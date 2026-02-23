Neue Videos am Montag

Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

In unseren Videos findet ihr fundierte Erklärungen und prägnante Zusammenfassungen zu aktuellen Themen. Ob Politik, Wirtschaft oder gesellschaftliche Entwicklungen – wir bieten euch einen klaren Überblick und fundierte Perspektiven. Perfekt, um schnell informiert zu sein oder komplexe Themen besser zu verstehen. Jetzt anschauen und immer einen Schritt voraus sein!

Eilt: Deutschlandweite Stromausfälle! EU-Leak: Blackout per Knopfdruck! DAS haben sie uns verschwiegen!

Machtkampf um die Öl-Straße! Supermächte positionieren sich!

Aufgeflogen: Epstein-Spionin in Bundesregierung!

Tacheles # 193

Paukenschlag: 2600% höhere Todesrate nach MMR Impfungen!

Michael Jackson bei Epsteins Pädophilen Vertuschung ermordet. Mit Ian Carroll | Redacted News Deutsch

FREIHEIT ODER ÜBERWACHUNG – DER KAMPF HAT BEGONNEN

Warum jede Zivilisation auf dieselbe dumme Art und Weise zusammenbricht (Philosophy Coded – Deutsch)

Strategischer Rückzug?

Axion Resist-Kongress: „Wie sieht staatlicher „Schutz“ für Familien in der Realität aus?“ – mit Rolf Kron

Ich kann das wirklich nicht glauben… – Epstein Files (Asmongold Clips – Deutsch)

Steuer-Abzocke auf Kapitalerträge: Papiergewinne sollen versteuert werden.

Super KI – Gefahr für die Menschheit | Schlaraffenland oder kommender Stalinismus?

Andrew: Jagd auf den Thronfolger!

Europa ein Bauer auf dem Schachbrett? Markus Krall rechnet ab!

Epstein-Skandal eskaliert – und Deutschland wird nervös!