Von der Leyen kündigt den Pass für das Internet an – Digitale Kontrolle unter dem Deckmantel des Jugendschutzes

Was als Schutzmaßnahme für Kinder verkauft wird, könnte sich als einer der weitreichendsten Eingriffe in die digitale Privatsphäre der Europäer entpuppen. Mit der neuen Altersverifikations-App treibt Brüssel ein Projekt voran, das offiziell den Zugang zu Pornoseiten und sozialen Medien für Minderjährige einschränken soll – tatsächlich aber die Tür zu einer völlig neuen Form digitaler Kontrolle öffnet.

Der Einstieg in die totale Identitätsprüfung

Die Idee klingt zunächst harmlos: Nutzer sollen künftig ihr Alter per App nachweisen – etwa durch das Scannen eines Ausweises, ähnlich wie beim Kauf von Alkohol. (Headliner)

Doch genau hier liegt der entscheidende Punkt:

Erstmals würde der Zugang zu großen Teilen des Internets an eine staatlich oder staatlich beeinflusste Identitätsprüfung gekoppelt.

Was heute als „freiwillige Lösung“ beginnt, könnte morgen zur Voraussetzung werden.

Von Jugendschutz zur Infrastruktur der Überwachung

Offiziell geht es um den Schutz von Kindern vor schädlichen Inhalten, Cybermobbing und Kriminalität.

Doch Kritiker sehen darin den Aufbau einer Infrastruktur, die weit über diesen Zweck hinausgeht:

zentrale Identitätsprüfung für Online-Zugänge

potenzielle Verknüpfung von Nutzungsverhalten mit echten Identitäten

schleichende Abschaffung anonymer Internetnutzung

Die technische Grundlage dafür ist bereits vorhanden – und wurde in ähnlicher Form während der Pandemie mit digitalen Zertifikaten erprobt.

Druck auf Plattformen – indirekter Zwang für Nutzer

Brüssel zwingt die Bürger (noch) nicht direkt zur Nutzung der App. Stattdessen wird der Druck auf Plattformen erhöht – etwa durch den Digital Services Act.

Die Folge:

TikTok, Pornhub, Snapchat und andere Dienste stehen zunehmend unter Zugzwang, strengere Alterskontrollen umzusetzen.

Am Ende haben Nutzer faktisch keine Wahl mehr:

Ohne Altersnachweis kein Zugang.

Der nächste Schritt: Social-Media-Verbot für Minderjährige?

Parallel dazu diskutieren europäische Regierungen bereits weitergehende Maßnahmen, darunter ein mögliches Social-Media-Verbot für Minderjährige auf EU-Ebene.

Die Altersverifikations-App wäre dafür die perfekte technische Grundlage.

Was heute als Schutz beginnt, könnte morgen zur umfassenden Regulierung digitaler Kommunikation führen.

Die Illusion von Privatsphäre

Die EU betont, die App arbeite datensparsam und erfülle hohe Datenschutzstandards.

Doch diese Zusicherung wirft grundlegende Fragen auf:

Wer kontrolliert die Infrastruktur?

Wer garantiert, dass Daten nicht erweitert oder verknüpft werden?

Was passiert bei zukünftigen Gesetzesänderungen?

Technische Systeme bleiben selten auf ihren ursprünglichen Zweck beschränkt.

Ein Präzedenzfall mit weitreichenden Folgen

Die eigentliche Brisanz liegt nicht in der App selbst, sondern im Prinzip dahinter:

Ein Internet, in dem Identität zur Zugangsvoraussetzung wird.

Das hätte tiefgreifende Konsequenzen:

weniger Anonymität

mehr Selbstzensur

stärkere Kontrolle durch staatliche und private Akteure

Fazit

Die Altersverifikations-App ist mehr als nur ein „Kinderslot“. Sie ist ein möglicher Wendepunkt in der digitalen Entwicklung Europas.

Unter dem Banner des Schutzes entsteht ein System, das – einmal etabliert – weit über seinen ursprünglichen Zweck hinaus eingesetzt werden kann.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob Kinder geschützt werden sollen.

Sondern: Welchen Preis eine Gesellschaft bereit ist, dafür zu zahlen.