhemden im Recht sind, wenn jeder, der die Videos ihres Vorgehens sieht, erkennt, dass ihr Verhalten schlicht abscheulich ist?

Seine Partei ist besorgt:

Während sich die Zwischenwahlen nähern, warnen republikanische Abgeordnete, Kandidaten, Strategen und dem Weißen Haus nahestehende Personen, dass die Politik der Massenabschiebungen – und die pausenlose Berichterstattung über Durchsetzungsmaßnahmen, Verhaftungen von US-Bürgern sowie Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Bundesbeamten – sie ihre hauchdünne Mehrheit im Repräsentantenhaus kosten könnte.

…

Eine neue POLITICO-Umfrage unterstreicht diese Sorgen: Fast die Hälfte aller Amerikaner – 49 Prozent – sagt, Trumps Kampagne der Massenabschiebungen sei zu aggressiv, darunter jeder fünfte Wähler, der den Präsidenten 2024 unterstützt hat. Als Zeichen wachsender Unruhe in der Basis des Präsidenten geben mehr als ein Drittel der Trump-Wähler an, dass sie zwar die Ziele der Massenabschiebung unterstützen, aber die Art und Weise ablehnen, wie er sie umsetzt.

…

„ICE sollte sich auf die bad hombres konzentrieren. Auf die bad hombres, sonst nichts – nicht auf die Putzfrauen“, sagte Abgeordnete Maria Salazar (R-Florida). „Das eine sind die Gärtner, das andere sind die Gangster. Das eine sind die Köche, das andere sind die Coyotes.“

Während seiner ersten Amtszeit schob Präsident Obama pro Tag mehr Menschen ab als Trump. Er tat dies jedoch, ohne eine massive öffentliche Gegenreaktion auszulösen.

Sind Trumps Maßnahmen wirklich kontroverser als die anderer Präsidenten – oder ist die eigentliche Ursache das amateurhafte Vorgehen seiner Regierung bei der Umsetzung dieser Politik?

Wie auch immer – er wird etwas ändern müssen. Andernfalls wird er Ende dieses Jahres einen Großteil seiner Macht verlieren.