China blockiert die amerikanische Blockade gegen Iran

Pepe Escobar

Der ganze Planet stellt sich dieselbe Frage: Wird CENTCOM es wagen, gegen China in den Krieg zu ziehen?

Das ist kein wildes hypothetisches Szenario mehr.

Laut MarineTraffic-Daten hat der in chinesischem Besitz befindliche Tanker Rich Starry, der unter malawischer Flagge fährt, mit Verbindung zu Shanghai Xianrun, und aus Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten auslief, etwa 250.000 Barrel Methanol transportierend, an diesem Dienstag die Straße von Hormus durchquert und dabei die Botschaft „China Owner & Crew“ angezeigt.

Die Rich Starry war also der erste Tanker, der die Straße von Hormus durchquerte und verließ, auf dem Weg nach China, seit die Trump-Blockade-zur-Aufhebung-der-Straße in Kraft ist.

In ungewöhnlich unverblümter Weise signalisiert Peking damit, dass eine verzweifelte Trump-Regierung nicht in der Lage sein wird, „Pirates of the Caribbean“ – neu gemischt als „Pirates of Hormuz“ – gegen China zu spielen.

CENTCOM erwähnte, dass sich die Blockade gegen Schiffe richtet, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. Die Rich Starry kam aus Sharjah – technisch gesehen war sie also kein Ziel. Der eigentliche Test der Blockade wird stattfinden, wenn beispielsweise ein chinesischer Tanker aus Bandar Abbas ausläuft.

Das IRGC-Mautsystem hingegen ist gegenüber den Plänen von CENTCOM unbeeindruckt. Es wird praktisch in Echtzeit angepasst – inzwischen zu einem detaillierten 5-stufigen Prüfsystem weiterentwickelt, das für jedes Schiff gilt, das aus irgendeinem Hafen kommt. Alle Schiffe, die zuletzt passieren konnten – aus China, Indien, Pakistan und einigen anderen befreundeten Nationen – nutzten dieselben engen Seewege in iranischen Territorialgewässern, entlang der Inseln Qeshm und Larak.

Jeder – abgesehen von Sonderfällen – muss eine Maut von 1 Dollar pro Barrel zahlen, in Bitcoin oder Yuan. Diese wird in weniger als 5 Sekunden abgewickelt. Danach erhält der Tanker ein VHF-Passwort.

Jedes Schiff mit Versicherung, Flaggenstaat-Registrierung und Zugang zu westlichen Häfen wird nicht durchkommen. Diese konformen Schiffe steuern bereits amerikanische Häfen an.

Der faszinierende Aspekt betrifft die enorme iranische Schattenflotte: nicht versichert; kann jede Flagge nutzen; kein Bedarf an Zugang zu westlichen Häfen; bereits maximal sanktioniert; daher völlig außerhalb des amerikanischen Systems, das durch die Blockade durchgesetzt wird. Blockade hin oder her – mehrere Tanker laden weiterhin an iranischen Terminals.

Rund 160 Millionen Barrel Öl befinden sich bereits außerhalb der Straße von Hormus: Das bedeutet, Iran kann seine Kunden in Asien, insbesondere China, mindestens bis Mitte Juli weiter beliefern, ausgehend von 1,8 Millionen Barrel pro Tag, die China importiert.

Eine Blockade zum Schutz des Petrodollars

Zur Erinnerung: So sehr der Krieg gegen Iran – im typischen Stil des „Empire of Chaos“ – erneut das Völkerrecht zerstört (nennen wir es Bellum Iniustum, „ungerechter Krieg“) – auch die angekündigte Seeblockade stellt nach internationalem Recht einen Kriegsakt dar.

Präsident Xi Jinping brachte es an diesem Dienstag direkt auf den Punkt: Rechtsstaatlichkeit dürfe nicht „je nach Bedarf genutzt und ansonsten verworfen“ werden. Er fügte hinzu: „Wir dürfen nicht zulassen, dass die Welt zum Recht des Dschungels zurückkehrt.“

Vergleichen wir das mit Trumps eigener Begründung für die – illegale – Blockade. Eine Erklärung lautete: „Wir werden nicht zulassen, dass Iran Öl an die verkauft, die es will, und nicht an diejenigen, die es nicht will. Es wird alles oder nichts sein.“ Darauf folgte: „Lasst China seine Schiffe zu uns schicken. Schickt sie nach Venezuela. Wir haben genug Öl. Wir verkaufen es sogar billiger.“

Das war der entscheidende Hinweis: Die Blockade steht im Zentrum des Petrodollar-Krieges. China kauft von Iran in Petrodollars. Trumps Spiel geht nicht um Ölverkauf; es geht darum, China vom Petrodollar abhängig zu machen.

Militärische Realität

Wenn man ins Detail geht: Trumps „unbesiegbare Armada“ kann ohne eine Vielzahl von Schiffen keine Seeblockade durchsetzen. Derzeit sind sie nirgends zu sehen.

Die USS Abraham Lincoln wurde im Golf von Oman gesichtet, etwa 125 Meilen von Südostiran entfernt – übrigens ein attraktives Ziel für iranische Raketen. In dieser Entfernung beginnen auf US-Flugzeugträgern erfahrungsgemäß die Wäschereien zu brennen.

Die USS George H. W. Bush und ihre Trägerkampfgruppe befinden sich derzeit vor der Küste Namibias.

Ein Beispiel für thalassokratische Feigheit: Sie müssen Afrika umrunden, weil sie Angst haben, sich Ansarallah im Bab al-Mandeb zu stellen. Die Abschreckungskraft der jemenitischen Huthi ist übrigens kaum mit der gesteigerten Feuerkraft Irans zu vergleichen.

Selbst wenn die Blockade tatsächlich umgesetzt würde, hat Iran weiterhin mehrere Möglichkeiten, Öl über Land durch Eurasien nach China zu transportieren – Teil der China-Iran-Eisenbahn, ein Projekt der Neuen Seidenstraße (von Peking finanziert).

Das Epstein-Syndikat bombardierte erwartungsgemäß einen Abschnitt, doch dieser wurde bereits wiederhergestellt. Zusätzlich kann Iran mit Turkmenistan eine Vereinbarung treffen, um deren Gaspipeline zu nutzen (ebenfalls von China finanziert).

Die Realität dieses verrückten Krieges ist oft seltsamer als Fiktion. Doch die Vorstellung, dass CENTCOM es wagen würde, ein chinesisches Schiff zu kapern und beispielsweise in Dschibuti festzusetzen – ganz zu schweigen davon, es zu versenken (ein Kriegsakt) – entbehrt jeder Vernunft. Nun ja, mit einem radikalen christlich-zionistischen Verantwortlichen für endlose Kriege in den USA ist alles möglich.

Währenddessen im großen Bild…

Drei entscheidende Entwicklungen sind notwendig, um zu verstehen, wohin der Wind weht.

1.

Der Prozess zur Anerkennung der iranischen Souveränität über die Straße von Hormus ist bereits im Gange. Das System wurde im vergangenen Monat vom iranischen Parlament legalisiert, und weitere Details werden mit Oman ausgehandelt.

Selbst Japan hat das System bereits genutzt. Südkorea entsandte einen Sondergesandten nach Teheran, um genau darüber zu sprechen. Südkorea wird letztlich Sanktionen gegen Iran aufheben und die Maut bezahlen. Wenn Seoul, ein wichtiger asiatischer Kunde, eine bevorzugte Behandlung erhält, werden praktisch alle folgen. Und Washington kann nichts dagegen tun.

2.

Das Telefonat zwischen Putin und Pezeshkian liefert ein klares Bild. Putin machte deutlich, dass Russland die Sicherheit Irans als „untrennbar verbunden“ mit seiner eigenen betrachtet.

Jede Aggression gegen Teheran muss daher als massive Destabilisierung Eurasiens gesehen werden. Entscheidend ist, dass Putin und Pezeshkian an der vollständigen Aktivierung des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC) interessiert sind – so schnell wie möglich.

Der INSTC ist einer der wichtigsten neuen Verbindungskorridore des 21. Jahrhunderts, neben der Arktischen Seidenstraße.

3.

Die Kirsche auf diesem explosiven Kuchen:

An diesem Dienstag und Mittwoch befindet sich der russische Außenminister Sergej Lawrow zu einem offiziellen Besuch in China und spricht mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi.

Die strategische Partnerschaft Russland–China ist stärker denn je.

Das neue Primakow-Dreieck – RIC (Russland–Iran–China) – ist Realität.

Blockade? Welche Blockade?