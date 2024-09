Neue Videos am Mittwoch

Tauchen Sie heute in eine breite Palette neuer und fesselnder Videos ein, die nicht nur informativ sind, sondern auch Ihren Horizont erweitern. Entdecken Sie faszinierende Dokumentationen, die tiefgehende Einblicke in eine Vielzahl von Themen bieten, und bleiben Sie mit aktuellen Nachrichten-Clips stets auf dem Laufenden. Darüber hinaus erwarten Sie Beiträge, die verschiedenste Interessen abdecken und für jeden Geschmack etwas bereithalten. Egal ob Sie nach Wissen, Inspiration oder einfach nur nach den neuesten Nachrichten suchen – hier finden Sie alles, was Sie brauchen.

Darum wird die Polizei ab sofort häufiger schießen! (Ex-Polizist packt aus)

Im Gespräch: Patrik Baab (“Propaganda-Presse: Wie uns Medien und Lohnschreiber in Kriege treiben”)

“Brandenburg wird blaues Wunder erleben” (Peter Hahne)

Impfungen wurden im Hinblick auf diese Ära mit der Absicht erfunden, Zugang zum Körper zu erhalten

Was Lauterbach jetzt plant, wird teuer für uns! (Frechheit)

ORBÁN: EUROPA HAT KEINE ZUKUNFT OHNE RUSSLAND UND CHINA

Wer kontrolliert die Welt? – Im Gespräch mit Ernst Wolff

Gewalt im Sport: Die Impfungen erzeugen auch Gewalt und spalten die Gesellschaft. Teil XI – 11

Donald Trump: Retter oder Spielverderber? Matthew Ehret’s Gedanken zur US-Wahl.

mRNA Corona Impfung – Ursache von Krankheit und Tod?! Interview mit Frau Dr. med. Ute Krüger

Yanis Varoufakis über die sich verändernde Weltwirtschaft

Mit der digitalen Identifikation erreichen sie die totale Bevölkerungskontrolle. Die Hölle auf Erden

Impfen, „was die Spritze hergibt“ – ‚Hohepriesterin‘ der Ethik wechselt zu Bertelsmann Stiftung

KAYVAN SOUFI-SIAVASH über AFD & WAHLEN, GAZA, WAGENKNECHT

“Die ganze Welt lacht über uns”| Markus Krall, Marc Friedrich & Hellmeyer