Rubio sagt, wir müssen „präventiv verhindern“, dass der Iran die bereits in der Region stationierten US-Streitkräfte angreift

Update (1629 ET) : Ein Nahost-Analyst hat auf einen erheblichen Widerspruch in der aktuellen Haltung und Rhetorik des Weißen Hauses gegenüber dem Iran hingewiesen, vor dem Hintergrund militärischer Drohungen und Aufrüstungen, und deutet an, dass die Warnungen vor Maßnahmen der USA diesmal viel ernsthafter sind:

Wenn Sie Trumps jüngsten Beitrag zum Iran sorgfältig lesen, werden Sie verstehen, was Amerikas eigentliche Sorge ist. Bislang sprach Trump über die Demonstranten. Heute jedoch sagte er, dass die Zeit für den Iran, ein Atomabkommen zu schließen, knapp werde. „Keine Atomwaffen“, schrieb er. Wenn Sie sich richtig erinnern, hatte Trump nach dem Angriff auf den Iran am 22. Juni behauptet, er habe das iranische Atomprogramm „ausgelöscht“. Und das Atomprogramm des Iran war nach dem Krieg im Juni in den Hintergrund getreten, weil der Iran der IAEO den Zugang zu den bombardierten Anlagen verwehrte. Wenn Trump das Atomprogramm des Iran im Juni 2025 ausgelöscht hat, warum will er dann im Januar 2026 ein Atomabkommen?

„Das ist das Kernproblem, nicht Demokratie und Menschenrechte“, schreibt der Analyst Stanly Johny. Tatsächlich ist es sehr unwahrscheinlich, dass westliche Politiker in den Machtzentralen wirklich glauben, dass es hier nur darum geht, „den iranischen Demonstranten beizustehen“ (die übrigens vor vielen Tagen abgeklungen sind). Ein anderer X-Kommentator verwies auf die zahlreichen Konflikte der letzten Jahrzehnte, in denen es um einen Regimewechsel ging:

„Freier Iran“ bedeutet genau das Gleiche wie „Freier Irak“, „Freies Libyen“ und „Freies Syrien“. Das ist die materielle Realität, egal wie man es dreht und wendet. Entweder fordert man eine weitere von den USA inszenierte Zerstörung, oder man ist politisch so naiv, dass man seine Meinung automatisch ignorieren kann.

In der Zwischenzeit hat Amerikas oberster Diplomat eine ganz neue Kategorie und „Rechtfertigung“ für einen möglichen Angriff der USA auf den Iran gefunden: „vorbeugend verhindern“… Sehen Sie sich das Video unten an:

Rubio says US forces are amassing in the region to potentially "preemptively prevent" Iran from attacking US forces already in the region. Pristine logic. Especially after Trump just announced he's sending a "Massive Armada," and threatened a "far worse" attack than last June pic.twitter.com/dbHMXuUhC9 — Michael Tracey (@mtracey) January 28, 2026

Übersetzung von „X“: Rubio sagt, dass sich US-Streitkräfte in der Region versammeln, um möglicherweise „präventiv zu verhindern“, dass der Iran bereits in der Region stationierte US-Streitkräfte angreift. Eine einleuchtende Logik. Vor allem, nachdem Trump gerade angekündigt hat, eine „massive Armada“ zu entsenden, und mit einem „weitaus schlimmeren“ Angriff als im vergangenen Juni gedroht hat.

Rubio sagte während der Anhörung des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen am Mittwoch, die sich auf Venezuela konzentrierte: „Ich halte es daher für klug und umsichtig, eine Streitmacht in der Region zu stationieren, die reagieren und möglicherweise – nicht unbedingt, aber wenn nötig – präventiv einen Angriff auf Tausende amerikanischer Soldaten und andere Einrichtungen in der Region sowie auf unsere Verbündeten verhindern kann.“ Ironischerweise geschah dies jedoch unmittelbar nachdem er zugegeben hatte, dass die USA zusätzliche Streitkräfte in die Region entsandt hatten, die nun angeblich von Teheran bedroht sind.

„Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber ich denke, was Sie jetzt sehen, ist die Fähigkeit, Streitkräfte in der Region zu stationieren, um uns gegen eine mögliche iranische Bedrohung unseres Personals zu verteidigen“, sagte der Außenminister.

Die Dinge zwischen Teheran und Washington entwickeln sich schnell nach einem unheimlich vertrauten Muster, das an die Vorbereitungen zum 12-tägigen Juni-Krieg erinnert, als es kurz vor der Genehmigung eines überraschenden israelischen Angriffs durch die USA zu einigen Auseinandersetzungen über Verhandlungen – und Gesprächen über gutgläubige Bemühungen um einen Dialog – kam, woraufhin die USA am Ende des Konflikts ebenfalls in diesen eintraten (woraufhin amerikanische Bomber die Nuklearanlagen angriffen).

„Unsere Haltung ist klar“, sagte der iranische Außenminister Abbas Araqchi am Mittwoch, als die USA den Wunsch nach einer Einigung bekundeten. „Verhandlungen gehen nicht mit Drohungen einher, und Gespräche können nur stattfinden, wenn es keine Drohungen und überzogenen Forderungen mehr gibt.“

IRAN SAGT, ER WERDE „WIE NIE ZUVOR“ AUF DIE USA REAGIEREN, WENN ER UNTER DRUCK GESETZT WERDE

IRAN SAGT, ER SEI BEREIT FÜR GESPRÄCHE MIT DEN USA AUF DER GRUNDLAGE GEGENSEITIGER RESPEKTS

ÖL VERLIERT GEWINNE, DA IRAN SICH BEREIT FÜR GESPRÄCHE MIT DEN USA ERKLÄRT

Araqchi bestätigte, dass sein Land in letzter Zeit keinen Kontakt zu dem US-Sonderbeauftragten Steve Witkoff hatte und keine Gespräche mit Washington angestrebt hat. Präsident Donald Trump sagte am Dienstag, dass eine weitere US-„Armada“ sich „wunderbar“ in Richtung Iran bewege, aber er hoffe, dass Teheran letztendlich eine Einigung erzielen und einen Konflikt vermeiden werde.

Der iranische Außenminister merkte jedoch an, dass ungenannte Vermittler „Konsultationen durchführen” und mit iranischen Beamten in Kontakt bleiben.

Unabhängig davon erklärte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian am Dienstag gegenüber dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, dass Teheran jeden Prozess „im Rahmen des Völkerrechts” unterstütze, der dazu beitrage, einen Krieg zu verhindern. Die Saudis haben sich den Vereinigten Arabischen Emiraten angeschlossen und erklärt, dass die USA ihren Luftraum nicht für Angriffe gegen den Iran nutzen dürfen.

Dies dürfte jedoch keine allzu große Herausforderung für das Pentagon darstellen, das über umfangreiche Ressourcen in seiner Basis in Katar und mit einer Flugzeugträgergruppe in der Nähe des Iran in regionalen Gewässern verfügt.

Das Wall Street Journal ist jedoch anderer Meinung und meint, dies könnte ein erheblicher Rückschlag sein, wenn das Weiße Haus Kriegspläne verfolgen will:

Die Erklärungen der beiden Golfstaaten stellen einen außenpolitischen Rückschlag für die Trump-Regierung dar, die versucht, den Druck auf Teheran zu erhöhen, das sich der Forderung Washingtons widersetzt hat, die Urananreicherung einzustellen und die Unterdrückung von Demonstranten zu beenden. Kronprinz Mohammed bin Salman, der de facto Führer des Königreichs, legte die Position seines Landes in einem Telefongespräch mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian dar. In einer saudischen Stellungnahme zu dem Telefonat vom Dienstag hieß es, der Kronprinz habe betont, dass das Königreich „nicht zulassen werde, dass sein Luftraum oder sein Territorium für militärische Aktionen gegen den Iran genutzt werden”.

Zuvor hatte Präsident Trump am Montag gesagt: „Sie wollen ein Abkommen schließen. Das weiß ich. Sie haben mehrfach angerufen. Sie wollen reden.“ Er fügte bedrohlich hinzu: „Wir haben eine große Flotte vor dem Iran. Größer als die vor Venezuela.“

Die im Nahen Osten stationierten US-Streitkräfte nehmen unterdessen an groß angelegten Kriegsspielen teil, um ihre Kampfbereitschaft zu demonstrieren, während Washington seine militärische Präsenz verstärkt und Trump eine Reihe von „Optionen“ vorgelegt werden. All dies geht vermutlich auf die „Besorgnis“ Washingtons über die groß angelegten Proteste Anfang dieses Monats zurück, bei denen Tausende ums Leben kamen – darunter auch Polizisten und Sicherheitskräfte.

In einer Erklärung zu Beginn der Woche erklärte das US-Zentralkommando: „Die Neunte Luftwaffe wird eine mehrtägige Bereitschaftsübung durchführen, um die Fähigkeit zum Einsatz, zur Verteilung und zur Aufrechterhaltung der Luftstreitkräfte im gesamten Zuständigkeitsbereich des Zentralkommandos (CENTCOM) zu demonstrieren.“

Präsident Trump gab am Mittwochmorgen folgende „Die Zeit läuft ab“-Meldung heraus:

Trump tells the Iranian regime that "time is running out", saying that if there is no deal, the "next attack will be far worse" than Operation Midnight Hammer pic.twitter.com/FnziIVAxRt — Faytuks News (@Faytuks) January 28, 2026

Übersetzung von „X“: Trump sagt dem iranischen Regime, dass „die Zeit abläuft“ und dass, wenn es zu keiner Einigung kommt, der „nächste Angriff weitaus schlimmer sein wird“ als die Operation Midnight Hammer.

Der Befehl fügte hinzu, dass „diese Übung darauf abzielt, die Fähigkeit zur Verteilung von Vermögenswerten und Personal zu verbessern, regionale Partnerschaften zu stärken und eine flexible Reaktion im gesamten CENTCOM-Gebiet vorzubereiten“.

Die groß angelegten Manöver finden vor dem Hintergrund stark zunehmender Spannungen mit Teheran statt, wobei eine Ölblockade und mögliche Angriffe auf hochrangige Beamte der Islamischen Republik in Betracht gezogen werden. Was Blockaden angeht, können jedoch beide Seiten mitspielen, da die Straße von Hormus nach wie vor zu den wichtigsten Wasserstraßen für den globalen Markt zählt und die IRGC damit gedroht hat, sie für den internationalen Transit zu sperren.