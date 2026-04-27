Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

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Neue Videos am Montag

Mehr Durchblick in Minuten – Wissen, das euch weiterbringt!

Unsere Videos bieten euch präzise Erklärungen und kompakte Einordnungen zu aktuellen Entwicklungen. Von politischen Ereignissen über wirtschaftliche Trends bis hin zu gesellschaftlichen Fragen – wir bereiten alles verständlich und fundiert für euch auf. Perfekt für alle, die effizient informiert bleiben und Zusammenhänge besser verstehen wollen. Gleich ansehen und immer gut informiert sein!

Pepe Escobar: Vernetzungskriege – Amerikas Kampf gegen die Multipolarität

Trumps „Sieg“ im Iran-Krieg ist eine Illusion

Daniele Ganser: Warum wir absichtlich dumm gehalten werden.

Tucker Carlson: Jeffrey Sachs über die wahren Ursprünge des Iran-Kriegs und die bevorstehende wirtschaftliche Verwüstung

Link zum Video

Von der Leyen kennt nur noch Feinde! EU ein gescheitertes Projekt? // GEGENPOL

Impfstoffe aus dem Weltraum – Das ist weitaus gefährlicher als die Covid-Impfung (Redacted News)

Alle an die Front! – Tacheles # 202

Ausmaß wird massiv unterschätzt! – Wissenschaftler über Manipulationstechniken – Dr. Jonas Tögel

Der gefährlichste deutsche Milliardär

Die gelebte Alternative | Michel Jacobi und Elisa Gratias im MANOVA-Gespräch

n8n ist tot: Lerne jetzt ALLES über Agentic Workflows! (Agentic Coding Grundkurs 2026)

Machtbombe Deutschland: Er sagt voraus, wann das System explodiert! – Hopf & Kettner #20

Energiekrise und Kriege – Was uns droht – Iran, Ukraine, Russland und USA

Vergiftete Urteile zum Rundfunkbeitrag (Interview RA Gebauer)

Dirk Pohlmann-  Nahost, Zensur, Krieg & Machtstrukturen

«Der Wahrheitskomplex»: Ein globales Zensurnetzwerk – im Gespräch mit Norbert Häring

Pepe Escobar: Iran-Krieg – Die Geopolitik hinter der Eskalation