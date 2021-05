Neuer Bericht beleuchtet den Doomsday-Kult des Impfstoffs

„Die Nutzen-Risiko-Rechnung ist daher klar: Die experimentellen Impfstoffe sind unnötig, unwirksam und gefährlich. Akteure, die eine experimentelle COVID-19-Impfung genehmigen, erzwingen oder verabreichen, setzen Populationen und Patienten ernsthaften, unnötigen und ungerechtfertigten medizinischen Risiken aus. “ Ärzte für Covid Ethics , 29. April 2021

Eine explosive neue Studie von Forschern des renommierten Salk Institute wirft Zweifel an der aktuellen Ernte genbasierter Impfstoffe auf, die ein ernstes Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen können. Der Artikel mit dem Titel „ Das neuartige Coronavirus-Spike-Protein spielt eine zusätzliche Schlüsselrolle bei Krankheiten“ zeigt, dass SARS-CoV- 2s „charakteristisches Spike-Protein“ die Zellen schädigt und COVID-19 als primär vaskuläre Erkrankung bestätigt. “ Während sich das Papier ausschließlich auf Covid-bezogene Themen konzentriert, wirft es unvermeidlich Fragen zu den neuen Impfstoffen auf, die Milliarden von Spike-Proteinen enthalten, die die Wahrscheinlichkeit schwerer Krankheiten oder Todesfälle erheblich erhöhen könnten. Hier ist ein Auszug aus dem Artikel vom 30. April 2021:

„In der neuen Studie haben die Forscher ein„ Pseudovirus “entwickelt, das von der klassischen SARS-CoV-2-Krone aus Spike-Proteinen umgeben war, jedoch kein tatsächliches Virus enthielt. Die Exposition gegenüber diesem Pseudovirus führte zu einer Schädigung der Lunge und der Arterien eines Tiermodells – ein Beweis dafür, dass das Spike-Protein allein ausreichte, um eine Krankheit zu verursachen. Gewebeproben zeigten eine Entzündung in Endothelzellen, die die Wände der Lungenarterie auskleiden. (Hinweis: „Gefäßendothelzellen säumen das gesamte Kreislaufsystem vom Herzen bis zu den kleinsten Kapillaren.“)

Das Team wiederholte diesen Prozess dann im Labor und setzte gesunde Endothelzellen (die die Arterien auskleiden) dem Spike-Protein aus. Sie zeigten, dass das Spike-Protein die Zellen durch Bindung von ACE2 beschädigte . Diese Bindung störte die molekulare Signalübertragung von ACE2 an Mitochondrien (Organellen, die Energie für Zellen erzeugen), wodurch die Mitochondrien beschädigt und fragmentiert wurden.

Frühere Studien haben einen ähnlichen Effekt gezeigt, wenn Zellen dem SARS-CoV-2-Virus ausgesetzt waren. Dies ist jedoch die erste Studie, die zeigt, dass der Schaden auftritt, wenn Zellen allein dem Spike-Protein ausgesetzt werden. „(“ Das neuartige Spike-Protein des Coronavirus spielt eine zusätzliche Schlüsselrolle bei Krankheiten“, Salk.edu)

Das neue Forschungspapier entspricht einer Wasserstoffbombe. Es ändert alles, indem es bestätigt, was Impfstoffkritiker seit Monaten theoretisieren, aber nicht beweisen konnten.

Jetzt gibt es solide Beweise dafür, dass:

Covid-19 ist in erster Linie eine Erkrankung des Gefäßsystems (das Gefäßsystem, auch Kreislaufsystem genannt, besteht aus den Gefäßen, die Blut und Lymphe durch den Körper transportieren.) Und nicht das Atmungssystem. Der Hauptschuldige ist das Spike-Protein. (Spike-Protein – „ein Glykoprotein, das aus der Hülle einiger Viren herausragt“ Merriam-Webster „Wie ein Schlüssel in einem Schloss fusionieren diese Spike-Proteine ​​mit Rezeptoren auf der Oberfläche von Zellen, sodass der genetische Code des Virus in die Wirtszelle eindringen kann. Übernehmen seine Maschinerie und replizieren. “Bruce Lieberman)

Einfach ausgedrückt, wenn Covid-19 in erster Linie eine Gefäßerkrankung ist und das Hauptinstrument für körperliche Schäden das Spike-Protein ist, warum injizieren wir dann Menschen Milliarden von Spike-Proteinen?

So hat der Architekt und Autor Robin Monotti Graziadei diese Entwicklungen auf Ihrem Kanal zusammengefasst:

„Im letzten Jahr wurde uns gesagt, dass die einzige Rolle, die das Spike-Protein spielen sollte, darin besteht, in die menschlichen Zellen einzudringen. (Aber) Es ist klar, dass sie das nicht tun, (da) sie dir Krankheit, Gefäßkrankheit geben. Gefäßerkrankungen können viele Erscheinungsformen haben. Sie können Sinusvenenthrombose, Blutgerinnsel, Blutergüsse und längerfristige Erkrankungen umfassen. Halten Sie es für eine gute Idee, die erste (Abwehr) Ihres Immunsystems zu umgehen und… Billionen von Spike-Proteinen in Ihre Zellen zu injizieren, angesichts der Informationen, die gerade vom Salk Institute veröffentlicht wurden? Denken Sie darüber nach …

Forscher des Salk Institute haben uns – ohne jegliche Unklarheit – mitgeteilt, dass das Spike-Protein ein grundlegender Bestandteil der Covid-19-Krankheit ist. Ja, es ist wahr, dass sich das Spike-Protein mit dem N-Protein nicht repliziert. Jedoch durch die Impfung induzierte Billionen (diese Proteine) haben die Fähigkeit , Schaden in Ihrem Gefäßsystem zu erstellen. Dies ist, was die Studie sagt und was von einem äußerst wichtigen Zentrum für biologische Studien veröffentlicht wurde. Dies ist keine Verschwörungstheorie. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt gibt es genügend Informationen, um zu prüfen, ob uns in den kommenden Tagen die Wahrheit gesagt wird, da diese Informationen auf dem Cover jeder Zeitung und in der Top-Story jedes Nachrichtensenders stehen sollten. Und was sie sagen sollten, ist Folgendes:„Die fundamentale und technologische Grundlage, auf der alle im Westen vertriebenen Impfstoffe verteilt sind, ist fehlerhaft. Wir dachten, dass das Spike-Protein nur in die Zellen eindringen würde, um Antikörper zu bilden. Wenn Sie also mit dem Wildvirus konfrontiert wären, würde es sich nicht an Ihre Zellen binden, aber wir haben uns geirrt. Wir haben uns geirrt, weil das Spike-Protein an sich Krankheiten verursacht und wenn Sie Billionen davon in einen menschlichen Körper injizieren, kommt es in vielen Fällen zu Manifestationen von Krankheiten. “ Es ist nicht sicher, Billionen von Spike-Proteinen in einen Muskel zu injizieren, da dadurch Schichten Ihres Immunsystems umgangen werden, die das Virus möglicherweise neutralisiert haben könnten. Indem Sie die Schwelle des menschlichen Körpers durch die Injektion dieser Verbindungen überschreiten, geben Sie Ihrem Immunsystem nicht die Möglichkeit, eine ausreichend starke Reaktion auf das Spike-Protein zu entwickeln, um es zu neutralisieren. (Der Impfstoff) enthält dieses krankheitserregende Spike-Protein, wenn Sie einem dieser Impfstoffe zustimmen (ihn einnehmen). … Jetzt liegt es an uns, den Fehler zu beheben, den sie gemacht haben. “ ( Robin Monotti Graziadei über das neue Forschungspapier des Salk Institute, You Tube, – Sehen Sie es sich an, bevor es entfernt wird.)

Perfekt ausgedrückt und direkt am Geld. Graziadei extrapoliert die verborgene Bedeutung des Salk-Berichts und verdeutlicht seine Bedeutung. Wie werden die Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, die Politiker, die Medien und der Rest des Pro-Covid-Vaxx-Lagers auf diese Enthüllungen reagieren, insbesondere mit der Imprimatur des Salk-Instituts, die auf der Vorderseite des Berichts angebracht ist? Werden sie versuchen, es unter den Teppich zu kehren, oder werden sie versuchen, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Hobgoblin „Variante“ zu lenken? Oder versuchen sie etwas ganz anderes, wie die Behauptung, dass eine Klasse von Spike-Proteinen gut für Sie ist, während andere zu langwierigen Krankheiten und zum Tod führen? Was werden sie tun?

Doktor Vladimir Zelenko, der für seine Verwendung von Hydroxychloroquin bei der Behandlung von COVID-19-Patienten für einen Friedensnobelpreis nominiert wurde, hatte Folgendes zu sagen:

„Verstehst du, was das bedeutet? Wir injizieren unschuldigen Menschen viralen genetischen Code für das Spike-Protein und es gelangt in fast jede Zelle des Körpers.“ (Der Nobelpreisträger Zelenko wurde ebenfalls von Twitter ausgeschlossen.)

Genau das haben sie getan. Und vergessen wir nicht, dass die Impfstoffhersteller eine vollständige Immunität gegen die von ihnen verursachten Verletzungen haben. Rechtliche Immunität bedeutet moralische Straflosigkeit.

Wie wirken sich diese Spike-Proteine ​​auf die geimpften Menschen aus?

Folgendes sagen die Ärzte für Covid Ethics in ihrem neuesten Artikel, der erst diese Woche veröffentlicht wurde: