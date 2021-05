Durchgesickertes klassifiziertes Briefing des australischen Top-Generals zeigt Krieg mit China eine „hohe Wahrscheinlichkeit“

Der durchgesickerte Inhalt einer feurigen Anti-China-Rede und geheimen Briefing zu Elite-Militärpersonal von einem der Top-Generäle Australiens hat es auf die Titelseiten der großen Zeitungen von Sydney nach Melbourne nach London am Dienstag geschafft. Die vertrauliche Rede von Generalmajor Adam Findlay, der damals Kommandeur der australischen Spezialeinheiten war und derzeit die australischen Verteidigungskräfte berät, hatte sich auf einen kommenden Krieg mit China konzentriert, den er als „sehr wahrscheinlich“ bezeichnete. Die Veröffentlichung des gesamten umstrittenen Inhalts der Rede droht nun die chinesisch-australischen Beziehungen über die Bruchstelle hinaus zu belasten.

Das Briefing vom April 2020, das den Eliteeinheiten des Landes gegeben wurde, wurde zuerst von The Sydney Morning Herald und The Age veröffentlicht und verbreitete sich schnell auf der Titelseite der Londoner The Times. Die Worte des Generals sind aus anonymen Quellen durchgesickert. Er hatte detailliert beschrieben, dass China jetzt in einer“Grauzone“ von verdeckte Operationen gegen australische und westliche verbündete Interessen beschäftigt ist und dass Verteidigungskräfte von Australien für die „hohe Wahrscheinlichkeit“ von diesem Drehen in direkten Krieg vorbereitet werden müssen.

Wie aus dem Dokument hervorgeht, sagte Generalmajor Findlay :

„Was glauben Sie, wer ist die größte (regionale) Bedrohung?“ Fragte General Findlay seine Truppen und Offiziere, bevor er antwortete: „China.“

Er fuhr fort: „OK, also wenn China eine Bedrohung ist, wie viele Brigaden von Spezialkräften gibt es dann in China? Sie sollten wissen, dass es 26.000 chinesische SOF (Special Operations Forces) Mitarbeiter gibt.“

Die Enthüllung kommt zu einem Zeitpunkt verhärteter und angespannter Beziehungen mit Peking an den Fronten des Handels, der Diplomatie und sogar des Militärs, obwohl China seit langem der größte einzelne Handelspartner Australiens ist.

Der Sydney Morning Herald fasste weitere Inhalte des durchgesickerten Briefings wie folgt zusammen:

Es heißt, General Findlay habe seinen Truppen gesagt, dass sich die ADF im Falle eines drohenden Konflikts nicht nur auf die traditionellen Luft-, Land- und Seefähigkeiten verlassen müsse, sondern auch auf Australiens Fähigkeit, Cyber- und Weltraumkriegsführung einzusetzen.

Er betonte auch die Notwendigkeit für die ADF, ihre Präsenz zu bekräftigen und in Südostasien und im südwestlichen Pazifik „erste Klasse“ zu spielen. Er beschrieb, wie das Militär Informationen aufgedeckt hatte, die zeigten, dass China versuchte, „unsere [Australiens] Abwesenheit“ in der Region auszunutzen.

„Wir müssen sicherstellen, dass wir den Schwung nicht verlieren… zurück in die Region kommen“, sagte General Findlay und betonte Australiens enge Beziehungen zu Indonesien.

In Worten, die sicher noch mehr Öl ins Feuer der Empörung chinesischer Offizieller gießen, wurde Findlay weiter zitiert, als er sagte, China wisse, dass „westliche Demokratien Frieden haben, und dann, wenn sie eine Linie überschreiten, werden wir wirklich wütend.“

„Dann fangen wir an, Leute zu bombardieren. China sagte, lasst uns schlauer sein. Lasst uns einfach unterhalb der Schwelle spielen, bevor es zum Krieg kommt“, zitierte ihn der Sydney Morning Herald.

Weiter heisst es…

General Findlay sagte, um „den Ausbruch eines Krieges zu verhindern“, müsse Australiens Militär gegen die „Zwangsmaßnahmen“ antreten, die Australien von China auferlegt würden. Bei der Durchführung seiner eigenen Grauzonen-Missionen sei es Australiens Ziel, „den Gegner in einen Nachteil zu bringen, uns in einen Vorteil zu bringen“ und einen Krieg zu vermeiden.

Er ist sicherlich nicht der erste australische Spitzenbeamte, der einen nahen Krieg andeutet, aber es wird als ernster angesehen, da es sich um ein geheimes Briefing für Kommandeure von Spezialeinheiten handelte und somit nicht als Meinungsäußerung oder Spekulation eines Politikers abgetan werden kann, wie provokativ auch immer.

Zum Beispiel schrieb Senator Jim Molan nur einen Tag, bevor der durchgesickerte Inhalt am Dienstag enthüllt wurde, in einem Meinungsartikel in der australischen Zeitung, dass er einen Krieg für „wahrscheinlich“ hält…

Er würde nicht als direkter Krieg zwischen Australien und China beginnen, sondern wäre eher ein Krieg, den Australien im Namen seines mächtigsten Verbündeten führen könnte, sagte Senator Molan.

„Viele gewöhnliche Australier, nicht nur diejenigen, die persönlich einen globalen Konflikt erlebt haben, erwachen in der düsteren Realität, dass ein Krieg in unserer Region nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich ist“, schrieb er.

„Bis an die Zähne bewaffnet, manövrieren die Gegner Schiffe und Flugzeuge umeinander herum, einschüchternd und drohend, beladen mit echten Kriegswaffen und schmieden Allianzen.“

Er sagte, Australien würde einen Fehler begehen, wenn die Verantwortlichen jetzt nicht handeln würden, um ein Militär zu stärken, das nicht in der Lage ist, einen Krieg gegen einen „gleichwertigen Gegner“ zu gewinnen.

Natürlich ist der „mächtigste Verbündete“, auf den hier Bezug genommen wird, die USA, was die offensichtliche erhöhte Angst in Canberra offenbart, dass die konfrontative Haltung zwischen Washington und Peking, die sich sogar vor Ort an Orten wie dem Südchinesischen Meer abspielt, unweigerlich Australien mit hineinziehen wird.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass all diese „Kriegstrommeln“-Rhetorik, die in letzter Zeit aus dem Mund und der Feder australischer Offizieller kommt, Teil einer koordinierten Anstrengung ist, die Verteidigungsausgaben drastisch zu erhöhen und die Öffentlichkeit psychologisch auf eine konfrontativere Auseinandersetzung mit Peking vorzubereiten.