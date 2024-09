Wahnvorstellung in der US-Präsidentschaftsdebatte: Zwei Kandidaten für eine Partei … die Kriegspartei

Die American War Party und ihre Anhänger in Großbritannien und dem Rest Europas stürzen die Welt in den Abgrund. Und darüber gibt es keine Debatte.

Zwei Ereignisse dominierten diese Woche die internationalen Nachrichten: die Fernsehdebatte zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump; und berichtet, dass Washington und seine NATO-Verbündeten sich darauf vorbereiten, dem ukrainischen Regime zu gestatten, mit seinen Langstreckenraketen tief in das Territorium der Russischen Föderation einzudringen. Der letztgenannte Schritt würde in Moskau als große Eskalation von einem Stellvertreterkrieg zu einem direkten Konflikt zwischen Atommächten angesehen werden.

Die oben genannten Ereignisse sind eng miteinander verbunden. Die US-Präsidentschaftswahlen sind weniger als zwei Monate entfernt, da der Demokrat Harris und der Republikaner Trump in einem hart umkämpften und spaltenden Rennen um das Weiße Haus konkurrieren. Umfragen zufolge schnitt Harris, der amtierende Vizepräsident, in der Live-TV-Debatte am besten ab. Trump behauptete jedoch mit der für ihn typischen Dreistigkeit, er habe die Debatte gewonnen. Seine spätere Weigerung, sich auf eine zweite Debatte einzulassen, könnte darauf schließen lassen, dass die Trump-Kampagne befürchtet, dass Harris die Oberhand über ihre ältere Gegnerin gewinnen konnte, die abgedroschen und inkohärent klang. Wir sprechen hier von oberflächlichem Stil und nicht von Substanz, von der keiner der Kandidaten viel hat.

Offensichtlich favorisiert das US-Establishment den Sieg von Harris. Die meisten amerikanischen Medien unterstützen die erste Frau, die Präsidentin der Vereinigten Staaten werden würde, und zwar eine farbige Frau. Allein dieser Ruf poliert das Bild der amerikanischen Republik als vermeintliche Bastion der Demokratie und liberaler Werte.

Noch wichtiger für den amerikanischen Tiefen Staat – oder die herrschende Klasse – ist, dass Harris stärker auf seine imperialistische Außenpolitik ausgerichtet ist. Wie ihr derzeitiger Chef, Präsident Joe Biden, sprach Harris kriegerisch über die Konfrontation mit Russland und die unerschütterliche Unterstützung für den Konflikt in der Ukraine.

Das Washingtoner Establishment möchte, dass Harris am 5. November gewinnt, um die Fortsetzung des Stellvertreterkriegs gegen Russland sicherzustellen. Der alles dominierende militärisch-industrielle Komplex im Herzen des US-Kapitalismus will, dass die Kriegstreiberei weiterhin Megaprofite abwirft. Aber auch im größeren geopolitischen Kontext ist der Konflikt mit Russland nur ein Element einer umfassenderen Politik der Konfrontation mit anderen ausländischen Mächten, allen voran China oder jeder anderen Nation, die die Hegemonievermutungen der USA in Frage stellt. Wie wir in unserem argumentiert haben Leitartikel letzte Woche, Die Vereinigten Staaten versuchen, ihre schwindende globale Macht durch eine verstärkte Politik der Aggression und Kriegslust auszugleichen, auch wenn eine solche Politik den gesamten Planeten dem Risiko eines katastrophalen Weltkriegs aussetzt.

Der höchst choreografierte Schritt der Vereinigten Staaten und Großbritanniens in dieser Woche, dem ukrainischen Regime die Erlaubnis zu erteilen, Langstreckenraketen einzusetzen, um tief in Russland einzudringen, steht in engem Zusammenhang mit den hochriskanten Präsidentschaftswahlen.

Sogar westliche Medien berichten, dass sich das ukrainische Regime in einer ernsten Lage befindet, da die russischen Streitkräfte in der Donbass-Region erhebliche Fortschritte erzielen und die seit einem Monat andauernde Kursk-Offensive zurückdrängen. Eine Erzählung Bericht von CNN schien die Realität einzuholen, auf die viele unabhängige Beobachter bereits hingewiesen haben, nämlich dass die ukrainischen Verteidigungsanlagen zusammenbrechen.

Die Biden-Regierung kann sich vor den Wahlen im November keine peinliche Niederlage in der Ukraine leisten. Kandidat Harris würde durch den Prestigeverlust unauslöschlichen Schaden erleiden, insbesondere angesichts des enormen politischen und finanziellen Kapitals, das in die „Verteidigung der Ukraine vor der russischen Aggression“ investiert wurde.

Die Bereitstellung einer weiteren Rettungsleine für Langstreckenwaffen für das Kiewer Regime zielt daher darauf ab, die schwächelnde Selenskyj-Junta noch ein paar Wochen durchzuhalten, um die US-Wahlen zu überstehen.

Donald Trump würde vom Debakel der Niederlage in der Ukraine sehr profitieren. Der ehemalige republikanische Präsident wirbt bei seinem Versuch, ins Weiße Haus zurückzukehren, mit der Forderung nach einem Friedensabkommen in der Ukraine und der „Verhinderung des Dritten Weltkriegs“.

Trumps eigenwillige Verunglimpfung des NATO-Bündnisses und der europäischen Verbündeten ist zum Teil der Grund dafür, dass das US-Establishment ihn nicht bevorzugt. Im Vergleich dazu ist Harris ein flexibleres Werkzeug für die amerikanische Kriegstreiberei, insbesondere im Hinblick auf die Konfrontation mit Russland. Trumps Gerede über die Aushandlung einer Lösung in der Ukraine ist für den militaristischen Tiefen Staat problematisch.

Es ist jedoch wichtig, die Vorstellung, Trump sei ein Friedenskandidat, zu widerlegen. Er mag zwar eine unentschlossene Tendenz haben, die US-Aggression gegen Russland zurückzufahren, aber der republikanische Kandidat ist gegenüber China und dem Iran kriegerischer als sein demokratischer Rivale. Trump unterstützt den israelischen Völkermord in Palästina voll und ganz. Man kann mit Recht sagen, dass sich die kriegstreibende Außenpolitik der USA, wenn Trump erneut Präsident wäre, lediglich auf eine andere Region der Welt verlagern würde.

Trumps Gerede über die Beendigung des Dritten Weltkriegs ist nicht glaubwürdig. Als er Präsident war (2016–2020), feuerte er das ukrainische Neonazi-Regime an, seinen völkermörderischen Krieg gegen ethnische Russen im Donbass zu führen, der im Februar 2022 zur militärischen Intervention Russlands führte. Er war auch begeistert davon, Europa von Russland abzuschneiden Gas und Druck auf Deutschland ausüben, das Nord Stream-Projekt abzubrechen. Biden ordnete später im September 2022 die Sprengung der unterseeischen Ostseepipeline an.

Sich selbst als Friedensstifter in der Ukraine darzustellen, ist Trumps zynischer Versuch, die Stimmen vieler Amerikaner anzulocken, die zu Recht über den rücksichtslosen Stellvertreterkrieg gegen Russland beunruhigt sind. Es läuft auf rhetorisches Gehabe hinaus.

Es ist unwahrscheinlich, dass es einem künftigen Präsidenten Trump gelingen wird, Frieden in der Ukraine zu schaffen. Zunächst einmal würde das US-Establishment alles daran setzen, ein solches Ergebnis zu sabotieren. Man kann sich vorstellen, wie der alte Medien-Falsch, dass Trump ein angeblicher russischer Handlanger sei, mit aller Macht zurückkehren würde.

Bemerkenswert ist auch, dass große Teile der Republikanischen Partei im Kongress und im Senat sowie frühere hochrangige Persönlichkeiten überzeugte Befürworter der feindseligen Politik gegenüber Russland sind. Es ist ein Zeichen der Zeit, die der frühere republikanische Vizepräsident Dick Cheney – der Architekt der Kriege in Afghanistan und im Irak – kürzlich gegeben hat Billigung an Harris, ebenso wie andere republikanische Granden. Harris dankte dem Kriegsverbrecher überschwänglich.

Darüber hinaus schrieben diese Woche hochrangige republikanische Mitglieder im Repräsentantenhaus, die in wichtigen Geheimdienst-, Militär- und außenpolitischen Ausschüssen sitzen, einen formeller Brief an Biden, der ihn aufforderte, der Ukraine seine Zustimmung zum Abschuss von Langstreckenraketen auf Russland zu geben. Biden würde nicht viel Überzeugungsarbeit brauchen. Anfang dieser Woche sagte er unbekümmert, er arbeite „an dem Vorschlag“.

Kredite an die überparteiliche Russophobie, eine andere Lobby der Republikanischen Partei, Republikaner gegen Trump, behauptet dass „eine Stimme für Trump eine Stimme für Putin ist“.

Das auffällige Ergebnis der „historischen“ TV-Debatte in den USA in dieser Woche – verdeckt durch Medienrummel und Verzerrung – ist, dass beide Kandidaten einer Partei angehören – der De-facto-Kriegspartei.

Es mag parteiübergreifende Namen und Bezeichnungen sowie rhetorische Unterschiede geben, aber im Grunde ist die überwiegende Mehrheit der Politiker in Washington nicht repräsentativ für das Volk und seine Bedürfnisse, sondern eher Diener der imperialistischen Kriegstreiberei. Das Gleiche gilt für die Politiker in Europa.

Es ist eine tragische Widerspiegelung der Verschlechterung der Demokratie in den Vereinigten Staaten und in Europa, dass die Bürger von einem politisch und von Unternehmen kontrollierten Monopol in einen möglichen Weltkrieg und einen nuklearen Flächenbrand geführt werden. Jegliche abweichende Meinung zur unterwürfigen Kriegspropaganda der Medien wird unterdrückt und zensiert. Google und YouTube schließen Antikriegsseiten mit der absurden Begründung, sie seien „Kreml-Propaganda“, ähnlich wie amerikanische und europäische Studenten, die gegen den Völkermord in Gaza protestieren, als „Sympathisanten des Terrorismus“ diffamiert werden. Westliche „Demokratien“ enthüllen ihre wahre Natur als faschistische Kriegsstaaten, die das Völkerrecht zerstören.

Die US-Machthaber spielen inmitten ihrer internen politischen Krise und ihres globalen Versagens mit dem Weltfrieden. Der russische Präsident Wladimir Putin diese Woche gewarnt dass, wenn Langstreckenraketen genehmigt werden, Russland die NATO als direkten Teilnehmer an den Feindseligkeiten betrachten wird. Der einstige Stellvertreterkrieg wird künftig ein direkter Krieg sein. Das ist eine klare rote Linie. Werden die verrückten westlichen „Führer“ darüber hinwegkommen? Möglicherweise tun sie dies aufgrund ihrer unverbesserlichen Arroganz, die aus jahrelanger ungestrafter Kriegshetze entstanden ist, und auch, weil das gesamte westliche kapitalistische System von Natur aus auf Krieg eingestellt ist, da dies der einzige Weg ist, seinen inhärenten Zusammenbruch zu verhindern. Wenn es nach der politischen Klasse des Westens geht, scheint ein Krieg unvermeidlich.

Die American War Party und ihre Anhänger in Großbritannien und dem Rest Europas stürzen die Welt in den Abgrund. Und darüber gibt es keine Debatte.