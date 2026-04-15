Iran hat es geschafft, den Aggressor mit beeindruckendem Mut und Stärke einzudämmen.

Wenn Diplomatie erfolgreich sein soll – sei es zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine oder im Persischen Golf –, dann muss Washington sich den Ursachen des Krieges stellen.

Letztlich bedeutet das, dass die Vereinigten Staaten anerkennen müssen, dass ihr imperialistisches Verhalten die Ursache der Konflikte ist. Es bedeutet auch, dass die US-Führung akzeptieren muss, dass sie weder die Autorität noch die militärische Dominanz besitzt, um ihren illegitimen Willen anderen Nationen aufzuzwingen.

Gespräche sollen an diesem Wochenende in Islamabad zwischen amerikanischen und iranischen Delegationen beginnen, um den 40-tägigen Krieg im Nahen Osten zu beenden. Ein teilweiser Waffenstillstand, der diese Woche in Kraft trat, ist bereits gefährdet, da Israel weiterhin Verstöße begeht und Massaker im Libanon verübt. Iran beschuldigt die USA, eine Mitverantwortung für diese Verstöße zu tragen, und hat infolgedessen erneut die Straße von Hormus für den globalen Öltransport geschlossen.

Die Verhandlungen in Pakistan sollen auf einem zweiwöchigen Waffenstillstand aufbauen, um eine Friedenslösung zu erreichen. Doch angesichts schwerwiegender Verstöße durch die US-israelische Seite ist fraglich, ob die fragile Diplomatie weit kommen wird. Iran hat gewarnt, dass es bereit ist, militärische Angriffe auf US- und israelische Ziele wieder aufzunehmen, einschließlich Öl- und Gasanlagen im gesamten Persischen Golf. Auch der amerikanische Präsident Donald Trump droht, den Krieg fortzusetzen, falls Iran die strategisch wichtige Schifffahrtsroute nicht öffnet.

Trump ist in keiner Position, Forderungen zu stellen. Er wird von einer innenpolitischen Krise verfolgt, mit sinkenden Umfragewerten, Unruhen unter seinen eigenen Wählern und den Folgen des Epstein-Skandals. Hinzu kommt der wachsende wirtschaftliche Rückschlag durch seine riskante Kriegspolitik. Militärisch haben die USA ein enormes Waffenarsenal im Wert von 30 Milliarden Dollar verbraucht und stehen nun ohne ausreichende Munition für einen weiteren Krieg gegen Iran da. Und das alles ohne jeden strategischen Gewinn. Das globale Ansehen der Vereinigten Staaten war seit ihrer Niederlage im Vietnamkrieg vor einem halben Jahrhundert nicht mehr so beschädigt.

Die unumstrittene Tatsache ist, dass Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus behält – die Route für 20–30 Prozent des weltweit transportierten Öls und anderer petrochemischer Güter. Dies ist Irans Trumpfkarte, und die Tatsache, dass Iran sie hält, zeigt eindeutig, welche Seite die militärische Konfrontation tatsächlich gewonnen hat. Trumps Behauptungen über einen Sieg sind leere Rhetorik, die ihn nur noch absurder erscheinen lassen.

Als Trump den Krieg am 28. Februar begann, stellte er alle möglichen herrischen Forderungen, von Regimewechsel bis hin zur bedingungslosen Kapitulation. Seine späteren Behauptungen, Iran habe um einen Waffenstillstand gebeten, sind lächerlich. Die verheerenden Auswirkungen des Krieges auf die Weltwirtschaft und das US-Petrodollarsystem zwangen Trump dazu, verzweifelt nach einem Ausweg aus dem Konflikt zu suchen.

Iran stimmte großzügig einem Waffenstillstand zu, jedoch unter bestimmten Bedingungen, darunter ein dauerhaftes Ende der US-Aggression und Militärpräsenz in der Region sowie die Beibehaltung der Kontrolle über die Straße von Hormus, wodurch ein Mechanismus für finanzielle Reparationen für die von Washington und seinen israelischen und arabischen Verbündeten verursachten Zerstörungen geschaffen wird.

Trumps kriminelles Abenteuer – einschließlich zahlreicher Kriegsverbrechen und Drohungen eines Völkermords gegen Iran – hat zu einem historischen Wendepunkt geführt. Iran hat die imperialistische Position der USA im Nahen Osten zerstört, und es gibt kein Zurück mehr. Seit fast fünf Jahrzehnten, seit der iranischen Revolution von 1979, haben die USA und ihre regionalen Verbündeten versucht, Iran durch Krieg, Attentate, wirtschaftlichen Druck und Subversion zu besiegen. Diese Politik wurde nun durch Irans spektakuläre Selbstverteidigung und Widerstand in den letzten 40 Tagen zunichtegemacht.

Das iranische Volk hat seine Bedingungen gestellt. Die USA und ihre Verbündeten müssen die Aggression dauerhaft beenden. Künftig wird es den Vereinigten Staaten nicht mehr erlaubt sein, Iran weiterhin mit Bedrohungen zu umzingeln. Sollte Washington dem nicht nachkommen, wird Iran seine Trumpfkarte gegen amerikanische Interessen erneut einsetzen – diesmal mit voller Entschlossenheit. Trump hatte einst den ukrainischen Präsidenten Selenskyj dafür kritisiert, dass er „keine Karten in der Hand“ habe. Diese Worte fallen nun auf ihn selbst zurück.

Doch hier liegt das zentrale Problem: Es ist fraglich, ob das US-Imperium sich selbst korrigieren kann. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der aktuelle Waffenstillstand Bestand haben oder Diplomatie erfolgreich sein wird. Frieden würde das endgültige Ende der US-Aggression bedeuten – und damit das Ende imperialistischer Politik insgesamt. Imperien treten nicht freiwillig zurück.

Dies führt zur gleichen Situation in der Ukraine. Trumps viel gepriesene Bemühungen um eine friedliche Lösung haben keine Ergebnisse gebracht. Der Konflikt zieht sich hin, weil die USA ihre Rolle als treibende Kraft nicht anerkennen. Stattdessen versucht Washington, die Verantwortung auf Europa und die Regierung in Kiew abzuwälzen.

Russland hat wiederholt betont, dass ein echter Frieden nur möglich ist, wenn die Ursachen des Konflikts beseitigt werden. Dazu gehört die jahrzehntelange aggressive Politik der USA und der NATO gegenüber Russland. Für Frieden müssen die USA und ihre Verbündeten Russlands Souveränität respektieren und ein kollektives Sicherheitssystem verhandeln.

Das Gleiche fordert Iran für den Persischen Golf: Beendigung der Aggression, Abzug militärischer Kräfte und Anerkennung als souveräner Staat mit vollen Rechten.

Was Russland und Iran fordern, ist logisch und notwendig für eine friedliche Weltordnung. Das Problem ist, dass die USA und ihre Verbündeten nicht an echtem Frieden interessiert sind. Echter Frieden ist mit imperialistischer Politik unvereinbar.

Iran hat den Aggressor mit bemerkenswerter Stärke aufgehalten. Verhandlungen können das Imperium vorübergehend eindämmen. Doch letztlich versteht ein solches System nur eine Sprache: Niederlage.