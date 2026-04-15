Von James Corbett

Willst du mal was Seltsames sehen? Dann schau dir das mal an:

Nicht so seltsam? Okay, wie wäre es dann damit?

Verstehst du es noch nicht? Dann probier das mal aus!

Begreifst du langsam, worum es geht? Dann schau dir das hier an:

Und das:

Und sogar das:

Ich könnte noch weitermachen, aber hoffentlich stellst du dir langsam selbst eine Frage. Nämlich: „Was zum Teufel ist 1971 passiert?“

Also, willst du eine Einführung in das, was tatsächlich 1971 passiert ist, dem Jahr, in dem alles seinen Höhepunkt erreichte?

Wie immer gilt: Dein Wunsch ist mir Befehl. Los geht’s!

WAS IST PASSIERT? (MAINSTREAM-VERSION)

Falls ihr an der Echtheit dieser Kuriosität aus dem Jahr 1971 zweifelt, solltet ihr wissen, dass ich nicht der Erste bin, der darauf hinweist. Die wirtschaftliche und soziale Entfremdung, die sich in jenem Jahr offenbar vollzogen hat, ist nicht nur seit Jahren Gegenstand von Online-Diskussionen, Debatten und politischen Memes, sondern hat sogar ihren Weg auf die „normalste“ Website im Internet gefunden: Reddit.

Letzten Monat postete der Reddit-Nutzer „/u/-Y34HB01-“ den folgenden Tweet von Michael A. Arouet im Subreddit /r/PeterExplainsTheJoke und forderte seine Mit-Redditoren auf, ihm den Tweet zu erklären:

Es überrascht vielleicht nicht, dass der daraus resultierende Kommentarstrang mehr Fragen als Antworten hervorbrachte. Die am besten bewertete Antwort auf die Frage des OP (Originalposter) war ein Beitrag, der ein Bild der Divergenz zwischen Produktivitätswachstum und Lohnwachstum zeigte, die, wie wir bereits gesehen haben, ebenfalls im Jahr 1971 einsetzte. Die Folgefragen eines immer noch ratlosen Redditors – „Warum hat das angefangen? Und warum ist das ein so anhaltender Trend?“ wurden mit dem einzigen Wort „Profit“ beantwortet – eine Antwort, die selbst 3940 Upvotes erhielt!

Den Masterminds von Reddit zufolge hat die Menschheit also 1971 einfach beschlossen, den Profit zu maximieren … aus irgendeinem Grund.

Wenn du ein gutmeinender Normie bist, der immer noch nicht ganz versteht, was 1971 passiert ist, musst du natürlich deine Suche ausweiten, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und was tust du in diesem gutgläubigen (aber hoffnungslos dem Establishment vertrauenden) Streben nach mehr Informationen? Na, du gibst deine Suchanfrage bei Google ein und suchst natürlich nach von Fact Checkern geprüften Quellen für verlässliche Informationen!

Sobald du das getan hast, wirst du diesen Artikel finden, mit freundlicher Genehmigung der seriösen Nachrichtenaggregatoren bei MSN. Unter dem Titel „30 Major World Events That Took Place in 1971“ gibt der Artikel vor, dich über die wichtigsten und bahnbrechendsten Ereignisse des Jahres 1971 aufzuklären, darunter:

— das Sylmar-Erdbeben, das Los Angeles im Februar jenes Jahres erschütterte;

— Bahrains Unabhängigkeitserklärung von Großbritannien am 15. August desselben Jahres; und

— die Verleihung des Friedensnobelpreises an Willy Brandt am 20. Oktober jenes Jahres.

Nun, wenn Sie so sind wie ich, wird Ihr erster Gedanke beim Anblick dieser Bilderserie, die sich als erklärender Artikel tarnt, lauten: „Gab es 1971 noch keine Farbfotografie?“

Und wenn Sie so sind wie ich, wird Ihr zweiter Gedanke angesichts dieser Bildersammlung lauten: „Nichts davon löst das Rätsel von 1971, oder?“

Aber andererseits: Wenn du genau wie ich wärst, würdest du doch nicht Google nutzen, um Websites der Mainstream-Medien zu finden, die deine Frage beantworten, oder?

Unzufrieden mit diesen Nicht-Antworten würdest du dann vielleicht so lange in den Suchergebnissen herumstöbern, bis du auf einer anderen Website landest. Diese einseitige Website trägt den (passenden) Titel WTF Happened in 1971? und wagt den mutigen Schritt, die im Titel gestellte Frage zu stellen, eine Fülle von Grafiken wie die, mit denen wir unsere heutige Erkundung begonnen haben, zu veröffentlichen, um die Bedeutung der Frage zu unterstreichen, und dann ein Zitat des Ökonomen F. A. Hayek darüber anzuführen, wie man der Regierung das Geld aus den Händen nimmt – was genau die Frage nicht beantwortet. Und das war’s.

Also, hilft das weiter? Wahrscheinlich nicht, denn es scheint, als hätte der Webmaster vergessen, die Frage zu beantworten, die (vermutlich) die eigentliche Daseinsberechtigung der Seite ist. Pech für Sie!

Glücklicherweise haben Sie es geschafft, sich weit genug auf diesem Irrweg zu verlieren, bis Sie schließlich auf diesen Leitartikel gestoßen sind. Als Belohnung für Ihre Ausdauer werde ich nun den kühnsten Schritt von allen wagen und tatsächlich die verdammte Frage beantworten!

WAS TATSÄCHLICH 1971 PASSIERTE

Nun, zunächst passierte Folgendes:

Dann passierte Folgendes:

Und dann passierte, was eigentlich gar nicht so zufällig war:

Wenn Bilder wirklich mehr als tausend Worte sagen würden, könnte ich diesen Leitartikel wohl hier beenden und mich meinem Wochenende widmen. Aber leider sagen Bilder nicht mehr als tausend Worte, daher hier die Erklärung.

Im August 1971 ergriff der französische Präsident Georges Pompidou die ausgesprochen drastische Maßnahme, ein Kriegsschiff der Klasse T53 nach New York zu entsenden, um Frankreichs Goldreserven aus den Tresoren der US-Notenbank zurückzuholen.

Das Lustige an diesem provokativen Schritt ist, dass dies gemäß dem auf der Bretton-Woods-Konferenz 1944 geschlossenen Abkommen für Präsident Pompidou völlig akzeptabel war. Schließlich wissen alle, die sich mit Währungsgeschichte auskennen, dass sich alle 44 alliierten Nationen auf der Bretton-Woods-Konferenz – die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in New Hampshire stattfand – auf eine neue Währungsordnung für die Nachkriegswelt einigten. In dieser neuen (Währungs-)Weltordnung würden die verschiedenen Länder ihre Landeswährungen an den US-Dollar koppeln, der seinerseits zum Kurs von 35 Dollar pro Unze in Gold konvertierbar sein sollte.

Wie jedoch jeder gute Kenner der Währungsgeschichte ebenfalls weiß, war dieses System eher ein Wunschtraum als operative Realität. Aus einer Reihe von Gründen, über die Sie sich wirklich informieren sollten, wenn Sie Zeit haben, kämpften die Nationen der Welt vergeblich darum, das System zusammenzuhalten, während die US-Regierung ihre einzigartige Position als Drucker der Weltreservewährung ausnutzte, um ihre eigene monetäre Inflation in den Rest der Welt zu exportieren. Die Bankster versuchten eine Zeit lang, die Bindung an 35 Dollar pro Unze stabil zu halten, doch als Uncle Sams Kriegsmaschinerie in Vietnam an Fahrt aufnahm und Washingtons Ausgaben weiter stiegen, wurde immer deutlicher, dass keine monetären Tricks das System über Wasser halten konnten.

Infolgedessen beschloss Pompidou, ein Kriegsschiff nach New York zu entsenden, um „höflich“ einzufordern, was ihm für seine Dollar-Reserven zusteht: einen entsprechenden Betrag an Gold aus den Tresoren der Federal Reserve. Dieser Schritt entlarvte Washingtons Bluff. Nur wenige Wochen später musste der damalige US-Präsident Nixon eine Rede halten, in der er das Goldfenster offiziell schloss.

Ich habe Minister Connally angewiesen, die Konvertibilität des Dollars in Gold oder andere Reservewährungen vorübergehend auszusetzen, außer in Beträgen und unter Bedingungen, die im Interesse der Währungsstabilität und im besten Interesse der Vereinigten Staaten liegen.

Und einfach so war der Übergang zu einer vollständig fiatbasierten Weltreservewährung – einer Welt, nach der Bankster, Politiker, Oligarchen und Möchtegern-Kaiser seit Generationen gierten – endlich vollzogen. Der Kaiser hatte nicht nur offenbart, dass er keine Kleider trug, sondern forderte die Öffentlichkeit auch heraus, etwas dagegen zu unternehmen.

Natürlich hat, wie wir heute wissen, niemand etwas dagegen unternommen. Stattdessen drehte sich die Welt weiter um ihre eigene Achse, und die Menschen gingen ihren Geschäften nach, als hätte sich nicht viel geändert.

Doch wie wir in einer Grafik nach der anderen gesehen haben, hatte sich die Welt nach 1971 tatsächlich drastisch verändert. Befreit von jeglichem Anschein finanzieller Zurückhaltung oder monetärer Realität, stand es der US-Regierung nun frei, den größten Ausgabenanstieg zu starten, den die Welt je gesehen hat. Und sie gaben Geld aus, eine Tatsache, die wir in einer weiteren Grafik mit Schwerpunkt auf dem Jahr 1971 sehen können.

Und natürlich standen diese Ausgaben in direktem Zusammenhang mit einem beispiellosen Anstieg der US-Staatsverschuldung:

Und diese Ausgaben standen zudem in direktem Zusammenhang mit einem beispiellosen Rückgang der Kaufkraft des US-Dollars:

Die direkte oder indirekte Abkopplung des Dollars vom Gold und die Öffnung der Schleusen für Fiatgeld führten zu all den anderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen, die wir auf diesen Wendepunkt von 1971 zurückführen können. Und genau das geschah 1971.

Da der Dollar nun nicht mehr durch Gold gedeckt war, stellte sich der Welt natürlich die Frage: Warum sollte man überhaupt noch Dollar halten? Wie Währungshistoriker ebenfalls wissen, wurde diese Frage in kurzer Zeit von Kissinger (der für Rockefeller und deren Deep-State-Verbündete arbeitete) in Form des Petrodollars beantwortet – jenes Systems, durch das die Saudis zustimmten, ihr Öl in Dollar zu bewerten und diese Dollar im Austausch für verschiedene Sicherheitsgarantien über das US-Bankensystem wieder in den Kreislauf zurückzuführen.

Was hat das alles nun mit dem Preis für Tee in China zu tun? Oder, genauer gesagt, was hat es mit dem Bild der lachenden chinesischen Diplomaten zu tun? Gute Frage!

Wie sich herausstellte, passierte genau einen Monat, bevor Nixon das Goldfenster schloss, etwas Lustiges: Er kündigte an, dass er – ÜBERRASCHUNG! – China besuchen würde, um Mao zu treffen und die diplomatischen Beziehungen mit den schmutzigen ChiComs zu normalisieren.

Tatsächlich hatte, wie wir heute wissen (was den Menschen im Jahr 1971 jedoch noch nicht bewusst war), bereits ein bedeutendes Treffen zwischen den USA und China stattgefunden. Bei zwei getrennten Reisen im Juli und Oktober 1971 hatte Kissinger bereits Mao getroffen, Grüße von seinen einflussreichen Förderern bei den Rockefellers übermittelt und insgesamt den Weg für Nixons Besuch im folgenden Jahr geebnet.

(Endlich! Ein Farbfoto aus dem Jahr 1971!)

Und als Teil dieses Prozesses, China wieder in den global(istischen) Schoß zurückzuholen, durfte die Volksrepublik China (alias die ChiCom-Regierung) der Volksrepublik China (Taiwan) endlich den Sitz Chinas am Tisch der Vereinten Nationen entreißen, was zu der Heiterkeit und Fröhlichkeit führte, die wir bei diesen lachenden chinesischen Diplomaten beobachten konnten.

Was das mit dem gesamten Petrodollar-System der Neuen Neuen Währungsordnung zu tun hatte, war damals nicht so offensichtlich, doch die Bedeutung der Verschmelzung von China und der Neuen Weltordnung sollte im 21. Jahrhundert sehr deutlich werden, als die teuflischen Pläne des Deep State endlich Früchte trugen.

Seit jenem Zeitpunkt im Jahr 1971 haben wir den Aufstieg Chinas als Wirtschaftsmacht, als geopolitische Macht, als Militärmacht und – sollten die jüngsten Ereignisse ihren derzeitigen Kurs fortsetzen – als Währungsmacht miterlebt. Auf diesem Weg haben Chinas „Acht Unsterbliche“ und ihre Nachkommen:

Verbindungen zum US-Deep State geknüpft

finanzielle Verflechtungen mit den großen westlichen Banken geschaffen

ihre Türen für ausländische Unternehmen geöffnet

die transplantierten Industriekapazitäten des Westens erhalten

ein verdächtig amerikanisches Waffenarsenal aufgebaut

und durch die BRICS-Allianz eine (vorgetäuschte) „Achse des Widerstands“ angeführt, komplett mit (vorgetäuschten) Gegeninstitutionen

Wie ich in meiner Arbeit über die Jahre hinweg immer wieder betont habe, ist die Tatsache, dass China ein Platz am Tisch der neuen multipolaren Weltordnung angeboten wurde, keine gute Sache.

Aber wissen Sie was? Es wird noch schlimmer kommen. Denn so schlimm diese Diagramme, die den Niedergang nach 1971 dokumentieren, auch sind – was als Nächstes kommt, könnte sie alle im Vergleich dazu verblassen lassen.

RATET MAL WAS? ES PASSIERT WIEDER!

Ganz genau! 1971 mag das Jahr gewesen sein, in dem die Welt den Tod der alten goldgedeckten Währungsordnung und die Geburt der neuen Fiat-Währungsordnung miterlebte, aber 2026 könnte sehr wohl das Jahr sein, das den Tod der neuen Fiat-Währungsordnung und die Geburt der neuen neuen digitalen Fiat-Währungsordnung miterlebt!

Wenn Sie es in Bildern sehen wollen, schauen Sie sich das hier an:

und füge Folgendes hinzu:

um Folgendes zu erhalten:

…oder so ähnlich.

Wenn Sie es in Worten ausgedrückt haben möchten, lassen Sie uns untersuchen, wie die jüngsten Ereignisse die Weltwährungsordnung erneut zu verändern drohen.

Wie ich in meinem jüngsten Bericht „Das ist das WIRKLICHE Endspiel im Iran“ dargelegt habe, ist eine der wichtigsten Folgen des Iran-Kriegs (bislang) der potenziell irreversible Schaden, den er dem Petrodollar-System zugefügt hat. Nicht nur hat sich die politische Kalkulation der Vorteile des Petrodollar-Systems für Saudi-Arabien und seine Verbündeten am Golf geändert – warum sollten sie US-amerikanische „Sicherheitsgarantien“ begehren, wenn ihre Zusammenarbeit mit den USA sie in diesem Konflikt lediglich zur Zielscheibe gemacht hat? –, sondern der Iran hat gleichzeitig Öllieferungen in Yuan priorisiert.

Sollten diese Schritte jedoch dauerhaft werden und das Petrodollarsystem tatsächlich zusammenbrechen, wäre die naheliegende nächste Frage: Was stützt dann die internationale Währungsordnung? Erinnern wir uns daran, dass der Petrodollar der Notbehelf war, den Kissinger (und seine Hintermänner) nutzten, um die Vorherrschaft des Dollars nach dem Zusammenbruch von Bretton Woods aufrechtzuerhalten. In einer Welt nach dem Petrodollar hätten die Nationen der Welt also wieder keinen besonderen Anreiz, US-Dollar zu halten oder US-Staatsanleihen zu kaufen, zumal diese Maßnahmen nur dazu dienen, die US-Kriegsmaschinerie zu unterstützen, die derzeit so unberechenbar agiert.

Genauer gesagt: Wenn das Petrodollar-System tatsächlich zusammenbrechen würde, worauf würden die Nationen der Welt stattdessen zurückgreifen? Was könnte möglicherweise als Weltreservewährung dienen?

Wie sich herausstellt, hat China zu diesem Thema einiges zu sagen! Sie erinnern sich sicherlich daran, dass Zhou Xiaochuan, der Gouverneur der Volksbank von China, auf dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise im Jahr 2009 einen Aufsatz mit dem unverblümten Titel „Reform des internationalen Währungssystems“ veröffentlichte. In diesem Aufsatz argumentierte er, dass es sich die Welt nicht länger leisten könne, an den US-Dollar und die Launen des amerikanischen Finanzsystems gebunden zu sein. Stattdessen müsse das System von den vertrauenswürdigen Engeln des Internationalen Währungsfonds (IWF) geleitet werden!

„Im Vergleich zur getrennten Verwaltung der Reserven durch einzelne Länder wird die zentralisierte Verwaltung eines Teils der weltweiten Reserven durch eine vertrauenswürdige internationale Institution, die eine angemessene Rendite zur Förderung der Beteiligung bietet, wirksamer sein, um Spekulationen einzudämmen und die Finanzmärkte zu stabilisieren. Die teilnehmenden Länder können zudem einen Teil ihrer Reserven für die innenpolitische Entwicklung und das Wirtschaftswachstum einsparen. Mit seiner universellen Mitgliedschaft, seinem einzigartigen Mandat zur Wahrung der Währungs- und Finanzstabilität und als internationaler ‚Aufseher‘ über die makroökonomische Politik seiner Mitgliedsländer verfügt der IWF dank seines Fachwissens über einen natürlichen Vorteil, um als Verwalter der Reserven seiner Mitgliedsländer zu fungieren.“

Anschließend sprach er sich für die Sonderziehungsrechte (SZR) des IWF als alternative Weltreservewährung aus: „Die SZR verfügen über die Eigenschaften und das Potenzial, als übernationale Reservewährung zu fungieren.“

Aber das war 2009, auch bekannt als die Steinzeit! Sie wissen schon, die Zeit vor allgegenwärtigen Smartphones und digitalen Ausweisen und dem Aufkommen der Erzählung von den BRICS als „Retter der internationalen Freiheit“.

Nun gibt es einen neuen Anwärter auf die Rolle der internationalen Reservewährung: eine glänzende neue BRICS-Währung! Und wie ich auch in meinem jüngsten Bericht „Die multipolare Weltordnung IST die neue Weltordnung“ dokumentiert habe, wartet zufällig ein „alternatives“ internationales Zahlungs- und Abwicklungssystem in den Startlöchern, um diese (neue) neue internationale Währungsordnung ins Leben zu rufen. Es heißt BRICS Pay und verspricht, den tapferen „Anti“-Globalisten der BRICS dabei zu helfen, all ihre von den BRICS genehmigten und von der UNO unterstützten monetären Ziele zu erreichen!

BRICS Pay ist eine strategische Infrastruktur zum Aufbau eines dezentralen, nachhaltigen und inklusiven Finanzsystems in den BRICS+-Staaten und befreundeten Ländern. Das im Rahmen des BRICS-Wirtschaftsrats entwickelte Projekt steht im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen, darunter: Finanzielle Inklusion (SDG 8, SDG 10), Innovation und Infrastruktur (SDG 9), Keine Armut und kein Hunger (SDG 1, SDG 2). Unsere Technologie bildet die Grundlage für ein alternatives, interoperables und vorschriftskonformes Zahlungsökosystem. [Hervorhebungen hinzugefügt.]

Juhu?

Natürlich ist noch vieles völlig offen, aber es besteht kaum ein Zweifel daran, dass wir die letzten Jahre des Petrodollar-Systems, wie wir es kennen, miterleben. Was an seine Stelle treten wird – ob ein Petroyuan oder eine glänzende neue, auf den BRICS-Staaten basierende CBDC oder ein den US-Dollar stützender Stablecoin oder etwas ganz anderes – muss noch entschieden werden. Aber kann irgendjemand daran zweifeln, dass irgendetwas, was von diesen bankenfreundlichen, psychopathischen Irreführern vorgeschlagen wird, im Interesse des durchschnittlichen Arbeiters oder der durchschnittlichen Arbeiterin liegen wird?

Glaubt irgendjemand, dass der Wendepunkt, an dem wir uns 2026 befinden, die 1971 begonnenen Trends umkehren wird? Oder ist es wahrscheinlicher, dass sie diese Trends noch verschärfen werden?

Natürlich ist die Antwort auf diese Probleme dieselbe wie schon immer. Wir müssen aufhören, uns auf die Bankster und ihr internationales Währungssystem zu verlassen. Wie ich in zahlreichen Berichten über die Jahre hinweg erläutert habe, stehen uns viele, viele Optionen zur Verfügung, um ein wahrhaft agoristisches alternatives Wirtschaftssystem aufzubauen – eines, das nicht auf staatlich ausgegebenem Fiatgeld basiert, sondern auf alternativen Währungen, auf Komplementärwährungen, auf LETS-basierten und anderen Zeitbanksystemen, auf selbst ausgegebenem Kredit, auf Edelmetallen, auf Handel und Tausch in Interessengemeinschaften und auf all den anderen Überlebenswährungen, die uns helfen werden, Transaktionen außerhalb des Einflussbereichs unserer zunehmend autoritären Regierungen durchzuführen.

In der Zwischenzeit scheint uns das Jahr 1971 einzuholen, und wir stehen kurz vor „1971 Teil 2“. Der Unterschied ist, dass wir dieses Mal wissen, was auf uns zukommt. Die Frage ist: Sind wir vorbereitet?