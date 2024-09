Die wirkliche Wahlbeeinflussung wird ganz offen stattfinden.

Das ist keine Demokratie. Das ist Plutokratie. Das ist Oligarchie. Wir sind nur indoktriniert, es Demokratie zu nennen, und zwar durch die gleichen massenhaften psychologischen Manipulationen, die sie anwenden, um es nicht als Demokratie zu bezeichnen.

Caitlin Johnstone

Die Wahlen im November werden gefälscht sein.

Diese Wahlmanipulation wird weder von Russland, noch von China, noch vom Iran, noch von rechtsextremen Putschisten, noch von irgendwelchen schattenhaften Kabalen, die sich an den Wahlmaschinen zu schaffen machen, durchgeführt werden. Sie wird in aller Öffentlichkeit stattfinden und völlig legal sein.

In der Tat, das geschieht bereits.

Diese Wahl wird von der Geberklasse manipuliert. Sie wird von Lobbygruppen manipuliert. Sie wird durch die von den Plutokraten beherrschten Massenmedien und durch die von den Plutokraten kontrollierte Algorithmus-Manipulation im Silicon Valley manipuliert. Sie wird von obszön reichen Menschen manipuliert, die es sich leisten können, im Gegenzug für massive Wahlkampfspenden politische Gefälligkeiten zu erlangen, wie es normale Bürger niemals könnten. Sie wird von Leuten manipuliert, die so viel Kontrolle über die Berichterstattung in Form von Medienbesitz aufgekauft haben, dass sie die Agenda für das ganze Land auf eine Art und Weise festlegen können,

bei der der durchschnittliche Wähler keine Chance hat, dies jemals zu tun.

Diese Wahlhelfer diktieren den politischen Rahmen und das Informationsumfeld, in dem die Wahlen stattfinden. Sie entscheiden, welche Positionen als normal und akzeptabel und welche als radikal und extrem angesehen werden. Sie geben vor, wo und in welchem Bereich des politischen Spektrums die Wahl stattfinden wird, und sie begrenzen das Overton-Fenster akzeptabler politischer Meinungen, innerhalb dessen Debatten und Diskurse stattfinden werden.

Sie tun dies ohne Rücksicht auf die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, sondern ausschließlich für ihre eigenen Interessen. Deshalb streiten sich die Kandidaten nicht darüber, OB Kriege geführt werden sollten, sondern WELCHE Kriege geführt werden sollten und WIE sie geführt werden sollten. Deshalb beschuldigen sie einander, in der Außenpolitik zu schwach und unentschlossen zu sein, anstatt einander als rücksichtslose Kriegstreiber anzugreifen. Deshalb streiten sie darüber, wer Israel am meisten liebt und wer ihm die meisten Waffen schickt, anstatt darüber, wer am meisten tut, um die völkermörderischen Gräueltaten Israels zu beenden. Deshalb streiten sie darüber, wer am meisten Fracking und Ölbohrungen unterstützt, anstatt zu versprechen, dass sie die umweltzerstörerische Politik beenden und die Zerstörung unserer Umwelt durch Unternehmen stoppen. Deshalb streiten sie sich über die kleinsten Details, wie Kapitalismus und Imperialismus aussehen sollten, anstatt darüber, ob Kapitalismus und Imperialismus überhaupt existieren sollten.

Das ist auch der Grund, warum ein Kandidat, der mit einem Programm zur Beendigung von Krieg und Militarismus, zur Beendigung des Ökozids und zur Eindämmung der Ungerechtigkeiten und des Missbrauchs des Kapitalismus antritt, als abwegiger Extremist behandelt wird. Nicht nur von den Reichen und Mächtigen, sondern auch von den normalen Bürgern, die durch all diese Manipulationen indoktriniert wurden, die Politik des Status Quo als Norm zu akzeptieren.

In dieses manipulierte, kontrollierte politische Umfeld wurden wir alle hineingeboren, sodass wir darauf konditioniert sind, es für normal zu halten. Es ist verständlich zu übersehen, wie abartig und abscheulich das Ganze ist. Wie zerstörerisch es ist. Wie viel unnötigen Tod, Elend und Verwüstung sie verursacht. Wenn wir aus einer gesunden Welt in diese Welt kämen, würden wir vor Entsetzen aufschreien, aber weil wir nie in einer gesunden Welt gelebt haben, können wir manipuliert werden, die Krankheit dieser Zivilisation für Gesundheit zu halten.

Wahlen werden auf diese Weise von einer ziemlich kleinen Gruppe von Plutokraten und Imperiumsmanagern manipuliert, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern in der gesamten westlichen Welt. Sie manipulieren unser gesamtes politisches System zu ihren Gunsten und haben dann die Frechheit, uns zu sagen, dass wir alle ausflippen müssen, weil einige Russen kurz vor einer Wahlsaison ein paar Facebook-Memes gemacht haben.

Das ist keine Demokratie. Das ist Plutokratie. Das ist Oligarchie. Wir sind nur indoktriniert, es Demokratie zu nennen, und zwar durch die gleichen massenhaften psychologischen Manipulationen, die sie anwenden, um es nicht als Demokratie zu bezeichnen.

Bei allen US-Wahlen werden heutzutage Vorwürfe der Wahlbeeinflussung erhoben, insbesondere von der unterlegenen Seite. Aber es ist wichtig zu bedenken, dass selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass diese Anschuldigungen zu 100 Prozent wahr wären, sie immer noch ein winziger Tropfen auf den heißen Stein wären, verglichen mit der Wahlbeeinflussung, die bereits in aller Öffentlichkeit stattfindet.