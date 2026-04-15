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Neue Videos am Mittwoch

Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

Ernst Wolff: Ein geheimes Treffen | Trumps baldige Ablöse | Treibstoffkrise mit verheerenden Folgen

Michael Hudson: Waffenstillstand scheitert – Steht der Krieg vor der Explosion?

Irland: Aufstand gegen Brüssel!

Die stille NATO-Integration der Schweiz: Offizier berichtet schockierendes | Ralph Bosshard

Trump hat JD Vance gerade zum Scheitern verurteilt – der Krieg gegen den Iran ist wieder im Gange!

Scott Ritter: US-Einfluss im Nahen Osten schwindet

Maskendispense, Ivermectin & Hausdurchsuchung: Der Fall Manuel Albert

„Die Altersverifizierung durch Betriebssysteme und der bevorstehende Kampf um unsere Gedanken“

Link zum Video

Der Ritter der Kokosnuss:

VW baut PANZER! Die Wahrheit über Deutschlands Aufrüstung | Krall & Bubeck

Wer steckt hinter Psiram, dem Internet-Rufmordpranger? | #117 Wikihausen

Annika: Der Rollator, mein Freund

Ich habe meinen Sonnenschutz gegessen…und das ist passiert!

Anja: Ich möchte wieder am Leben teilhaben

Krass: Das können Claude „Managed AGENTS”! (Alle Funktionen + Beispiele)