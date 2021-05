Das Narrativ über Abriegelungen und Masken ist am Scheitern

Warum gibt es keine Korrelation zwischen Masken, Sperren und Covid-Unterdrückung?

mises.org: In den vergangenen Monaten hatten unsere geschätzten Gesundheitsexperten einen schweren Stand bei der Verteidigung der vermeintlich gefestigten Wissenschaft, die hinter Abriegelungen und Maskenmandaten steht.

Der Covid-19-Berater des Weißen Hauses, Andy Slavitt, war der erste, der Mitte Februar auf dem Scheiterhaufen stand, als er sich darauf beschränkte, leere Plattitüden über soziale Distanzierung nachzuplappern, nachdem er nicht erklären konnte, warum ein völlig offenes Florida keine schlechteren Zahlen aufwies als ein streng abgeschottetes Kalifornien. Dann kommt Medienliebling Dr. Anthony Fauci, der in letzter Zeit eine besonders peinliche Serie von öffentlichen Auftritten hatte. Während eines kürzlichen MSNBC-Interviews drückte Fauci Verwirrung aus und war sich nicht „ganz sicher“, warum Texas einen ganzen Monat nach Aufhebung der Maskenpflicht und der Kapazitätsbeschränkungen sinkende Fallzahlen und Todesfälle verzeichnete. Darüber hinaus, während einer Anhörung mit dem Abgeordneten Jim Jordan, in der Fauci der Frage völlig auswich , warum Texas niedrigere Fallraten als einige der bemerkenswertesten lockdown Staaten hat. Fauci, der sich weigerte, die Frage zu beantworten, antwortete einfach, dass ein Lockdown zu haben, nicht dasselbe ist wie Lockdowns zu befolgen. Fauci lag hier richtig, aber er behauptete indirekt, dass die Bürger von New York und New Jersey, zwei berüchtigten Lockdown-Staaten, sich weniger an die Milderungsmaßnahmen hielten als ein Staat, der praktisch keine hatte und immer noch hat. Ein kurzer Blick auf Googles Covid-19-Mobilitätsberichte legt diese kontraintuitive Behauptung ad acta.

Die Agenda der amerikanischen Medien

Wenn Regierungen und Medien auf der ganzen Welt erfolgreich ihr Publikum durch das Schüren von Angst vor Covid-19 gefangen genommen haben, werden die Daten, die diese Angst so einfach beschwichtigen sollten, irrelevant, und Interviews wie die oben erwähnten werden einfach beiseite geschoben zugunsten einer aus Angst geborenen Treue zu den „moralisch überlegenen“, von der Regierung verordneten Abriegelungen, Ausgangssperren, Maskenanordnungen und mehr. Diese „gerade verängstigte“ Ansatz, wie Bill Maher korrekt beschrieben, ist der Staat Knüppel der Compliance.

Warum gibt es keine Korrelation zwischen Masken, Sperren und Covid-Unterdrückung?Um die Bürger zu erschrecken, hat Project Veritas Filmmaterial veröffentlicht, das CNN-Mitarbeiter zeigt, wie das Netzwerk die Zahl der Todesopfer nach Covid-19 hochspielt, um Zahlen zu ermitteln. Besonders schändlich war das Eingeständnis des technischen Direktors von CNN, Charlie Chester, dass das Netzwerk keine Wiederherstellungsraten meldet, weil „es nicht beängstigend ist … Wenn es blutet, steigen die Einschaltquoten“.

CNN ist nicht der einzige im Geschäft mit der Angstmacherei. Dank des Überangebots an US-Medien, die bereit sind, eine unverhältnismäßig große Menge an negativen Covid-19-Schlagzeilen zu produzieren – ungefähr 90 Prozent der Covid-19-Nachrichten in den USA sind negativ, verglichen mit 51 Prozent im Ausland – ist es da eine Überraschung, dass fast 70 Prozent der Demokraten, 51 Prozent der Republikaner und fast 50 Prozent der Unabhängigen denken, dass die Wahrscheinlichkeit, mit Covid-19 ins Krankenhaus zu kommen, irgendwo zwischen 20 Prozent und über 50 Prozent liegt?

Wo ist die Korrelation?

Die von der Regierung und den Medien ausgelöste Panik hat uns blind gemacht für die Daten, die in den letzten dreizehn Monaten durchgängig eine Null-Korrelation zwischen dem Zeitpunkt, der Stärke und der Dauer von Eindämmungsmaßnahmen und dem Auftreten von Covid-19 gezeigt haben. Nirgendwo könnte dieser Mangel an Korrelation deutlicher sein als bei den Abriegelungen und der Verwendung von Masken.

Abgesehen von den katastrophalen und tödlichen Folgen staatlicher Abriegelungen, bleiben die Beweise für die Fähigkeit von Abriegelungen, die Covid-19-Sterblichkeit zu verringern, dürftig.

Wenn wir die Vereinigten Staaten betrachten, können wir die weit verbreitete Annahme, dass Staaten mit intensiveren Abriegelungen weniger Covid-19-Todesfälle haben, überprüfen, indem wir die durchschnittliche Rangfolge der Abriegelungen jedes Staates über die letzten dreizehn Monate gegen die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle für jeden Staat auftragen. Um das durchschnittliche Ranking zu erhalten, hat der Autor die Daten der Blavatnik School of Government der Universität Oxford gemittelt – diese Quelle listet jeden Staat nach der durchschnittlichen Zeit auf, die bis Mitte Dezember 2020 mit einem Restriktionsindex von mehr als 60 verbracht wurde – und Wallethub, das ebenfalls jeden Staat nach der Restriktion listet, indem es einen gewichteten Durchschnitt verschiedener Maße ab Januar 2021 verwendet. Wenn die scheinheiligen Vorträge von Gesundheitsexperten aus dem vergangenen Jahr wissenschaftlich fundiert sind, sollten wir eine sehr starke negative Korrelation zwischen der Intensität der Einschränkungen in den Staaten und der Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle sehen.

Im Gegensatz zu dem, was uns die Experten des öffentlichen Gesundheitswesens seit mehr als einem Jahr erzählen, gibt es keine Korrelation zwischen der Stärke der Abriegelungsmaßnahmen eines Staates und der Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle. Tatsächlich haben berüchtigte „Lockdown“-Staaten wie New York und New Jersey einige der schlechtesten Sterblichkeitszahlen überhaupt. Die Nichteinhaltung der Vorschriften für diese schlechten Zahlen verantwortlich zu machen, ist schlichtweg lächerlich, wenn man bedenkt, dass Staaten ohne Einschränkungen, wie Texas und Florida, weit weniger Todesfälle aufweisen als New York und New Jersey. In der Tat werden Sie feststellen, dass jeder Staat, der entweder seine Maskenpflicht oder alle Covid-19-Beschränkungen vollständig aufgehoben hat, New York und New Jersey in Bezug auf die Todesfälle übertrifft.

Derselbe Mangel an Korrelation zeigt sich, wenn man die durchschnittliche Lockdown-Strenge mit der Gesamtzahl der Patienten vergleicht, die mit Verdacht auf oder Bestätigung von Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Zur Klarstellung: Der Autor hat die aktuelle Anzahl der täglich hospitalisierten Patienten summiert, um die Gesamtzahl der hospitalisierten Patienten zu ermitteln. Dies führt zu leicht überhöhten Gesamtzahlen, da Patienten mehr als einen Tag im Krankenhaus verbringen können. Da jedoch in allen Staaten die gleiche Aggregationsmethode angewandt wurde, liefert die Gesamtzahl der Krankenhausaufenthalte immer noch eine genaue Einschätzung der Covid-19-Krankheit in jedem Staat.

International gesehen entlarven die Daten weiterhin die Abriegelungen als das größte Versagen der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte der Menschheit. Wenn man die Strenge der Abriegelung gegen die Gesamtzahl der Covid-19-Todesopfer aufträgt, zeigt sich wieder einmal, dass es keine Korrelation zwischen den beiden Variablen gibt.

Angesichts der Daten aus einem Jahr, die für fünfzig Bundesstaaten mit fünfzig sehr unterschiedlichen Abriegelungsmaßnahmen sehr unterschiedliche Sterblichkeits- und Hospitalisierungsergebnisse zeigen, sowie drastisch unterschiedliche Sterblichkeitsergebnisse für 166 Länder mit 166 unterschiedlichen Abriegelungsmaßnahmen, kann man sich nur wundern, dass eine solch tödliche und unwirksame Politik von Experten des öffentlichen Gesundheitswesens empfohlen werden kann.

Wenn die Abriegelungen die Ausbreitung von Covid-19 in den Vereinigten Staaten genauso wenig eindämmen konnten wie in Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt – denken Sie daran, dass die Abriegelungen versagen, ohne auch nur die Kosten zu berücksichtigen -, dann ist es möglich, dass die Verwendung von Masken das fehlende Teil des Puzzles zur Eindämmung ist.

Es wäre dem Leser gegenüber nicht fair, buchstäblich Hunderte von Diagrammen zu posten, die genau die gegenteiligen Ergebnisse zeigen, die die Medien erwarten lassen, nachdem Regionen die Maskenpflicht abgeschafft oder eingeführt haben – Alan Miller hat mehr Arbeit in diesem Bereich geleistet als jeder andere. Es wäre auch nicht fair zu behaupten, dass Maskenpflicht und Maskennutzung synonym sind. Basierend auf den Reaktionen auf die Aufhebung der Maskenpflicht in den einzelnen Bundesstaaten glaube ich jedoch nicht, dass ein Befürworter des Maskentragens ernsthaft das gleiche Maß an Maskennutzung erwarten würde, wenn die Pflicht aufgehoben wird. Nichtsdestotrotz ist die Behauptung, dass die Verwendung von Masken negativ mit Fällen und Todesfällen korreliert, mit einem kurzen Blick auf die Daten leicht zu widerlegen. Angesichts der verfügbaren Daten werden wir wieder nur die fünfzig Bundesstaaten betrachten.

Source: Data for cases and deaths (as of Apr. 28, 2021) from the NYTimes Covid-19 Data Bot. Mask usage data from the Delphi Group’s COVIDcast.

Auch wenn die Trendlinien genau in die entgegengesetzte Richtung verlaufen, wie es unsere Gesundheitsexperten erwarten würden, sind die Korrelationen statistisch bedeutungslos. Beachten Sie, dass das obige Diagramm nur den 2,5-monatigen Zeitraum ab dem 9. Februar 2021 abdeckt, als COVIDcast begann, die Zahlen zur Verwendung von Masken für jeden Staat zu melden. Daher hat der Autor nur die Fälle und Todesfälle berücksichtigt, die während dieses 2,5-monatigen Zeitraums aufgetreten sind. Trotz dieses verkürzten Zeitraums hätten 2,5 Monate mehr als ausgereicht, um irgendeine Art von aussagekräftiger Korrelation zwischen der Verwendung von Masken und den Fällen und Todesfällen aufzudecken.

Es ist erwähnenswert, dass Rhode Island und New York, die beide zu den Ländern mit den höchsten Maskengebrauchsraten und Abriegelungsmaßnahmen gehören, mit den größten Fallzunahmen seit Anfang Februar an der Spitze liegen. Darüber hinaus haben die zehn Staaten mit der höchsten Maskenverwendungsrate in den 2,5 Monaten seit Anfang Februar sowohl bei den Fällen als auch bei den Todesfällen schlechter abgeschnitten als die zehn Staaten mit der niedrigsten Maskenverwendungsrate.

Source: Data for cases and deaths (as of Apr. 28, 2021) from the NYTimes Covid-19 Data Bot. Mask usage data from the Delphi Group’s COVIDcast.

Denken Sie daran, dass wir nicht die Anzahl der Regeln messen, die einfach besagen, dass Sie eine Maske tragen müssen. Was gemessen wird, ist der Prozentsatz der Menschen, die in jedem Bundesstaat tatsächlich Masken in der Öffentlichkeit tragen. Es ist ziemlich schwierig, die oben dargestellten Trends zu betrachten und nicht nur für die Beibehaltung der Maskenpflicht, sondern für das Tragen von Masken überhaupt zu plädieren.

Einige mögen ein Problem mit der Tatsache haben, dass die oben dargestellten Trends nur die paar Monate seit Februar abdecken. Um ein vollständigeres Bild zu erhalten, nehmen wir an, dass die Trends der Maskenverwendung in jedem Bundesstaat seit Beginn der Pandemie konsistent waren. Wir können unseren Filter auch auf die oberen und unteren fünfzehn Staaten ausweiten, um die Bewegung einiger Staaten in und aus den oberen und unteren zehn Staaten zu berücksichtigen.

Source: Data for cases and deaths (as of Apr. 28, 2021) from the NYTimes Covid-19 Data Bot. Mask usage data from the Delphi Group’s COVIDcast.

In Bezug auf die Fälle übertrafen von April bis etwa Mitte Juni die Staaten mit den niedrigsten Raten der Maskennutzung die Staaten mit den höchsten Raten der Maskennutzung. Dieser Trend kehrte sich von Mitte Juni bis Mitte Januar um und kehrte sich dann wieder zugunsten der Staaten mit der niedrigsten Rate der Maskennutzung um.

In Bezug auf die Todesfälle übertrafen die Staaten mit den niedrigsten Raten der Maskennutzung die Staaten mit den höchsten Raten der Maskennutzung von April bis Mitte Juli. Von Mitte Juli bis Mitte Februar waren die Sterbetrends günstiger für die Staaten mit den höchsten Raten der Maskennutzung, aber nach Mitte Februar wurden die Sterbetrends wieder günstiger für die Staaten mit den niedrigsten Raten der Maskennutzung. Nochmals: Wenn wir davon ausgehen, dass die Raten der Maskennutzung über die gesamte Dauer der Pandemie hinweg ziemlich konstant sind, und gleichzeitig davon ausgehen, dass die Wissenschaft hinter den Masken wirklich geklärt ist, ist es ziemlich schwierig, irgendeinen Zeitraum zu erklären, in dem die Staaten mit den niedrigsten Raten der Maskennutzung die Staaten mit den höchsten Raten übertrafen.

Die vermeintlich gesicherte Wissenschaft, die sowohl hinter den Abriegelungen als auch hinter den Maskenmandaten steht, war schon immer in ernsten Schwierigkeiten, aber jetzt ist sie es noch mehr. Sieht man einmal von der unglaublichen Zahl der Todesopfer, den zahlreichen sozialen und psychologischen Kosten, der totalitären Verweigerung unserer grundlegendsten Freiheiten und der Dezimierung von Zehntausenden von Kleinunternehmen ab, so sind sie nach fast allen uns zur Verfügung stehenden Covid-19-Metriken ein kläglicher Fehlschlag. Obwohl, um fair zu sein, die Abriegelungen haben unsere Städte ruhiger gemacht. Aber abgesehen davon, die Daten bestreiten weiterhin, dass entweder Lockdowns oder Maske Mandate sind wirksame Instrumente zur Milderung der Ausbreitung von Covid-19.