Amazons Ring und Googles Nest offenbaren unbeabsichtigt das Ausmaß des US-Überwachungsstaates

Nur ein Jahrzehnt nachdem die Snowden-Berichte über massenhafte inländische Überwachung eine weltweite Gegenreaktion ausgelöst hatten, ist das staatlich-unternehmerische Schleppnetz stärker und invasiver als je zuvor.

Glenn Greenwald

Dass der US-Überwachungsstaat rasch bis zur Allgegenwärtigkeit wächst, wurde in der vergangenen Woche durch scheinbar harmlose Ereignisse deutlich. Das entstehende Bild ist, gelinde gesagt, düster. Doch zumindest werden die Amerikaner erneut mit kristallklarer Deutlichkeit damit konfrontiert, wie gravierend diese Entwicklung geworden ist.

Die jüngste Welle berechtigter Panik über den Verlust der Privatsphäre begann während des Super Bowl am Sonntag. Während des Spiels schaltete Amazon einen Werbespot für sein Ring-Kamerasicherheitssystem. Die Werbung nutzte manipulativ die Liebe der Menschen zu Hunden, um sie dazu zu bringen, die Konsequenzen dessen zu ignorieren, was Amazon anpries. Dieser Trick schien jedoch nicht zu funktionieren.

Der Spot hob eine Funktion hervor, die das Unternehmen „Search Party“ nennt. Man kann etwa ein Foto eines vermissten Hundes hochladen. Dadurch werden mehrere andere Amazon-Ring-Kameras in der Nachbarschaft aktiviert, die wiederum KI-Programme einsetzen, um offenbar alle Hunde zu scannen und den vermissten zu identifizieren. Der 30-sekündige Werbespot war voller rührender Szenen von Kindern und älteren Menschen, die mit ihren verlorenen Hunden wiedervereint werden.

Doch die von Amazon verwendete Grafik zeigte unbeabsichtigt, wie invasiv diese Technologie sein kann. Dass diese Fähigkeit nun in einem Produkt existiert, das lange als bloßes Instrument für Hausbesitzer zur Überwachung ihres eigenen Zuhauses beworben wurde, erzeugte einen unvermeidbaren Kontrast zwischen dem öffentlichen Verständnis von Ring und dem, was Amazon nun offen als Fähigkeit anpries.

Amazons Super-Bowl-Werbung für Ring und dessen „Search Party“-Funktion.

Viele Menschen waren nicht nur überrascht, sondern schockiert und alarmiert, als sie erfuhren, dass ihr vermeintlich persönliches Sicherheitssystem mit zahllosen anderen Ring-Kameras vernetzt werden kann, um ein nachbarschafts-, stadt- oder sogar bundesstaatenweites Überwachungsnetz zu bilden. Dass Amazon betonte, diese Funktion stehe (vorerst) nur jenen zur Verfügung, die sich aktiv dafür entscheiden („opt-in“), beruhigte die Sorgen nicht.

Zahlreiche Medien schlugen Alarm. Die Online-Datenschutzorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) verurteilte Rings Programm als Vorschau auf „eine Welt, in der biometrische Identifikation von Verbrauchergeräten aus eingesetzt wird, um alles – Menschen, Haustiere und anderes – zu identifizieren, zu verfolgen und zu lokalisieren“.

Auch viele Privatpersonen reagierten negativ. „Virale Videos im Internet zeigen Menschen, die ihre Kameras aus Datenschutzgründen entfernen oder zerstören“, berichtete USA Today. Der öffentliche Druck wurde so stark, dass Amazon nur wenige Tage später – um den Zorn zu besänftigen – die Beendigung einer Partnerschaft zwischen Ring und Flock Safety ankündigte, einem Polizeitechnologie-Unternehmen (auch wenn Flock nichts mit Search Party zu tun hat, machte die Empörung es Amazon zumindest vorerst unmöglich, Ring-Nutzerdaten an ein polizeiliches Überwachungsunternehmen weiterzugeben).

Der Amazon-Spot rückte längst überfällig ins Rampenlicht, wie die Kombination aus allgegenwärtigen Kameras, KI und schnell fortschreitender Gesichtserkennung den Begriff „Privatsphäre“ zu einem nostalgischen Relikt machen wird. Wie die EFF feststellte, könnte Rings Programm „bereits gegen biometrische Datenschutzgesetze in einigen Bundesstaaten verstoßen, die ausdrückliche, informierte Zustimmung verlangen, bevor ein Unternehmen Gesichtserkennung einsetzt“.

Diese Sorgen eskalierten wenige Tage später im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Nancy Guthrie in Tucson, der Mutter der langjährigen TODAY-Show-Moderatorin Savannah Guthrie. In ihrem Haus nutzte Nancy Guthrie Googles Nest-Kamera, ein ähnliches Produkt wie Amazons Ring.

Guthrie bezahlte jedoch kein Google-Abonnement für diese Kameras, sondern nutzte sie lediglich zur Echtzeitüberwachung. Wie CBS News erklärte, „sollte bei einem kostenlosen Google-Nest-Plan das Video innerhalb von 3 bis 6 Stunden gelöscht werden – lange nachdem Guthrie als vermisst gemeldet wurde“. Selbst professionelle Datenschutzbefürworter gingen davon aus, dass Kunden ohne Abonnement keine Verbindung der Kameras zu Googles Datenspeichern haben und daher keine Aufzeichnungen über wenige Stunden hinaus gespeichert werden.

Aus diesem Grund erklärte der Sheriff von Pima County, Chris Nanos, zunächst, „dass kein Video verfügbar sei, unter anderem weil Guthrie kein aktives Abonnement bei dem Unternehmen hatte“. Viele Menschen bevorzugen es aus offensichtlichen Gründen, keine umfassenden täglichen Videoaufzeichnungen darüber bei Google dauerhaft zu speichern, wann sie ihr Haus verlassen oder betreten, wer sie besucht, wann und wie lange.

Trotz all dessen konnten FBI-Ermittler die Videoaufnahmen Tage später auf wundersame Weise „wiederherstellen“. FBI-Direktor Kash Patel musste dies im Wesentlichen eingestehen, als er Standbilder eines offenbar maskierten Täters veröffentlichte, der in Guthries Haus eingebrochen war. (Die Google-Nutzungsbedingungen, die kaum jemand liest, schützen das Unternehmen, indem sie festhalten, dass Bilder auch ohne Abonnement gespeichert werden können.)

Bild aus Nancy Guthries nicht abonniertem Google-Nest-Kamera-System, veröffentlicht vom FBI.

Während die „Entdeckung“ der Aufnahmen für die Familie Guthrie und die Ermittler offensichtlich von großem Wert ist, wirft sie ernsthafte Fragen auf, warum Google entgegen dem allgemeinen Verständnis Videoaufnahmen von Nutzern ohne Abonnement speicherte. Patrick Johnson, ehemaliger NSA-Datenforscher und CEO eines Cybersicherheitsunternehmens, sagte gegenüber CBS: „Es gibt dieses alte Sprichwort, dass Daten niemals gelöscht werden, sie werden nur umbenannt.“

Es ist bemerkenswert, dass Amerikaner mehr oder weniger freiwillig in einen staatlich-unternehmerischen, panoptikumähnlichen Überwachungsstaat geführt werden – mit vergleichsweise wenig Widerstand, auch wenn die breite Reaktion auf den Ring-Spot ermutigend ist. Ein Teil der verhaltenen Reaktion mag auf mangelndes Bewusstsein über die Schwere der Bedrohung zurückzuführen sein. Zudem erscheinen Privatsphäre und andere Grundrechte abstrakt – bis sie verschwunden sind.

Es ist immer so, dass es Vorteile gibt, wenn man zentrale Bürgerrechte aufgibt: Einschränkungen der Meinungsfreiheit könnten falsche Behauptungen und Hass reduzieren; Durchsuchungen ohne richterlichen Beschluss könnten der Polizei helfen, mehr Straftäter schneller zu fassen; der Verzicht auf Privatsphäre könnte tatsächlich die Sicherheit erhöhen.

Doch die Grundannahme des Westens – und insbesondere der USA – lautet, dass solche Abwägungen niemals lohnenswert sind. Amerikaner lernen weiterhin die berühmten Worte von Patrick Henry aus dem Jahr 1775: „Gebt mir Freiheit oder gebt mir den Tod.“ Klarer lässt sich kaum ausdrücken, auf welcher Seite des Verhältnisses von Freiheit und Sicherheit die USA stehen sollten.

Diese jüngsten Ereignisse stehen in einem breiteren Kontext der von Silicon Valley vorangetriebenen Zerstörung individueller Privatsphäre. Palantirs Bundesverträge für inländische Überwachung und Datenverwaltung wachsen rasant; immer mehr sensible Daten über Amerikaner werden unter der Kontrolle dieses einen unheilvollen Unternehmens konsolidiert.

Gesichtserkennungstechnologie – inzwischen im Einsatz von der Zoll- und Grenzschutzbehörde an Flughäfen bis hin zu ICE-Patrouillen auf amerikanischen Straßen – macht die vollständige Nachverfolgung von Bewegungen im öffentlichen Raum einfacher denn je und wird von Tag zu Tag einfacher. Vor nur drei Jahren interviewten wir die New-York-Times-Reporterin Kashmir Hill zu ihrem neuen Buch „Your Face Belongs to Us“. Die Warnungen, die sie damals über die Gefahren dieser sich ausbreitenden Technologie aussprach, haben sich nicht nur mit erschreckender Geschwindigkeit bewahrheitet, sondern scheinen bereits über das hinauszugehen, was selbst sie sich vorgestellt hatte.

Hinzu kommen Fortschritte in der KI. Ihre Auswirkungen auf die Privatsphäre sind noch nicht quantifizierbar, aber sie werden nicht positiv sein. Ich habe die meisten KI-Programme ausprobiert, um auf dem Laufenden zu bleiben, wie sie funktionieren.

Nach nur wenigen Wochen musste ich meine Nutzung von Googles Gemini einstellen, weil es nicht nur einzelne Datenpunkte über mich sammelte, sondern eine Vielzahl von Informationen zusammenstellte, die man durchaus als Dossier über mein Leben bezeichnen kann – einschließlich Informationen, die ich nicht bewusst bereitgestellt hatte. Es beantwortete Fragen mit unheimlichen, themenfremden Verweisen auf das viel zu vollständige Bild, das es über verschiedene Aspekte meines Lebens erstellt hatte (einmal kommentierte es – etwas wertend oder scheinbar „besorgt“ – meine späten Arbeitszeiten, ein Thema, das ich nie angesprochen hatte).

Viele dieser beunruhigenden Entwicklungen geschehen ohne große öffentliche Aufmerksamkeit, weil wir von scheinbar dringlicheren Nachrichten abgelenkt werden. Der Mangel an ausreichender Aufmerksamkeit für diese Datenschutzgefahren in den letzten Jahren – auch gelegentlich von mir – sollte nicht darüber hinwegtäuschen, wie folgenreich sie sind.

All dies ist besonders bemerkenswert und beunruhigend, da wir kaum mehr als ein Jahrzehnt von den Enthüllungen über massenhafte inländische Überwachung entfernt sind, die durch den mutigen Whistleblower Edward Snowden ermöglicht wurden. Obwohl sich unsere Berichterstattung überwiegend auf staatliche Überwachung konzentrierte, zeigte eine der ersten Geschichten das gemeinsame staatlich-unternehmerische Spionage-Framework, das in Zusammenarbeit zwischen dem US-Sicherheitsstaat und den Silicon-Valley-Giganten aufgebaut wurde.

Die Snowden-Berichte lösten jahrelange Empörung, Reformversuche, diplomatische Spannungen und sogar echte (wenn auch erzwungene) Verbesserungen beim Datenschutz großer Technologieunternehmen aus. Doch die Kalkulation des US-Sicherheitsstaates und von Big Tech war offenbar, dass das öffentliche Interesse an Datenschutz irgendwann nachlassen und nahezu verschwinden würde – wodurch der staatlich-unternehmerische Überwachungsstaat nahezu unbeachtet weiter voranschreiten könnte. Zumindest bislang scheint sich diese Kalkulation bewahrheitet zu haben.