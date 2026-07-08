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Neue Videos am Mittwoch

Die Schlagzeilen rauschen vorbei – wir liefern Orientierung mit Substanz

Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.

„Es wird diesen Herbst passieren!“ – Ernst Wolff enthüllt alles

400 Drohnen greifen an: Schlägt Putin jetzt zurück?

Larry Johnson: HORMUZ-SPERRUNG – Warum Amerikas Treibstoffreserve ausblutet

Kayvan Soufi-Siavash im Dialog mit Grok 4 – H*tler, die Antifa und der gemeinsame Feind von rechts!

Richard Wolff: Europa spielt keine Rolle für die absteigenden USA

Bundeshausjournalist Peter Morf erhielt einen Maulkorb

«Woher kommt dieser Russenhass?»: Alice Schwarzer über die Kriegsrhetorik, die AfD und Feminismus

40 Tage DER HYPE – eine erste Bilanz

Künstliche Intelligenz Blase frisst Ersparnisse! Zeee Media enthüllt BlackRock Plan

Link zum Video

Spezial zum Film «Der Hype» über die Corona-Pandemie

Ehemaliger Pentagon-Beamter: Amerika steht kurz vor dem Zusammenbruch – näher als gedacht |

Die Pandemie ist „vorbei“ und sie sind damit durchgekommen (Redacted News – Deutsch)

Douglas Macgregor: Wie der NATO-Krieg gegen Russland enden wird | Glenn Diesen Deutsch

Spritze , Pharma, Hybris: Das Märchen von den Schutzimpfungen – Ronny Weikl rechnet ab

Die MK-Ultra-Anhörungen sind bereits eine Vertuschungsaktion, erklärt ein CIA-Whistleblower

Wird McPom demnächst von blau regiert? Wie weit sind die Regierungsvorbereitungen?

Ich habe 6 Wildheidelbeeren ins Labor geschickt. Das Ergebnis ist zu krass