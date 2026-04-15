Versucht Donald Trump, eine „Atom-Erzählung“ als Ausweg aus dem Krieg mit dem Iran zu konstruieren?

Larry C. Johnson

Wenn man Logik und rationales Denken beiseite lässt und stattdessen darauf hört, was Donald Trump und sein Medien-Echo-Kammer über den Krieg mit dem Iran sagen, hört man Folgendes:

Die USA haben die militärischen Fähigkeiten des Iran zunichte gemacht.

Das Atomprogramm ist ausgelöscht.

Die iranische Wirtschaft ist am Boden und das Land sucht nach einem Weg, wieder in die Weltwirtschaft integriert zu werden.

Die derzeitige US-Blockade der iranischen Häfen außerhalb der Straße von Hormus ist ein durchschlagender Erfolg und hat die iranische Wirtschaft in den Bankrott getrieben.

All dies ist im Wesentlichen Propaganda. Was ich nicht weiß, ist, ob Trump und sein Team diesen Unsinn ernsthaft glauben oder ob sie eine Erzählung konstruieren, um die Öffentlichkeit zu manipulieren und einen Grund für den Ausstieg der USA aus dem Krieg mit dem Iran zu schaffen? Ich glaube, Donald Trumps einbrechende Umfragewerte und die wachsende Kritik an seinen Social-Media-Eskapaden aus den Reihen seiner MAGA-Anhängerschaft haben Susie Wiles alarmiert und die Suche nach einem tragfähigen Ausstiegsplan beschleunigt.

Diese Schlagzeile von Fox Business ist das jüngste Beispiel für Trumps neues Projekt zur Konstruktion einer Erzählung: Trump sagt, der Krieg mit dem Iran stehe „kurz vor dem Ende“, da die Friedensgespräche voraussichtlich wieder aufgenommen werden. Hier sind die wichtigsten Punkte:

Präsident Donald Trump sagte, der Krieg zwischen den USA und dem Iran stehe „kurz“ vor dem Ende, da die Feindseligkeiten im Zuge eines zweiwöchigen Waffenstillstandsabkommens nachlassen.

„Ich denke, er ist fast vorbei, ja. Ich sehe ihn als sehr kurz vor dem Ende stehend“, sagte Trump der FOX-Business-Moderatorin Maria Bartiromo in einem Interview, das am Mittwoch in der Sendung „Mornings with Maria“ ausgestrahlt wird. . . .

Obwohl Trump sagte, der Krieg nähere sich seinem Ende, erklärte er auch, die USA seien noch nicht fertig.

„Wenn ich mich jetzt zurückziehen würde, würden sie 20 Jahre brauchen, um das Land wieder aufzubauen. Und wir sind noch nicht fertig“, sagte er. „Wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, sie wollen unbedingt einen Deal abschließen. . . .

Trump rechtfertigte sein Eingreifen in den Nahostkonflikt und erklärte in „Mornings with Maria“, es sei notwendig gewesen, Irans nukleare Fähigkeiten zu entschärfen.

„Ich musste eingreifen, denn wenn ich das nicht getan hätte, hätte der Iran jetzt eine Atomwaffe“, sagte Trump. „Und wenn sie eine Atomwaffe hätten, würdet ihr jeden dort drüben mit ‚Sir‘ ansprechen, und das wollt ihr nicht.“

Trumps unberechenbare Äußerungen zu den Beziehungen mit dem Iran und zum Stand des Krieges sind im Laufe der letzten 10 Tage von einem Extrem ins andere gesprungen. Ich glaube jedoch, dass wir einen Hinweis auf Trumps Denkweise haben, basierend auf JD Vances abschließender Ansprache an die Presse vor seiner Abreise aus Islamabad am Samstag, als er die Weigerung des Iran, bei der Urananreicherung Kompromisse einzugehen, als das größte Hindernis für ein Abkommen zur Beendigung des Krieges herausstellte… Er sagte dies auf Anweisung des Weißen Hauses.

In einer kürzlich gehaltenen Rede vor Turning Point USA deutete Vance an, wie Trumps Ausstiegsplan aussehen könnte:

Trump sagt zum Iran: „Wenn ihr euch verpflichtet, keine Atomwaffen zu besitzen, werden wir dafür sorgen, dass der Iran wirtschaftlich floriert.“

Heute bekräftigt Donald Trump in seinem Interview mit Maria Bartiromo erneut das Anti-Atomwaffen-Thema… d. h. die Notwendigkeit, Irans nukleare Fähigkeiten zu entschärfen. Vorbehalte hinsichtlich eines Regimewechsels oder der Öffnung der Straße von Hormus sind passé. Die zentrale Frage ist nun, ob der Iran eine Atomwaffe bauen wird.

Der pensionierte Oberstleutnant der US-Armee Danny Davis (sehen Sie sich seinen Podcast „Deep Dive“ an) hat eine interessante Einschätzung dazu, was Trump in den nächsten zwei Wochen tun könnte.

Ich entwickle gerade eine Theorie, die erklären könnte, wie Trump diesen Krieg beenden will, der militärisch nicht zu gewinnen ist.

Heute Nachmittag wurde ich von einer Quelle in London kontaktiert, die behauptete, vier separate, gut informierte britische Informanten hätten alle dieselbe Geschichte bestätigt: Sobald der Waffenstillstand vorbei ist, werde Trump einen massiven Raketenbeschuss über den gesamten Iran abfeuern, alle noch verbliebenen militärischen Ziele am Boden zerstören und viele dieser Raketenstädte in den Berghängen bombardieren.

Die Quellen verstanden nicht, was damit erreicht werden sollte, nur dass alle Voraussetzungen dafür gegeben seien und die zusätzliche Munition an die vorgeschobenen Operationsbasen geliefert worden sei.

Wenn man das mit dem kombiniert, was Trump heute Abend gerade bei Fox Business News gesagt hat, glaube ich nun, dass Trump diesen massiven Luftangriff starten wird, um dann einfach zu behaupten, er habe den Krieg militärisch gewonnen, und sich zurückzuziehen!

Genau dieses Konzept deutet er in diesem 30-Sekunden-Clip hier an, in dem er Maria Bartiromo sagt, der Krieg sei „fast vorbei“ und es werde 20 Jahre dauern, bis sich der Iran davon erholt habe. Er wird also einfach erklären, das Atomprogramm sei ausgelöscht, das Raketenprogramm ausgelöscht und das konventionelle Militär völlig zerstört, und daher stellten sie keine Bedrohung mehr dar.

Von iranischer Seite gibt es keine Anzeichen dafür, dass für diese Woche eine neue Verhandlungsrunde angesetzt ist, aber Leute aus Trumps Umfeld lassen das an die Presse durchsickern. Stellen Sie sich folgende Frage: War Vances Ausstieg aus den Verhandlungen in Islamabad vielleicht nur Theater? Wenn die USA Pakistan bitten, erneut als Gastgeber zu fungieren, und die USA sich mit der iranischen Delegation treffen und ihnen ein Abkommen anbieten, das im Wesentlichen dem JCPOA ohne zeitliche Begrenzung entspricht, dann könnte Trump behaupten, er habe eine dauerhafte Zusage des Iran erhalten, niemals eine Atombombe zu bauen.

Doch es gibt mehrere Hindernisse, um eine solche Vereinbarung zu erreichen… Das größte ist der Libanon und der Krieg mit der Hisbollah. Der Iran wird die Hisbollah nicht im Stich lassen, was bedeutet, dass Israel zustimmen muss, seine Truppen aus dem Libanon abzuziehen, im Austausch dafür, dass die Hisbollah zustimmt, keine Drohnen, Raketen und Geschosse mehr auf Israel abzufeuern – andernfalls wird der Krieg weitergehen, wobei der Iran die Hisbollah unterstützt. Ich bezweifle, dass Trump Israel im Stich lassen wird, daher wäre das Fehlen eines Waffenstillstands zwischen der Hisbollah und Israel ein Dealbreaker.

Neben dem Szenario eines Atomabkommens verbreitet Fox News eine andere Darstellung, nämlich: Die Blockade sei äußerst wirksam, dem Iran gehe das Geld aus und er bettle darum, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Diese Darstellung ist eine Lüge, aber genau diese Geschichte verbreitet das Weiße Haus, um zu erklären, warum es sich möglicherweise noch diese Woche mit iranischen Vertretern an einen Tisch setzen wird. Die Wette, dass die Blockade den Iran zurück an den Verhandlungstisch zwingen wird, bereit zur Kapitulation, basiert auf den folgenden (fragwürdigen) Annahmen in einem Artikel von Miad Maleki. Ich möchte anmerken, dass Maleki in der Vergangenheit immer wieder falsche Vorhersagen gemacht hat, doch der Unsinn, den er von sich gibt, wird im Weißen Haus unter Trump von nervösen Zionisten begierig verschlungen. Maleki schreibt:

Über 90 % des iranischen Seehandels werden über die Straße von Hormus abgewickelt. Allein Shahid Rajaee (Bandar Abbas) wickelt 53 % aller Frachtgeschäfte ab. Imam Khomeini wickelt 58 % der Importe von Grundgütern ab. Die Häfen von Bushehr haben im letzten Jahr 57 Millionen Tonnen umgeschlagen. Alle liegen tief im Persischen Golf.

ALTERNATIVEN? Die Optionen des Iran außerhalb der Straße sind vernachlässigbar. Jask, die viel gepriesene Umgehungsroute, arbeitet nur mit einem Bruchteil ihrer Auslegungskapazität von 1 Mio. Barrel pro Tag. Nur 10 von 20 Lagertanks wurden gebaut. Effektiver Durchsatz: ~70.000 Barrel pro Tag. Chabahar schlägt nur 8,5 Mio. Tonnen pro Jahr um. Die fünf kaspischen Häfen zusammen schlagen 11 Mio. Tonnen um, gegenüber über 220 Mio. Tonnen durch den Golf.

IMPORTE: Der Iran importierte im Jahr 2025 Waren im Wert von 58 Mrd. USD, ~159 Mio. USD/Tag. Eine Blockade unterbindet die Versorgung mit Industriegütern, Maschinen und Konsumgütern. Die Lebensmittelinflation lag im Februar 2026 bereits bei 105 %. Die Reispreise sind um das Siebenfache gestiegen. Dies verschlimmert sich unter einer Blockade dramatisch. Eine Blockade wird hoffentlich das Entladen humanitärer Fracht ermöglichen.

Ein äußerst wichtiges Thema ist die Lagerkapazität: Der Iran verfügt über insgesamt etwa 50–55 Millionen Barrel an Onshore-Öllagerkapazität, die zu etwa 60 % ausgelastet ist. Die Reservekapazität beträgt etwa 20 Millionen Barrel. Bei einer Überschussproduktion von 1,5 Millionen Barrel pro Tag, die normalerweise exportiert wird, sind die Lager in etwa 13 Tagen gefüllt. Danach muss der Iran Bohrlöcher stilllegen. Wenn ausgereifte Ölquellen stillgelegt werden, dringt Grundwasser ein – ein Vorgang, der als „Water Coning“ bezeichnet wird. Öltropfen bleiben dauerhaft in den Poren des Gesteins gefangen. Dieses Öl kann niemals wieder gefördert werden. Die Fördermengen der iranischen Felder gehen bereits jährlich um 5–8 % zurück. Erzwungene Stilllegungen könnten 300.000–500.000 Barrel/Tag an Förderkapazität dauerhaft zerstören – das sind Einnahmen in Höhe von 9–15 Mrd. USD/Jahr, die für immer verloren sind.

BESCHLEUNIGER DES WÄHRUNGSZUSAMMENBRUCHS: Der Rial ist bereits von 42.000 auf 1,5 Millionen pro Dollar abgestürzt. Banken beschränken Abhebungen auf 18–30 $ pro Tag. Gesamtinflation: 47,5 %. Eine Blockade, die alle Deviseneinnahmen zunichte macht, treibt den Rial in eine endgültige Hyperinflation. Das Regime hat seine bisher größte Banknote herausgegeben, 10 Millionen Rial, im Wert von etwa 7 $.

FAZIT: Eine Seeblockade verursacht einen wirtschaftlichen Gesamtschaden von ca. 435 Mio. $ pro Tag. Die Lager sind in 13 Tagen gefüllt, was die Stilllegung von Bohrlöchern erzwingt, was zu dauerhaften Schäden an den Lagerstätten führt. Der Rial bricht endgültig zusammen. Irans Alternativen außerhalb der Meerenge können weniger als 10 % des Durchsatzes am Golf ersetzen. Die Blockade macht einen fortgesetzten Widerstand wirtschaftlich unmöglich.

Trotz westlicher Medienberichte, die behaupten, die Blockade sei ein großer Erfolg, ist sie eine Farce … zumindest bisher. Wenn die USA beginnen oder versuchen, Schiffe abzufangen – insbesondere solche, die nach China unterwegs sind –, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Blockade in einen größeren Krieg eskaliert, erheblich. Betrachtet man jedoch die Preise für Öl-Futures (siehe oilprice.com), so sind die Händler von Öl-Futures fest davon überzeugt, dass der Krieg sich dem Ende zuneigt und die derzeitige Ölknappheit nur von kurzer Dauer sein wird. Ich halte das für eine Illusion. Solange die USA nicht den 10-Punkte-Plan des Iran vollständig erfüllen, wird die Straße von Hormus für alle Schiffe, die westlichen Interessen dienen, gesperrt bleiben, die Ölknappheit anhalten und der Krieg weitergehen. Der derzeitige Waffenstillstand läuft am Montag, dem 20. April, aus, und der Iran ist bereit, den Kampf fortzusetzen. Die Unbekannte bleibt Donald Trump… Was wird er tun?