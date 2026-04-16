Bricht der Dollar zusammen? 8 wichtige Indikatoren, die Sie nicht ignorieren dürfen

Von Tyler Durden

Verfasst von Nick Giambruno auf InternationalMan.com,

Es gibt acht wichtige Indikatoren, die man im Auge behalten sollte, während die US-Regierung immer tiefer in die sich selbst verstärkende Schuldenspirale gerät.

Indikator Nr. 1: Haushaltsdefizite des Bundes

Die nachstehende Grafik zeigt die tatsächlichen und prognostizierten Haushaltsdefizite des Bundes.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Prognosen auf der absurden Annahme beruhen, dass es keine Kriege, Rezessionen oder andere Ereignisse geben wird, die zusätzliche Bundesausgaben erfordern. Diese Annahme ist angesichts des Iran-Kriegs bereits hinfällig: Das Pentagon hat allein schon einmal zusätzliche 200 Milliarden Dollar beantragt.

Selbst bei dieser optimistischen und unrealistischen Prognose wird für die US-Regierung in den nächsten zehn Jahren ein kumuliertes Defizit von über 22 Billionen Dollar prognostiziert – Defizite, die durch die Ausgabe weiterer Schulden finanziert werden müssen, von denen ein erheblicher Teil wahrscheinlich von der Federal Reserve mit „Geld“ gekauft wird, das sie aus dem Nichts schafft.

Indikator Nr. 2: Die Staatsverschuldung

Die Staatsverschuldung hat 39 Billionen Dollar überschritten, was mehr als 124 % des BIP entspricht.

Man darf nicht vergessen, dass das BIP eine unvollkommene Kennzahl ist. So werden beispielsweise Staatsausgaben als positiver Faktor gewertet. Eine ehrlichere Messgröße würde Staatsausgaben als erheblichen negativen Faktor betrachten, da sie die Schuldenspirale weiter verschärfen. In den USA machen die Staatsausgaben mindestens 37 % des BIP aus.

Mit anderen Worten: Die Verschuldung im Verhältnis zur produktiven Wirtschaft ist weitaus höher, als die offiziellen Zahlen vermuten lassen.

Indikator Nr. 3: Die Zinsausgaben des Bundes

Die annualisierten Zinsen für die Staatsverschuldung übersteigen 1,2 Billionen Dollar und steigen weiter an. Das bedeutet, dass mehr als 23 % der Steuereinnahmen des Bundes allein für den Schuldendienst auf die bestehenden Schulden aufgewendet werden.

Die Zinskosten für die Staatsschulden sind bereits der zweitgrößte Ausgabenposten der US-Regierung. In wenigen Monaten werden sie die Sozialversicherung überholen und zum größten Ausgabenposten des Bundes werden.

Indikator Nr. 4: Der Leitzins der Fed und die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen

Wenn man über die Fed oder Zentralbanken spricht, ist es unerlässlich, die Grundlagen im Blick zu behalten.

Man muss mit dem grundlegendsten Konzept beginnen: Zentralplanung funktioniert nicht. Das ist das erste Prinzip.

Zentrale Planung von Schuhen funktioniert nicht. Zentrale Planung von Weizen funktioniert nicht. Und zentrale Planung von (falschem) Geld funktioniert nicht.

Zentralbanken im Allgemeinen – und die Fed im Besonderen – befinden sich auf einer Mission Impossible. Sie wissen nicht, wie hoch der Zinssatz sein sollte. Niemand weiß das. Das kann nur ein freiwilliger Markt aus Sparern und Kreditnehmern bestimmen, der mit ehrlichem Geld handelt.

Ein Politbüro kann Zinssätze genauso wenig zentral planen wie Kartoffeln. Es wird unweigerlich scheitern – und dabei erheblichen Schaden anrichten.

Es ist auch entscheidend, sich daran zu erinnern, dass Zentralbanken nichts mit dem freien Markt zu tun haben. Sie sind in Wirklichkeit dessen Antithese.

In Karl Marx’ Kommunistischem Manifest ist das Zentralbankwesen der fünfte Punkt.

Vor diesem wichtigen Hintergrund betrachten Sie Folgendes.

Im Zuge der Finanzkrise von 2008 senkte die Fed die Zinssätze auf etwa 0 % und hielt sie dort jahrelang.

Dann, Ende 2015, leitete sie einen Zinserhöhungszyklus ein, der bis zu den Turbulenzen am Repo-Markt Ende 2019 andauerte.

Nach dem Ausbruch der Covid-Hysterie Anfang 2020 senkte die Fed die Zinssätze wieder auf etwa 0 %.

In der Folge erreichte die Inflation 2022 ein 40-Jahres-Hoch, was die Fed zu einem weiteren Zinserhöhungszyklus zwang, einem der steilsten in der Geschichte.

In nur 18 Monaten erhöhte die Fed die Zinsen von rund 0 % auf über 5 %.

Die Fed ist nun wieder zu einer geldpolitischen Lockerung und Zinssenkungen zurückgekehrt, ohne die Inflation besiegt zu haben.

Die Federal Reserve steuert im Wesentlichen die kurzfristigen Zinssätze, wie beispielsweise den Federal Funds Rate, also den Zinssatz, zu dem sich Banken untereinander über Nacht Geld leihen.

Langfristige Zinssätze, wie die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, funktionieren anders. Diese Zinssätze werden von einem viel größeren Markt bestimmt, der von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, die außerhalb der Kontrolle der Fed liegen.

Zwar hat die Fed erheblichen Einfluss und kann durch den Kauf von Anleihen wie 10-jährigen US-Staatsanleihen auf die langfristigen Zinssätze einwirken, doch spielen auch andere Marktdynamiken eine Rolle. Kurz gesagt: Die Fed kann einen gewissen Einfluss auf die langfristigen Zinssätze ausüben, kontrolliert diese jedoch nicht vollständig.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen spiegelt die jährliche Rendite wider, die ein Anleger erwarten kann, wenn er heute eine 10-jährige US-Staatsanleihe kauft und sie bis zur Fälligkeit hält.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist vielleicht der wichtigste finanzielle Maßstab im globalen Fiat-System, da sie weltweit Bewertungen und Markttrends bestimmt. Sie wird weithin (und fälschlicherweise) als risikofreier Zinssatz angesehen.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen kann als ein Schlüsselbarometer des auf dem US-Dollar basierenden Fiat-Systems betrachtet werden – ein entscheidender Maßstab, der seinem „schlagenden Herzen“ gleichkommt.

Anleiherenditen entwickeln sich umgekehrt zu den Anleihekursen. Wenn die Anleihekurse fallen, steigen die Anleiherenditen.

Eine steigende Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen signalisiert Probleme für den US-Dollar, da sie darauf hindeutet, dass Anleger Anleihen verkaufen, was die Kreditkosten der US-Regierung erhöht.

Indikator Nr. 5: Die Bilanz der Fed

Die Fed hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie den Abbau ihrer Bilanz beendet hat und nun wieder mit deren Ausweitung beginnen wird.

Die Fed beharrt darauf, dass es sich hierbei nicht um quantitative Lockerung handelt, bezeichnet dies als „Reservemanagement“ und weist darauf hin, dass sie nicht explizit auf langfristige Staatsanleihen abzielt. Das ist bloß Wortklauberei. Der Kauf von Staatsanleihen mit neu geschöpftem Geld ist Gelddrucken, ganz gleich, wie man es auch immer benennen mag. Die Bilanz der Fed wächst wieder. Ein neuer Gelddruckzyklus hat begonnen.

Wir haben dieses Muster schon oft gesehen. Die Fed erweitert ihre Bilanz, dann versucht sie, sie zu verkleinern. Irgendwann bricht etwas im Finanzsystem zusammen, und die Fed kehrt sofort wieder zur Lockerung und Geldschöpfung zurück. Jedes Mal, wenn dies geschieht, kehrt die Bilanz nie wieder auf ihr vorheriges Niveau zurück. Sie steigt mit jedem Zyklus der Geldentwertung dauerhaft weiter an.

Was die aktuelle Situation besonders aufschlussreich macht, ist, dass die Fed in eine weitere Phase der Bilanzausweitung eintritt, obwohl die Bilanz immer noch um mehr als 50 % größer ist als vor der Covid-Massenpsychose.

Vor 2020 belief sich die Bilanz der Fed auf rund 4 Billionen Dollar. Während der Covid-Krisenmaßnahmen explodierte sie auf fast 9 Billionen Dollar. Selbst nach der sogenannten „quantitativen Straffung“ ist sie noch weit von ihrem Niveau vor Covid entfernt.

Dies widerspricht völlig der langjährigen Behauptung der Fed, dass Programme wie QE nur vorübergehend seien.

Erinnern Sie sich daran, als der ehemalige Fed-Vorsitzende Ben Bernanke versprach, die Bilanz würde sich nach der Finanzkrise von 2008 schließlich normalisieren? Dieses Versprechen wurde vor fast 15 Jahren gegeben, als die Bilanz der Fed bei rund 2,5 Billionen Dollar lag und wieder auf das Vorkrisenniveau von unter 1 Billion Dollar schrumpfen sollte. Stattdessen ist die Bilanzsumme heute mehr als doppelt so hoch wie zu dem Zeitpunkt, als Bernanke dieses Versprechen abgab – und nun tritt die Fed in einen weiteren Expansionszyklus ein, der sie noch weiter in die Höhe treiben droht.

Der langfristige Trend ist offensichtlich. Die Bilanzsumme geht nur in eine Richtung: nach oben. Und die Konsequenz ist unvermeidlich. Jedes Mal, wenn die Fed ihre Bilanzsumme ausweitet, entwertet sie die Währung. Das ist kein Zufall oder ein vorübergehender politischer Fehler – es ist das Kernmerkmal des Systems.

Wenn Sie sich fragen, was als Nächstes kommt, schauen Sie sich die Grafik unten an – und beachten Sie, was folgte, als die Fed das letzte Mal von einer Schrumpfung ihrer Bilanz zu einer Ausweitung überging.

Wir befinden uns nun am Anfang der ersten Phase dessen, was der aggressivste Bilanzausweitungszyklus in der Geschichte der Fed werden könnte.

Indikator Nr. 6: Geldmenge

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten 50 Jahre lang von 9 bis 17 Uhr, nur damit die Federal Reserve 40 % der Geldmenge druckt und 20 Jahre Ihrer harten Arbeit durch Inflation zunichte macht.

Das müssen Sie sich nicht vorstellen – genau das ist während der COVID-Massenpsychose tatsächlich passiert, als Regierungen weltweit in einen Rausch der Geldentwertung verfielen.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass so etwas oder etwas noch viel Schlimmeres bald wieder passieren wird.

Denken Sie daran: Die Fed hat nur zwei Instrumente in ihrem Werkzeugkasten: Geldentwertung und Manipulation.

Die explodierenden Zinskosten zwingen die Fed dazu, Maßnahmen zur Zinskostenkontrolle zu ergreifen, die die Geldmenge aufblähen. Dazu gehören der Kauf von Staatsanleihen mit Geld, das die Fed aus dem Nichts schafft, sowie ähnliche Maßnahmen.

Egal, wie die Fed es nennt: Die einzige Möglichkeit, die Zinskosten zu kontrollieren, besteht darin, die Geldmenge zu erhöhen.

Dies ist jedoch letztlich kontraproduktiv, da es Inflation verursacht, was wiederum dazu führt, dass Anleiheinvestoren hohe Zinsen als Ausgleich verlangen.

Ungeachtet dessen erhöht die Fed die Geldmenge trotzdem in einem fehlgeleiteten Versuch, die Zinskosten zu kontrollieren, denn das ist das Einzige, was sie tun kann.

Indikator Nr. 7: Verbraucherpreisindex

Der Verbraucherpreisindex (CPI) ist die am stärksten politisch manipulierte Statistik der gesamten Regierung. Das will schon etwas heißen, denn viele staatliche Statistiken werden vollständig manipuliert, doch die Inflation, gemessen am CPI, ist wahrscheinlich die am stärksten manipulierte.

Der CPI ist ein Warenkorb, mit dem versucht wird, die durchschnittlichen Preisänderungen für 340 Millionen Amerikaner zu messen.

Das ist eine unmögliche Aufgabe, da jeder Einzelne einen anderen Warenkorb hat. Man vergleiche jemanden, der in New York City lebt, mit jemandem, der im ländlichen Montana lebt. Sie haben völlig unterschiedliche Warenkörbe.

Den VPI als Maßstab für Preissteigerungen bei 340 Millionen Menschen heranzuziehen, ist noch absurder, als die Durchschnittstemperatur in den 50 US-Bundesstaaten als aussagekräftige Statistik zu nehmen, um zu bestimmen, welche Kleidung man heute tragen sollte.

Zudem kann die Regierung sich aussuchen, welche Artikel in den CPI-Warenkorb kommen und wie stark sie gewichtet werden. Das ist so, als würde man einen Schüler seine eigene Arbeit benoten lassen.

Kurz gesagt: Der CPI ist irreführende Regierungspropaganda, die darauf abzielt, die ungeheuerliche Geldentwertung durch die Regierung zu verschleiern.

Trotzdem ist es sinnvoll, den CPI zu beobachten – nicht als aussagekräftigen Maßstab zur Messung der Inflation, sondern als Maßstab zur Analyse der Maßnahmen und der Manipulationen der Fed.

Indikator Nr. 8: Der Goldpreis

Gold ist seit über 5.000 Jahren die beständigste Geldform der Menschheit, da es aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften am besten zur Wertspeicherung und zum Wertaustausch geeignet ist.

Gold ist langlebig, teilbar, beständig, praktisch, knapp und vor allem der „härteste“ aller physischen Rohstoffe.

Mit anderen Worten: Gold ist der einzige physische Rohstoff, der (im Verhältnis zu den vorhandenen Beständen) am „schwierigsten zu produzieren“ ist und daher am widerstandsfähigsten gegen Wertminderung ist.

Gold ist unzerstörbar, und seine Bestände haben sich über Jahrtausende hinweg aufgebaut. Das ist ein wichtiger Grund dafür, dass das Wachstum des neuen Goldangebots – typischerweise 1–2 % pro Jahr – unbedeutend ist.

Mit anderen Worten: Niemand kann das Angebot willkürlich aufblähen.

Das macht Gold zu einem hervorragenden Wertspeicher und verleiht dem gelben Metall seine überlegenen monetären Eigenschaften.

Menschen in jedem Land der Welt schätzen Gold. Sein Wert hängt überhaupt nicht von einer Regierung oder einer Gegenpartei ab. Gold war schon immer ein von Natur aus internationaler und politisch neutraler Vermögenswert. Deshalb haben verschiedene Zivilisationen auf der ganzen Welt Gold seit Jahrtausenden als Geld verwendet.

Aus historischer Sicht ist die Verwendung von Fiat-Währungen als Zahlungsmittel ein relativ neues Konzept. Wenn dieses an Bedeutung verliert, gehe ich davon aus, dass die Menschen das weltweit führende Zahlungsmittel wiederentdecken werden: Gold.

Dieser Trend ist bereits in vollem Gange.

Ich gehe davon aus, dass der Goldpreis, der bereits Rekordhöhen erreicht, im Zuge dieser Entwicklungen weiter in die Höhe schnellen wird.

Diese acht Indikatoren deuten alle in dieselbe Richtung: mehr Schulden, mehr Geldschöpfung und ein weiterer Verlust der Kaufkraft des Dollars.