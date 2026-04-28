Rockefeller-Manager schließt sich Tony Blair an, Larry Ellison fordert die Vereinheitlichung von Daten: One Health Summit

Von The Sociable

Simon Winter, Vizepräsident der Rockefeller Foundation für die Neugestaltung der humanitären Ernährungssicherheit, erklärte auf dem One Health Summit, dass wir zwar über mehr Daten als je zuvor verfügen, diese jedoch zu fragmentiert seien und zusammengeführt werden müssten.

In seiner Rede auf dem One Health Summit letzte Woche im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „Philanthropie für One Health, One Health für Kinder“ erklärte Winter, dass humanitäre Daten, Daten zu Ernährung und Nahrungsmitteln, Daten zur Klimaanpassung und so weiter zu fragmentiert und isoliert seien und daher zusammengeführt werden sollten.

„Wir verfügen über mehr Daten als jemals zuvor in der Geschichte, und der Zugang zu ihnen wird immer erschwinglicher, und doch stecken sie in Silos fest […] Sie sind sehr fragmentiert“ Simon Winter, One Health Summit, April 2026

Rockefeller Executive Director Simon Winter: "We have more data than we've ever had in history & it's increasingly becoming more affordable in its access & yet it's stuck in silos. It's very fragmented" One Health Summit #OneHealthSummit pic.twitter.com/o805TWFjQM — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) April 10, 2026

Übersetzung von „X“: Rockefeller Executive Director Simon Winter: „Wir haben mehr Daten, als wir sie je in der Geschichte hatten, & sie werden zunehmend erschwinglicher in ihrem Zugang, & dennoch stecken sie in Silos fest. Sie sind sehr fragmentiert“ One Health Summit #OneHealthSummit

„Der humanitäre Bereich hat seine eigenen Systeme; dann gibt es den Entwicklungsbereich rund um Ernährungs- und Nahrungsmittelsysteme, der seinen eigenen Raum einnimmt; und schließlich hat auch der Bereich der Klimaanpassung seinen eigenen Raum, und die derzeit bereitgestellten Finanzmittel sind zudem zunehmend fragmentiert.“ Simon Winter, One Health Summit, April 2026

Winters Lösung für das Problem der fragmentierten Daten deckte sich mit dem, was Oracle-Mitbegründer Larry Ellison dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair auf dem World Governments Summit im Februar 2025 sagte – nämlich, dass alle Daten zusammengeführt und zwischen lokalen und internationalen „Akteuren“ ausgetauscht werden sollten.

Der Führungskraft der Rockefeller Foundation zufolge „haben wir ein enorm komplexes Problem, doch das Potenzial ist vorhanden. Wenn wir uns also gemeinsam dafür einsetzen, dass lokale Interessengruppen […] tatsächlich in die Lage versetzt werden, Zugang zu diesen globalen Informationsprodukten zu erhalten und diese mit lokalen Informationsprodukten zu kombinieren, die von den lokalen Interessengruppen gefordert und benötigt werden, können wir all dies tatsächlich auf sehr kosteneffiziente und wirkungsvolle Weise zusammenführen.“

Um seine These zur Zusammenführung von Daten über ein Land zu untermauern, führte Winter Somalia als Beispiel an, das gerade unter einer Dürre litt.

„Ein aktuelles Beispiel aus der Rockefeller Foundation: Wie viele von Ihnen vielleicht wissen, leidet Somalia erneut unter einer schweren Dürre, und wir haben kürzlich einen lokalen Technologie-Inkubator finanziell unterstützt, um ein lokales Dashboard für Lebensmittel- und Ernährungssysteme einzurichten, das all diese verschiedenen Datensätze zusammenführt, um den Gemeinden, den Organisationen, die diese Gemeinden unterstützen, sowie an internationale Geldgeber, einschließlich der somalischen Diaspora, die jährlich etwa 2 Milliarden Dollar an Mittel nach Somalia überweist, um diese Gemeinden, diese Bauern und diese Viehzüchter zu unterstützen, die an vorderster Front dieser Krise leben.“

Winters Worte zur Vereinheitlichung von Daten spiegeln die von Technokraten und Globalisten wie Larry Ellison und Tony Blair wider.

In einem persönlichen Gespräch mit Blair auf dem World Governments Summit im letzten Jahr forderte Ellison die Schaffung einer einzigen, einheitlichen Datenplattform für die Gesundheitsdaten jedes Landes, um KI-Systeme zu füttern und Regierungen effizienter zu machen.

Das Problem bestand laut Ellison darin, dass die Daten zum Trainieren von KI-Modellen über rund 3.000 Datenbanken verstreut waren, und er war der Ansicht, dass sie alle unter einer einzigen Datenbank vereint werden sollten.

„All diese [fragmentierten] Informationen, die wir über unser Land haben […] Wir müssen sie zusammenführen und in einer einzigen Datenbank vereinen, damit das Datenmodell, wenn wir Fragen stellen, über alle notwendigen Informationen verfügt, um die Frage zu beantworten, Erkenntnisse zu gewinnen und Maßnahmen zu empfehlen.“ Larry Ellison, World Governments Summit, Februar 2025

"We need to layer on top of all the fragmented [HEALTH] DATA that we have about our country & UNIFY that into a SINGLE DATABASE" to feed the AI. Oracle founder Larry Ellison, World Governments Summit, #WGS25 #WorldGovSummit https://t.co/OSWTWvEjM6 pic.twitter.com/EiaZoPH0J6 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 12, 2025

Übersetzung von „X“: „Wir müssen all die fragmentierten [GESUNDHEITS]DATEN, die wir über unser Land haben, zusammenführen und zu einer EINZIGEN DATENBANK vereinen“, um die KI damit zu füttern. Oracle-Gründer Larry Ellison, World Governments Summit, #WGS25 #WorldGovSummit https://youtube.com/watch?v=_K1oHV

Nur zwei Wochen nach den Reden von Blair und Ellison veröffentlichte das Tony Blair Institute for Global Change (TBI) einen ausführlichen Leitfaden für die Einrichtung und Umsetzung einer National Data Library.

Laut dem Bericht „Regieren im Zeitalter der KI: Aufbau der britischen Nationalen Datenbibliothek:“

„Die Nationale Datenbibliothek (NDL) hat das Potenzial, zu einem wesentlichen Bestandteil der Infrastruktur für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich zu werden.

„Sie soll das volle Potenzial öffentlicher Daten erschließen, indem sie einen sicheren, nahtlosen, schnellen und skalierbaren Zugang zu verknüpften Datensätzen ermöglicht.“

„All dies wäre ohne Bemühungen zur Verbesserung der allgemeinen Dateninfrastruktur, einschließlich der Maßnahmen im Bereich Interoperabilität und digitale Identität, nicht möglich.“ Tony Blair Institute for Global Change, Regieren im Zeitalter der KI: Der Aufbau der nationalen Datenbibliothek Großbritanniens, Februar 2025

Tony Blair on "Digital ID is an essential part of a modern digital infrastructure […] Although, we have a little work of persuasion to do here!" https://t.co/XXGXivHnXv pic.twitter.com/SQ2JwqqexM — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) July 9, 2024

Übersetzung von „X“: Tony Blair über „Die digitale Identität ist ein wesentlicher Bestandteil einer modernen digitalen Infrastruktur […] Allerdings müssen wir hier noch ein wenig Überzeugungsarbeit leisten!“ https://youtube.com/watch?v=rpLovr

Laut TBI „sollte das Vereinigte Königreich eine eindeutige persönliche Kennung einführen, um eine genaue und effiziente Datenverknüpfung zwischen den öffentlichen Diensten zu ermöglichen […] Eine universelle persönliche Kennung, die in die GOV.UK Wallet-App und die zugehörigen Zugangsdaten integriert ist, wird notwendig sein, um personalisierte Dienste in großem Maßstab bereitzustellen.“

Die digitale ID ist der Dreh- und Angelpunkt für die Zusammenführung all dieser Datensätze, insbesondere wenn es um personenbezogene Daten geht.