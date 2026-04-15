Europa entwirft unrealistischen Plan, um die Straße von Hormus ohne „kriegsführende“ Parteien freizumachen

Tyler Durden

Dies ist eine äußerst ambitionierte Schlagzeile, die den neuesten „Plan“ für die Straße von Hormus aus Europa enthüllt, während der Kontinent am Rand steht und beobachtet, wie die USA möglicherweise in der Region feststecken, nachdem sie einen Monat lang schwere Luftangriffe auf den Iran durchgeführt haben: Europa entwirft Nachkriegsplan, um die Straße von Hormus ohne die USA freizumachen, berichtet das WSJ.

Offenbar handelt es sich um einen Plan für die Zeit nach der Hauptkrise, während die Meerenge weiterhin blockiert ist (wobei jede der kriegführenden Seiten darauf besteht, dass sie die Kontrolle über diese strategische Wasserstraße hat). Die zentrale Idee scheint zu sein, die Vereinigten Staaten schließlich aus der Gleichung zu entfernen und nur „neutralen“ Ländern zu erlauben, die Straße von Hormus freizumachen und zu sichern.

Sollen also sowohl Iraner als auch Amerikaner zur Seite treten und kleine französische Kriegsschiffe übernehmen?

Doch das Ganze ist äußerst merkwürdig – einerseits soll einer der wichtigsten Konfliktakteure, nämlich die Vereinigten Staaten, außen vor gehalten werden – andererseits sieht der Plan vor, dass europäische/NATO-Militärschiffe Operationen zur Sicherung der freien Schifffahrt durchführen, einschließlich Minenräumung.

So heißt es beispielsweise in dem Bericht des Journal: „Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Dienstag, der Plan sehe eine internationale Verteidigungsmission vor, an der die ‚kriegsführenden‘ Parteien – also die USA, Israel und Iran – nicht beteiligt sind. Europäische Diplomaten, die mit dem Plan vertraut sind, sagen, dass europäische Schiffe nicht unter amerikanischem Kommando stehen würden.“

Laut einer Zusammenfassung von Newsquawk zu den wichtigsten Punkten des WSJ:

— Europäische Länder arbeiten an einem Plan für eine breite Koalition von Staaten, um die Schifffahrt durch die Straße von Hormus wieder freizumachen, einschließlich der Entsendung von Minenräum- und anderen Militärschiffen. Der Plan soll jedoch erst nach dem Krieg umgesetzt werden und könnte die USA ausschließen.

— Einige Differenzen müssen noch geklärt werden: Französische Diplomaten glauben, dass jede Beteiligung der USA die Operation für Teheran weniger akzeptabel machen würde, während britische Beamte befürchten, dass ein Ausschluss der Amerikaner Trump verärgern und den Umfang der Operation einschränken würde.

— Der Plan verfolgt drei zentrale Ziele:

Die logistischen Voraussetzungen schaffen, damit die derzeit in der Meerenge festsitzenden hunderten Schiffe auslaufen können. Eine groß angelegte Minenräumoperation durchführen, um den Weg für eine deutlich größere Anzahl von Schiffen durch einen erweiterten Bereich der Meerenge freizumachen. Die Beseitigung iranischer Minen in der Straße von Hormus ist entscheidend, um den Schiffsverkehr wieder in Gang zu bringen.

Die Realität ist jedoch, dass dieser angebliche Plan die Dinge wieder auf Problem Nummer 1 zurückführt… denn weder der Iran noch die Vereinigten Staaten werden einfach mit den Schultern zucken und die Kontrolle abgeben, damit eine europäische Militärkoalition einspringen und die Führung übernehmen kann.

Welche Seite würde dem jemals tatsächlich zustimmen? Die offensichtliche Antwort – zumindest vorerst und auf absehbare Zeit – lautet: niemand.

Und dann stellt sich noch die Frage, mit welchem Druckmittel oder welcher Gewalt Europa seine militärische Präsenz in der Meerenge durchsetzen will, um alle Parteien auf Linie zu halten… etwa nur mit scharfer Rhetorik und starken Worten?